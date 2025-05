ETV Bharat / state

ರಜೆ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿ ಗಡಿಗೆ ತೆರಳಿದ ತೋಳಹುಣಸೆ ಗ್ರಾಮದ ಯೋಧ - SOLDIER BACK TO BORDER

ಯೋಧ ರವೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್​ ( ETV Bharat )

Published : May 11, 2025

ದಾವಣಗೆರೆ: ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವೆ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಜೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ, ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ​ ಮರಳುವಂತೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ತುರ್ತು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ರಜೆಗೆಂದು ಊರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ತೋಳಹುಣಸೆ ಗ್ರಾಮದ ಯೋಧನೊಬ್ಬ ರಜೆಗಳನ್ನು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿ, ಪುನಃ ಸೇನೆಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಸೇವೆಗೆ ಹೊರಟು ನಿಂತ ಮಗನನ್ನು ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಬೀಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸೈನಿಕರ ತವರೂರು: ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮನೆಗೊಬ್ಬರು ಸೈನಿಕರು ಸಿಗುತ್ತಾರೆ. ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗು ಗ್ರಾಮಗಳ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಸೇವೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಯೋಧರನ್ನು ನೀಡಿದ ತಾಲೂಕು ಮಡಿಕೇರಿಯಾದರೆ,‌ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪೈಕಿ ದಾವಣಗೆರೆಯ ತೋಳಹುಣಸೆ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ದೇಶ ಸೇವೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಯೋಧರನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಯೋಧರ ತವರೂರೆಂಬ ಹಿರಿಮೆ ಗಳಿಸಿದೆ. ಯೋಧನ ಪೋಷಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ (ETV Bharat) ತೋಳಹುಣಸೆ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಾಯ್ಕ್ ಹಾಗೂ ಶಾಕುಂತಲ ಬಾಯಿ‌ ಅವರ ಪುತ್ರ ರವೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ 15-20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೇ 2ರಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ವಾಪಸಾಗಿರುವ ಅವರು ಸದ್ಯ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಜೆಗೆಂದು ಗ್ರಾಮಕ್ಕಾಗಮಿಸಿದ್ದ ರವೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತುರ್ತಾಗಿ ಗಡಿಯತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ರವೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ತಾಯಿ ಶಕುಂತಲಾ ಬಾಯಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಮಗ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿ 15-20 ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದಿವೆ. ಕಾರ್ಗಿಲ್, ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ, ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ರಜೆಗೆಂದು ಊರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ, ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಜೆ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ತುರ್ತು ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಗ ದೇಶಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಯುದ್ಧ ಎಂದರೆ ಹೆಮ್ಮೆ, ದುಃಖ ಎರಡು ಇದೆ" ಎಂದರು.

