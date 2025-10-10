ಬೆಳಗಾವಿ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚುನಾವಣೆ: ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ
ಬೆಳಗಾವಿ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚುನಾವಣಾ ಕಣ ರಂಗೇರಿದೆ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಣದ ಹಲವು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಗುರುವಾರ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
Published : October 10, 2025 at 1:19 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಒಂದೆಡೆ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಬಣದ 7 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಗುರುವಾರ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಣದ ಹಲವು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳೂ ಕೂಡ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಾವೂ ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ಸಾರಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ, ಇದೀಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ vs ಅದರ್ಸ್ ಎಂಬಂತಾಗಿದೆ.
- ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ ಪಟ್ಟಣ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಯಾದವಾಡ ಸಹೋದರ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಯಾದವಾಡ ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನಿಂದ ತಮ್ಮ ಉಮೇದುವಾರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
- ಕಿತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನಿಂದ ಶಾಸಕ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ ಪಾಟೀಲ ಸಹೋದರ ನಾನಾಸಾಹೇಬ ಪಾಟೀಲ, ಬೈಲಹೊಂಗಲದಿಂದ ಡಾ.ವಿಶ್ವನಾಥ ಪಾಟೀಲ, ನಿಪ್ಪಾಣಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪಾಟೀಲ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರು.
- ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಂದೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಬೆಂಬಲಿಗರೊಂದಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.
ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾಸಕ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ ಪಾಟೀಲ, "ಕಿತ್ತೂರು ಹೊಸ ತಾಲೂಕಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರಿಂದ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ನಾನಾಸಾಹೇಬ ಅವರನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಬೆಂಬಲ ನಮಗಿದೆ. ಪಾದರ್ಶಕವಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ದೊರಕಿಸಲಾಗುವುದು. ಯಾವುದೇ ತಾರತಮ್ಯ ಇಲ್ಲದೇ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಸಾಲ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದರು.
ನಾನು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಾರ ಪ್ಯಾನಲ್ನಿಂದಲೂ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿಲ್ಲ: ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ ಪಟ್ಟಣ ಮಾತನಾಡಿ, "ತಾಲೂಕಿನ ರೈತರ ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಾರ ಪ್ಯಾನಲ್ನಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪ್ಯಾನಲ್. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ರಾಜಕೀಯ ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಪಕ್ಷದದಿಂದ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ. ತ್ರಿಕೋನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆದರೂ ನಾನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನನ್ನದೇನಿದ್ದರೂ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣ. ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡುವವರನ್ನು ಪಕ್ಷ ಗಮನಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಯಾದವಾಡ ಮಾತನಾಡಿ, "ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನಿಂದ ಎಸ್.ಎಸ್.ಢವಣ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲು ಯಾದವಾಡ ಕುಟುಂಬದ ಆಶೀರ್ವಾದವೇ ಕಾರಣ. ಈ ಬಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರ ಬಯಕೆಯಂತೆ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದು, ಗೆಲ್ಲುವ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ. ರಮೇಶ ಕತ್ತಿ ಸೇರಿ ಯಾರನ್ನೂ ನಾವು ಭೇಟಿ ಆಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಶಾಸಕನಾಗಿದ್ದವನು. ತಾಲೂಕಿನ ಜನರು ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
