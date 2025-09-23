ETV Bharat / state

'ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನೂ ಒಳಪಡಿಸಿ': ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ ಸಮುದಾಯದ ಜನರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನೂ ಒಳಪಡಿಸಿ ಎಂದು ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ ಆದಿವಾಸಿಗಳು ಬೆಳಗಾವಿಯ ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನೂ ಒಳಪಡಿಸುವಂತೆ ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 23, 2025 at 5:33 PM IST

ಬೆಳಗಾವಿ: ಹಲವು ಅಡೆತಡೆಗಳ ನಡುವೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಯುಹೆಚ್​ಐಡಿ ನಂಬರ್ ಸ್ಟೀಕರ್ ಅಂಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮರೆತಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ನಾವೂ ಮನುಷ್ಯರೇ, ನಮ್ಮನ್ನೂ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವಂತೆ ಅವರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ, ವರ್ಗಗಳ ಜನರ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ ಆದಿವಾಸಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಬೆಳಗಾವಿಯ ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿಂದು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವೇಷದಲ್ಲೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿಗಳು, ತಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೂಗು ಹಾಕಿ ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳೂ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ಈ ಮೊದಲು ಖಾನಾಪುರ ಕಾಡಿನಲ್ಲೆ ವಾಸವಿದ್ದ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿರುವ ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿಗಳು, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಡಿಗುಂಜಿ, ಹಲಕರ್ಣಿ ಗಾಂಧಿನಗರ, ಖಾನಾಪುರ ಮಲಪ್ರಭಾ ಮೈದಾನ, ನಂದಗಡ, ರಾಮಗುರವಾಡಿ, ಲೋಂಡಾ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ಕಡೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಗುಡಿಸಲು, ಟೆಂಟ್ ಮನೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲಾ ವಾಸವಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಆದಿವಾಸಿ ದಯಾನಂದ, ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಇದ್ದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟೀಕರ್ ಅಂಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಗುಡಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದೇವೆ. ಕೂಲಿನಾಲಿ ಮಾಡಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಯಾವ ಸರ್ಕಾರವೂ ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಜಾತಿಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಮೈಸೂರು, ದಾವಣಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನೂ ಸಹ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ 150 ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮರೆತಿದೆ. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬೇಟೆ ಆಡುವುದು ನಮ್ಮ ಕಾಯಕ. ಸದ್ಯ ವಿವಿಧೆಡೆ ಖಾಸಗಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಸವಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಡಬೇಕು. ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡಬೇಕು. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲೆ ವಾಸವಿದ್ದೇವೆ. ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಸಿಗುವ ಸೌಲಭ್ಯ ನಮಗೂ‌ ಕೊಡುವಂತೆ ಆದಿವಾಸಿ ವಾಣಿಶ್ರೀ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜಶೇಖರ ಹಿಂಡಲಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕು 79 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಈವರೆಗೂ ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ ಆದಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಇವರು ಭಾರತ ದೇಶದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಇಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ಇವರು ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ನಾವು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೂ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಹೊರಗಿಟ್ಟಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಗಳಾದ ಇವರ ಹಣೆಗಾದರೂ ಯುಎಚ್ಐಡಿ ನಂಬರ್ ಸ್ಟೀಕರ್ ಅಂಟಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಈ ಸಂಬಂಧ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರೋಷನ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ‌ ಸಮುದಾಯದ ಜನರನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಆಫ್​ ಲೈನ್ ಮೋಡ್​ನಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಜಿಯೋ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ, ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸುವಂತೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

