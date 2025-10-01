ETV Bharat / state

ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ: ಉಪಕರಣಗಳು, ವಾಹನಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ, ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲೂ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯ

ಕರುನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಜನರು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಆಚರಿಸಿದರು.

AYUDHA POOJA ACROSS KARNATAKA BENGALURU SHIVAMOGGA BALLARI
ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಸಂಪನ್ನ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 1, 2025 at 8:01 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಇಂದು ದಸರಾ ಆಯುಧ ಪೂಜೆಯ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳು, ದೇವಾಲಯಗಳು, ಅಂಗಡಿಗಳು, ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ಪುನಸ್ಕಾರಗಳು ಜರುಗಿದವು.

ಜನರು ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದಲೇ ವಾಹನಗಳು, ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನೋಪಾಯದ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಕೈಗೊಂಡು ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಪೂಜೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅನೇಕರು ಕುಟುಂಬ, ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ನೆರೆಹೊರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ (ETV Bharat)

ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಡಿ.ಎ.ಆರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ: ಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಡಿಎಆರ್​ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಗನ್​​, ಪಿಸ್ತೂಲ್​​ ಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿದ್ದ ಪುರಾತನ ಪೊಲೀಸ್​ ರೈಫಲ್ಸ್​, ಗನ್​​, ಪಿಸ್ತೂಲ್​ಗಳಿಗೆ ವಾಹನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಆಧುನಿಕ ಮಾದರಿಯ ಆಯುಧಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪಿ ಡಾ. ಶೋಭರಾಣಿ, ಎಎಸ್ಪಿ ರವಿಕುಮಾರ್​​​​ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

AYUDHA POOJA ACROSS KARNATAKA BENGALURU SHIVAMOGGA BALLARI
ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಡಿ.ಎ.ಆರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ (ETV Bharat)

ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕಿ ಕಾರಿಗೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಪೂಜೆ: ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ವಿನೋಬನಗರದ ತಮ್ಮ ಮೈತ್ರಿ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಪುರಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾಗಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನದ ತನಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸುತ್ತಲು ಬಳಸಿದ ಲಕ್ಕಿ ಕಾರ್ ಎಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿರುವ ಅವರ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಕಾರು CKR 45ಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು‌.

AYUDHA POOJA ACROSS KARNATAKA BENGALURU SHIVAMOGGA BALLARI
ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಲಕ್ಕಿ ಕಾರಿಗೆ ಪೂಜೆ (ETV Bharat)

ಈ ಕಾರಿಗೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ ಪುತ್ರ ಹಾಗೂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಲೋಕಸಭ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಸದ ಬಿ.ವೈ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ನಂತರ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರಿನ ಜೊತೆ ನಿಂತು ಪೋಟೊ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡರು.‌

ಬೆಂಗಳೂರಿನಾದ್ಯಂತ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಆರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ಮನೋಭಾವವು ಕಂಡುಬಂತು. "ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಧನ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಧನವು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಮತ್ತು ಗೌರವಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ನಮಗೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸುರಕ್ಷತೆ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಆಚರಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ಅಂಜಲಿ ಹೇಳಿದರು.

ಕೆಆರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಶಾಪಿಂಗ್‌: ನಗರದ ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರದ ಹೃದಯಭಾಗವಾದ ಕೆಆರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಖರೀದಿದಾರರ ಭಾರಿ ನೂಕು ನುಗ್ಗಲು ಕಂಡು ಬಂದಿತು. ಹೂವುಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಟೌನ್ ಹಾಲ್‌ನಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರದೇಶದವರೆಗೆ ಭಾರೀ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಉಂಟಾಯಿತು.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬೆಲೆಗಳು ಖರೀದಿದಾರರ ಜೇಬಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದವು. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಭಕ್ತರು ಸಿಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸೇರುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರು.

ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿರುವ ಆಚರಣೆಗಳು: ಅಸ್ತ್ರ ಪೂಜೆ ಅಥವಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪೂಜೆ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಆಯುಧ ಪೂಜೆಯು ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ಯೋಧರು ತಮ್ಮ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ದೈವಿಕ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರಂಥಗಳು ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಆಚರಣೆಯು ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯತನದ ವಿಜಯವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುವ ರಾಕ್ಷಸ ಮಹಿಷಾಸುರನ ಮೇಲೆ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.

ಇಂದು, ಈ ಆಚರಣೆಯು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೃತ್ತಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ರೈತರು ತಮ್ಮ ನೇಗಿಲುಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರು ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಚಾಲಕರು ತಮ್ಮ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದರಿಂದ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯದ ನಿರಂತರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ನವರಾತ್ರಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ಆಯುಧ ಪೂಜೆಯು ಮಹಾನವಮಿಯಂದು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಹಬ್ಬವು ವಿಜಯದಶಮಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಭಕ್ತರಿಗೆ, ಈ ದಿನವು ನಂಬಿಕೆಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಜನರು ಮತ್ತು ಅವರ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಸಾಧನಗಳ ನಡುವಿನ ಅಕಾಲಿಕ ಬಂಧದ ಜ್ಞಾಪನೆಯಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ವಿಜಯದಶಮಿ ವಿಶೇಷತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜತೆ ಯದುವೀರ್​​​ ಒಡೆಯರ್ ಮಾತು​!​​​​​​

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆಯ ಆಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಭಕ್ತ: ಅಗ್ರಹಾರವಾಗಿದ್ದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚಂಡಿಕಾ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದೇ ಸೋಜಿಗ

For All Latest Updates

TAGGED:

AYUDHA POOJA ACROSS KARNATAKABENGALURUSHIVAMOGGABALLARIಆಯುಧ ಪೂಜೆ

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ತಂದೆ ಅಗಲಿಕೆ ನಡುವೆ ರುಚಿ ಸಾಧನೆ: 14ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮದುವೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ನಿರಾಕರಿಸಿ ಸಬ್​ ಇನ್ಸ್​ಪೆಕ್ಟರ್​ ಆದ ಗಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿ

ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​ಗೇ ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟ ಮುಗ್ಧ ಮಲ್ಲಮ್ಮ!

30 ವರ್ಷದವರು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ದೊರವಿರಲು ಸಾಧ್ಯ: ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ

ಇಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗಿಲ್ಲ ಅವಕಾಶ - ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಈ ದೇಗುಲದ ಅರ್ಚಕರು: ಎಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.