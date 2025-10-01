ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ: ಉಪಕರಣಗಳು, ವಾಹನಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ, ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲೂ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯ
ಕರುನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಜನರು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಆಚರಿಸಿದರು.
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಇಂದು ದಸರಾ ಆಯುಧ ಪೂಜೆಯ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳು, ದೇವಾಲಯಗಳು, ಅಂಗಡಿಗಳು, ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ಪುನಸ್ಕಾರಗಳು ಜರುಗಿದವು.
ಜನರು ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದಲೇ ವಾಹನಗಳು, ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನೋಪಾಯದ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಕೈಗೊಂಡು ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಪೂಜೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅನೇಕರು ಕುಟುಂಬ, ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ನೆರೆಹೊರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಡಿ.ಎ.ಆರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ: ಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಡಿಎಆರ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಗನ್, ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿದ್ದ ಪುರಾತನ ಪೊಲೀಸ್ ರೈಫಲ್ಸ್, ಗನ್, ಪಿಸ್ತೂಲ್ಗಳಿಗೆ ವಾಹನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಆಧುನಿಕ ಮಾದರಿಯ ಆಯುಧಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪಿ ಡಾ. ಶೋಭರಾಣಿ, ಎಎಸ್ಪಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕಿ ಕಾರಿಗೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಪೂಜೆ: ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ವಿನೋಬನಗರದ ತಮ್ಮ ಮೈತ್ರಿ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಪುರಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾಗಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನದ ತನಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸುತ್ತಲು ಬಳಸಿದ ಲಕ್ಕಿ ಕಾರ್ ಎಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿರುವ ಅವರ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಕಾರು CKR 45ಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.
ಈ ಕಾರಿಗೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ ಪುತ್ರ ಹಾಗೂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಲೋಕಸಭ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಸದ ಬಿ.ವೈ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ನಂತರ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರಿನ ಜೊತೆ ನಿಂತು ಪೋಟೊ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಾದ್ಯಂತ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಆರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ಮನೋಭಾವವು ಕಂಡುಬಂತು. "ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಧನ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಧನವು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಮತ್ತು ಗೌರವಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ನಮಗೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸುರಕ್ಷತೆ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಆಚರಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ಅಂಜಲಿ ಹೇಳಿದರು.
ಕೆಆರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಶಾಪಿಂಗ್: ನಗರದ ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರದ ಹೃದಯಭಾಗವಾದ ಕೆಆರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಖರೀದಿದಾರರ ಭಾರಿ ನೂಕು ನುಗ್ಗಲು ಕಂಡು ಬಂದಿತು. ಹೂವುಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಟೌನ್ ಹಾಲ್ನಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರದೇಶದವರೆಗೆ ಭಾರೀ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಉಂಟಾಯಿತು.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬೆಲೆಗಳು ಖರೀದಿದಾರರ ಜೇಬಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದವು. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಭಕ್ತರು ಸಿಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸೇರುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರು.
ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿರುವ ಆಚರಣೆಗಳು: ಅಸ್ತ್ರ ಪೂಜೆ ಅಥವಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪೂಜೆ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಆಯುಧ ಪೂಜೆಯು ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ಯೋಧರು ತಮ್ಮ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ದೈವಿಕ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರಂಥಗಳು ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಆಚರಣೆಯು ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯತನದ ವಿಜಯವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುವ ರಾಕ್ಷಸ ಮಹಿಷಾಸುರನ ಮೇಲೆ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.
ಇಂದು, ಈ ಆಚರಣೆಯು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೃತ್ತಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ರೈತರು ತಮ್ಮ ನೇಗಿಲುಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರು ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಚಾಲಕರು ತಮ್ಮ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದರಿಂದ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯದ ನಿರಂತರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ನವರಾತ್ರಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ಆಯುಧ ಪೂಜೆಯು ಮಹಾನವಮಿಯಂದು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಹಬ್ಬವು ವಿಜಯದಶಮಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಭಕ್ತರಿಗೆ, ಈ ದಿನವು ನಂಬಿಕೆಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಜನರು ಮತ್ತು ಅವರ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಸಾಧನಗಳ ನಡುವಿನ ಅಕಾಲಿಕ ಬಂಧದ ಜ್ಞಾಪನೆಯಾಗಿದೆ.
