ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕೆಗೆ ₹4 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಜ್ರಖಚಿತ ಕಿರೀಟ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಇಳಯರಾಜ

ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಿಗೆ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಇಳಯರಾಜ ಅವರು ವಜ್ರಖಚಿತ ಕಿರೀಟ ಹಾಗು ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

MUSIC COMPOSER ILAIYARAAJA ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಿ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಇಳಯರಾಜ UDUPI
ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕೆಗೆ ₹4 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಜ್ರಖಚಿತ ಕಿರೀಟ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಇಳಯರಾಜ (ETV Bharat)
Published : September 11, 2025 at 12:41 PM IST

ಕೊಲ್ಲೂರು(ಉಡುಪಿ): ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಇಳಯರಾಜ ಅವರು ಬುಧವಾರ ಕೊಲ್ಲೂರು ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಿಗೆ ವಜ್ರಖಚಿತ ಕಿರೀಟ ಅರ್ಪಿಸಿದರು.

ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಅವರು ದೇವಿಗೆ ವಜ್ರಖಚಿತ ಹಸ್ತ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಬಾರಿ ವಜ್ರದ ಕಿರೀಟ, ವೀರಭದ್ರ ದೇವರಿಗೆ ವಜ್ರಖಚಿತ ರಜತ ಕಿರೀಟ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಖಡ್ಗ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಪಂಚವಾದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಓಲಗ ಮಂಟಪದಿಂದ ರಥಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಕುಂಭ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕಿರೀಟ, ಚಿನ್ನಾಭರಣವನ್ನು ತರಲಾಯಿತು. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅರ್ಚಕರು ಪೂಜಾ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಪೂರೈಸಿದ ಬಳಿಕ ದೇವರಿಗೆ ಕಿರೀಟ, ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ವತಿಯಿಂದ ಇಳಯರಾಜ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.

ಇಳಯರಾಜ ಅವರ ಪುತ್ರ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಇಳಯರಾಜ, ಮೊಮ್ಮಗ ಯತೀಶ್ ಇಳಯರಾಜ, ಮುಖಂಡ ಕೆ. ಗೋಪಾಲ ಪೂಜಾರಿ, ದೇವಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಬಾಬು ಶೆಟ್ಟಿ ತಗ್ಗರ್ಸೆ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಹಾಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ತುಂಬಗಿ, ಅರ್ಚಕರಾದ ಶ್ರೀಧರ ಅಡಿಗ, ಕೆ.ಎನ್.ಗೋವಿಂದ ಅಡಿಗ, ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಅಡಿಗ, ಎನ್.ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಅಡಿಗ, ಸುರೇಶ್ ಭಟ್, ಶಿವರಾಮ ಅಡಿಗ, ನರಸಿಂಹ ಭಟ್, ಸುದರ್ಶನ್ ಜೋಯಿಸ್, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಇಳಯರಾಜ ಅವರು ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕೆಯ ಪರಮ ಭಕ್ತರು. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದೆರಡು ಬಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಮೂಕಾಂಬಿಕೆಯ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲೇ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ದೇವಿಗೆ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆಯ ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ನಿಧಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ: ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿಗೆ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರ ಕೆಚ್ಚೆದೆಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದ ಇಳಯರಾಜ, ತಮ್ಮ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳದೊಂದಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ನಿಧಿಗೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಕೊಡುಗೆಯು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ವಿರುದ್ಧ ರಾಷ್ಟ್ರದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಿಂತಿರುವ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ಶೌರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಸಂಕೇತ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.

ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್​​ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವರು, "ವೇಲಿಯಂಟ್ - ಈ ವರ್ಷಾರಂಭದಲ್ಲಿ, ನಾನು ನನ್ನ ಮೊದಲ ಸಿಂಫನಿಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು 'ವೇಲಿಯಂಟ್' ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಹೀರೋಗಳು, ಸೈನಿಕರು ಪಹಲ್ಗಾಮ್​​ನಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಧ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಕ್ರೂರ ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೌರ್ಯ, ಧೈರ್ಯ, ನಿಖರತೆ ಮತ್ತು ದೃಢಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಗಳು ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಮೊಣಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿದೆ" ಎಂದಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ನಿಧಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ ಡೊನೇಟ್​​ ಮಾಡಿದ ಸಂಗೀತ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಇಳಯರಾಜ

