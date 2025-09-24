ಪೀಠ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಜಯಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಲಿ: ಸೋಮನಗೌಡ ಎಂ. ಪಾಟೀಲ್
Published : September 24, 2025 at 11:40 AM IST
ಗಂಗಾವತಿ: "ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮಾಜದ ಮೂರು ಪೀಠಗಳು ಮಾತ್ರ ಇವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೊಂದು ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮಾಜದ ಪೀಠಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಪೀಠಕ್ಕೂ ಒಬ್ಬ ಜಗದ್ಗುರುವನ್ನು ನೇಮಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮದು" ಎಂದು ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮಾಜದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸೋಮನಗೌಡ ಎಂ. ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ರಾಜ್ಯದ 20 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ 90 ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಸಂಖ್ಯೆ 70 ರಿಂದ 60 ಲಕ್ಷ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಮಾಜ ಕೇವಲ ಎರಡು ಮೂರು ಪೀಠಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು ಆಗದು. ಹೀಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೊಂದು ಪೀಠ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಲಿ: "ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ 2ಎ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೂಡಲಸಂಗಮ ಪೀಠದ ಉಚ್ಚಾಟಿತ ಜಯಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೋರಾಟವೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ ಪೀಠದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಬೇಕು. ನಮ್ಮದೇ ಸಂಘದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬೈಲಾಗಳಿದ್ದು, ಆ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗೆ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂ: "ನಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹಿಂದೂಗಳು. ಹೀಗಾಗಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಧರ್ಮದ ಕಲಂನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಎಂದು ಬರೆಸುವಂತೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಕೇವಲ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಇತ್ತು. ಬಳಿಕ ಜೈನ, ಭೌದ್ಧ, ಸಿಖ್ರಂತಹ ಧರ್ಮಗಳು ಉದಯಿಸಿವೆ. ಮುಂದೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆದಾಗ ನಾವು ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಎಂದು ಬರೆಯಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಹಿಂದೂಗಳು" ಎಂದರು.
ಹುಬ್ಭಳ್ಳಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಫಲ: "ಬಾಳೆಹೊಸರಿನ ದಿಂಗಾಲೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಏಕತಾ ಸಮಾವೇಶ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜದ ಕಳೆದ 130 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ಏಕತಾ ಸಮಾವೇಶ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ.
ಸವಾವೇಶದಲ್ಲಿ 20 ಸಾವಿರ ಆಸನಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕೇವಲ ಏಳು ಸಾವಿರ ಜನ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. 250 ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಕೇವಲ 50-60 ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು, ಅದೂ ಕೇವಲ ಜಂಗಮರು ಮಾತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಸಮಾವೇಶದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಉಳಿದೆವು" ಎಂದರು.
ಮುಖಂಡರಿಗೆ ತರಾಟೆ: ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬರೆಯಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಂದೇಶ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರನ್ನು ಕೆಲವರು ತೀವ್ರ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಘಟನೆ ಕೂಡ ನಡೆಯಿತು.
ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೋಮನಗಗೌಡ ಎಂ. ಪಾಟೀಲ್ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿಯೇ, ತಾಲೂಕು ಘಟಕದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರಾದ ಸುರೇಶ ಗೌರಪ್ಪ, ಎಸ್. ಶರಣಪ್ಪ ಪಾನ್ಶಾಪ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ತೀವ್ರ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.
ಕಾರಣ ಏನು?: ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಹರಿಹರ ಪೀಠ ಹಾಗೂ ಬಬಲೇಶ್ವರ ಪೀಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಭಾವಚಿತ್ರ ಹಾಕಿ ಜಯಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ಚಿತ್ರ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಅಲ್ಲದೇ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ ಜಯಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ದಿಢೀರ್ ಎಂದು ಪೀಠದಿಂದ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖಂಡರು ಖಂಡಿಸದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಅಸಮಧಾನ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.
