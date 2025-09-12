ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ದೇಶ ವಿರೋಧಿ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಧೈರ್ಯ ಬರುತ್ತೆ: ಬಿ. ವೈ. ರಾಘವೇಂದ್ರ
ಸಂಸದ ಬಿ.ವೈ.ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು ದೇಶ ವಿರೋಧಿ ಶಕ್ತಿಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 12, 2025 at 6:34 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ದೇಶ ವಿರೋಧಿ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಧೈರ್ಯ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಸದ ಬಿ. ವೈ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ದ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ದೇಶ ದ್ರೋಹಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಲು ಧೈರ್ಯ ಬರುತ್ತದೆ. ದೇಶ ವಿರೋಧಿ ಶಕ್ತಿಗಳ ಶಕ್ತಿ, ಚಿಂತನೆ, ಘೋಷಣೆ ಹಾಗೂ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಎಂಬಂತೆ ಭದ್ರಾವತಿ, ತರೀಕೆರೆ, ಸಾಗರ ಹಾಗೂ ಮದ್ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ರೀತಿಯ ಅವರ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶದ ಪರ ಕೂಗುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಹಲವು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದ ಅನ್ನ ತಿಂದು, ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಜೈಕಾರ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಆ ಮನಸ್ಥಿತಿಯವರನ್ನ ಒದ್ದು ಒಳಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಬಿಜೆಪಿ, ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮರೆತು, ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕೆಜಿ ಹಳ್ಳಿ- ಡಿಜೆ ಹಳ್ಳಿ ಗಲಭೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗಲಭೆಯ ಕೇಸ್ ಅನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿಯೇ ಹೀಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೂ ಪರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಸಿಟಿ ರವಿಯವರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸಿಎಂ ಶಾಂತಿಪ್ರಿಯರು ಎನ್ನುವ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಒಡೆಯುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಬೋವಿ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಉಪ್ಪಾರ ಹೀಗೆ ನಮೂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಜಾತಿಯನ್ನ ಒಡೆಯುವ ಕೆಲಸ ಅಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜನರು ಹಾಗೂ ಆಯಾ ಧರ್ಮದ ಧರ್ಮ ಗುರುಗಳು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ದೂರದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನ ವೀಕ್ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ಕಾರದ ವೋಟಿನ ತುಷ್ಟೀಕರಣ ನೀತಿಯಿಂದ ಹೀಗೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಾ & ಆರ್ಡರ್ ಭಯ ಹಾಗೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ. ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಹಾಗೇ ಇವೆ, ಒಬ್ಬ ಗೃಹಮಂತ್ರಿ ಏನು ಮಾಡೋಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಅವರು, ಸಿಎಂ ಹಾಗೂ ಇಡೀ ಸರ್ಕಾರದ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೆಯೇ ಇದೆ. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇದು ಮನವರಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾನು ಮುಷ್ತಾಕ್ - ದಸರಾ ವಿಚಾರ : ಬಾನು ಮುಷ್ತಾಕ್ಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಆದರೆ, ತಾಯಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವಮಾನವಾಗುವ ಹಾಗೆ ಆ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಸಾಹಿತಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಯ ದಸರಾ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ದಸರಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಹಬ್ಬ. ನಮ್ಮ ತಾಯಂದಿರು ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಉಟ್ಟು, ಹಣೆಗೆ ಕುಂಕುಮ ಇಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ. ಭುವನೇಶ್ವರಿಯನ್ನ, ಅರಿಶಿನ - ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದವರೇ ಹೇಗೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಅವರು, ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ತುಷ್ಟೀಕರಣದ ಪರಮಾವಧಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
