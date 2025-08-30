ETV Bharat / state

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ವಿನೂತನ ಪ್ರಯತ್ನ: ನಿರುಪಯುಕ್ತ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಗಳಿಂದ 20 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಬೃಹತ್ ಇಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ - WASTE PLASTIC BOTTLES RAT MODEL

ಅವಳಿ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 100 ಟನ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಜನರು ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವೇಸ್ಟ್​ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಯಿಂದ ಮಾದರಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.

waste plastic bottles rat model
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್​ ಬಾಟಲಿಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 30, 2025 at 5:49 PM IST

3 Min Read

ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ಹೆಚ್.ಬಿ. ಗಡ್ಡದ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಅವಳಿನಗರಗಳು ದಿನದಿಂದ ದಿನ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ನೂರಾರು ಟನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಿನೂತನ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ.

ಈಗ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ‌ಇರುವುದರಿಂದ ಗಣೇಶನ ವಾಹನ ಇಲಿಯ ಬೃಹತ್ ಮಾದರಿ‌ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ‌ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಕುರಿತಂತೆ ಜಾಗೃತಿ‌ ಮೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್​ ಬಾಟಲಿಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ (ETV Bharat)

ಜನರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾಗಿರುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್​ ಬಾಟಲಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ 20 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಬೃಹತ್ ಇಲಿ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 27ರಂದು ನಗರದ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏಕ ಬಳಕೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್​ ಉಪಯೋಗಿಸದಂತೆ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಿ ಸಂಗ್ರಹ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವಳಿ ನಗರದ ಪ್ರತಿ ವಲಯ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್​​ ಬಾಟಲಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಅದರಲ್ಲೂ ಹಬ್ಬಗಳ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 100 ಟನ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮಾಣ ತಗ್ಗಿಸಲು ಅವಳಿ ನಗರದ ಜನರು ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಮಾದರಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಚನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ಇರುವ ಮಾದರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಮಾದರಿ ಎದುರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸೆಲ್ಪಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಹು-ಧಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಉಪ ಆಯುಕ್ತ ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಇಕೋ ಭಕ್ತಿ ಸಂಭ್ರಮ ಎಂಬ ವಿನೂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ನಾವೇ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಗಣೇಶನ ಭಕ್ತಿ ಪರಿಸರದ ಜೊತೆಗೂಡಿಸುವ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪಾಲಿಕೆ ಹೊಂದಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

"ಮಣ್ಣಿನ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುವ 1 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್‍ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಲೇ 10 ಸಾವಿರ ಜನ ಡೌನ್​ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.‌ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ದಿನ ಪೋರ್ಟಲ್ ತೆರೆದಿರುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಜನರು ಕ್ಯೂ ಆರ್​ ಕೋಡ್‍ ಅಥವಾ (www.ecobhaktihdmc.com) ಬಳಸಬಹುದು" ಎಂದರು.

"ಇದರ ಜತೆಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುವ, ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‍ನಿಂದ ಗಣಪತಿ ಮಂಟಪ ಅಲಂಕರಿಸುವ ಹಾಗೂ ಮನೆ ಆವರಣದಲ್ಲೇ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿ ಗಣೇಶ ನಿಮಜ್ಜನ, ಆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ಜನರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವವರು ಎಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಗೂ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು, ತಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್‍ ಸಂಖ್ಯೆ- 8277802337 ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆಯ್ದ 10 ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಾಲಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ‌ ನೀಡಿದರು.

"ಈ ವರ್ಷ ಜನವರಿಯಿಂದಲೇ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸಂಕಲ್ಪ‌ ಮಾಡಿತ್ತು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಂತಹ 10 ಸಾವಿರ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ‌ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಇಲಿ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಇಲಿ ಮಾದರಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಪಾಲಿಕೆ ಪಣತೊಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ‌ಮುಕ್ತ ಅವಳಿ‌ನಗರ ಮಾಡಲು ಪಾಲಿಕೆ ದೃಢವಾದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ" ಎಂದರು.

"ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್​‌ನಿಂದ ಪರಿಸರ ಹಾನಿಯ‌ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇನ್ನೂ 7 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದೆ ನಗರದ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸ್ಥಳೀಯ‌ ನಿವಾಸಿ ರಾಕೇಶ ಮಾತನಾಡಿ, "ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಯಿಂದ ಇಲಿ ಮಾದರಿ ಮಾಡಿದ್ದು ‌ನೋಡಲು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನೀರು ಕುಡಿದು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಬಾಟಲಿ ಎಸೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಬಾಟಲಿಯಿಂದ ಮಾದರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ನಾನು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಎಸೆಯದೆ ಡಸ್ಟ್ ಬಿನ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು" ಎಂದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಹಮದಾಬಾದ್​ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತ ಥೀಮ್​ನಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ: ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಮಡಿದವರಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ

ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ಹೆಚ್.ಬಿ. ಗಡ್ಡದ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಅವಳಿನಗರಗಳು ದಿನದಿಂದ ದಿನ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ನೂರಾರು ಟನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಿನೂತನ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ.

ಈಗ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ‌ಇರುವುದರಿಂದ ಗಣೇಶನ ವಾಹನ ಇಲಿಯ ಬೃಹತ್ ಮಾದರಿ‌ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ‌ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಕುರಿತಂತೆ ಜಾಗೃತಿ‌ ಮೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್​ ಬಾಟಲಿಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ (ETV Bharat)

ಜನರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾಗಿರುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್​ ಬಾಟಲಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ 20 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಬೃಹತ್ ಇಲಿ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 27ರಂದು ನಗರದ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏಕ ಬಳಕೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್​ ಉಪಯೋಗಿಸದಂತೆ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಿ ಸಂಗ್ರಹ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವಳಿ ನಗರದ ಪ್ರತಿ ವಲಯ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್​​ ಬಾಟಲಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಅದರಲ್ಲೂ ಹಬ್ಬಗಳ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 100 ಟನ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮಾಣ ತಗ್ಗಿಸಲು ಅವಳಿ ನಗರದ ಜನರು ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಮಾದರಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಚನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ಇರುವ ಮಾದರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಮಾದರಿ ಎದುರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸೆಲ್ಪಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಹು-ಧಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಉಪ ಆಯುಕ್ತ ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಇಕೋ ಭಕ್ತಿ ಸಂಭ್ರಮ ಎಂಬ ವಿನೂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ನಾವೇ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಗಣೇಶನ ಭಕ್ತಿ ಪರಿಸರದ ಜೊತೆಗೂಡಿಸುವ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪಾಲಿಕೆ ಹೊಂದಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

"ಮಣ್ಣಿನ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುವ 1 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್‍ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಲೇ 10 ಸಾವಿರ ಜನ ಡೌನ್​ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.‌ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ದಿನ ಪೋರ್ಟಲ್ ತೆರೆದಿರುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಜನರು ಕ್ಯೂ ಆರ್​ ಕೋಡ್‍ ಅಥವಾ (www.ecobhaktihdmc.com) ಬಳಸಬಹುದು" ಎಂದರು.

"ಇದರ ಜತೆಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುವ, ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‍ನಿಂದ ಗಣಪತಿ ಮಂಟಪ ಅಲಂಕರಿಸುವ ಹಾಗೂ ಮನೆ ಆವರಣದಲ್ಲೇ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿ ಗಣೇಶ ನಿಮಜ್ಜನ, ಆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ಜನರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವವರು ಎಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಗೂ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು, ತಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್‍ ಸಂಖ್ಯೆ- 8277802337 ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆಯ್ದ 10 ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಾಲಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ‌ ನೀಡಿದರು.

"ಈ ವರ್ಷ ಜನವರಿಯಿಂದಲೇ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸಂಕಲ್ಪ‌ ಮಾಡಿತ್ತು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಂತಹ 10 ಸಾವಿರ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ‌ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಇಲಿ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಇಲಿ ಮಾದರಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಪಾಲಿಕೆ ಪಣತೊಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ‌ಮುಕ್ತ ಅವಳಿ‌ನಗರ ಮಾಡಲು ಪಾಲಿಕೆ ದೃಢವಾದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ" ಎಂದರು.

"ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್​‌ನಿಂದ ಪರಿಸರ ಹಾನಿಯ‌ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇನ್ನೂ 7 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದೆ ನಗರದ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸ್ಥಳೀಯ‌ ನಿವಾಸಿ ರಾಕೇಶ ಮಾತನಾಡಿ, "ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಯಿಂದ ಇಲಿ ಮಾದರಿ ಮಾಡಿದ್ದು ‌ನೋಡಲು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನೀರು ಕುಡಿದು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಬಾಟಲಿ ಎಸೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಬಾಟಲಿಯಿಂದ ಮಾದರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ನಾನು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಎಸೆಯದೆ ಡಸ್ಟ್ ಬಿನ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು" ಎಂದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಹಮದಾಬಾದ್​ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತ ಥೀಮ್​ನಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ: ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಮಡಿದವರಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ

For All Latest Updates

TAGGED:

DHARWADಇಲಿ ಮಾದರಿHUBBALLI MUNICIPAL CORPORATIONGANESHA CHATURTHI 2025WASTE PLASTIC BOTTLES RAT MODEL

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ಬೀದಿನಾಯಿ ದಾಳಿಗೆ ನಲುಗಿದ ದಾವಣಗೆರೆ ಜನ; ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರಿಕೆ, ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು?

ಆನ್​ಲೈನ್ ಗೇಮ್​ ನಿರ್ಬಂಧ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಅರ್ಜಿ; ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚನೆ

ಅಹಮದಾಬಾದ್​ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತ ಥೀಮ್​ನಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ: ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಮಡಿದವರಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ: ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿದ್ದರೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಸೆ.1ರವರೆಗೆ ಅವಕಾಶ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.