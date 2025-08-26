ETV Bharat / state

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅ.1 ರಿಂದ ಗದಗ ರಸ್ತೆ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಶುರು: ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಸೇರಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಡಗಳು ತೆರವು? - HUBBALLI FLYOVER

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಗದಗ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈ ಓವರ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಅ.1 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು ತೆರವಾಗಲಿವೆ.

GADAG FLYOVER DHARAWAD ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಫ್ಲೈಓವರ್ OFFICE EVACUATION FOR FLYOVER HUBBALLI FLYOVER
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಕಾಮಗಾರಿ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 26, 2025 at 6:15 PM IST

3 Min Read

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ‌ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಫ್ಲೈ ಓವರ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಆಮೆಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲ ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹಳೇ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸರ್ಕಲ್‌ನಿಂದ ಹಳೇ ಕೋರ್ಟ್ ‌ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ‌ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಕೂಡ ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿತ್ತು‌. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ.

ಇದರ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಈಗ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಿಂದ ಗದಗ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರ ಮಾರ್ಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ರಸ್ತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡೆತಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ‌ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸುವ ಇಂಗಿತವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಹೊಂದಿದೆ.

3.9 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ: ಸುಮಾರು 3.9 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಂಬಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಉಪನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಕಟ್ಟಡ ಭಾಗಶಃ ತೆರವು ಆಗಲಿದೆ. ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿರುವ ಕಚೇರಿಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಜಾಗದ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆದಿದೆ. ಇನ್ನು ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ 18.5 ಮೀಟರ್ ಜಾಗ ಸ್ವಾಧೀನವಾಗಲಿದೆ. ಚನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತದಿಂದ ಅಶೋಕಾ ಟವ‌ರ್ ಹೋಟೆಲ್​​ವರೆಗಿನ 370 ಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆಯ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿಯ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಸ್ತಿಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಉಪನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಕಟ್ಟಡವೂ ಒಂದು. ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯದಿಂದ 3.6 ಮೀಟರ್ ಠಾಣೆಯ ಕಟ್ಟಡ ತೆರವು ಆಗಲಿದ್ದು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಗುರುತುಹಾಕಿದೆ.

GADAG FLYOVER DHARAWAD ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಫ್ಲೈಓವರ್ OFFICE EVACUATION FOR FLYOVER HUBBALLI FLYOVER
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಡಿಸಿ (ETV Bharat)

2006ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿತ 3 ಮಹಡಿಯ ಉಪನಗರ ಠಾಣೆ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್, ಡಿಸಿಪಿ (ಕಾನೂನು) ಮತ್ತು ಎಸಿಪಿ ಕಚೇರಿ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರ, ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಇವೆ. ಕಟ್ಟಡದ ಶೇ. 30ರಷ್ಟು ಭಾಗ ತೆರವು ಆಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ತೆರವು ವೇಳೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಆಪಾಯ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಕಚೇರಿಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸವಾಲಾಗಿದೆ.

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಗಳಿಗಿಂತ ಎರಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಹಾಗೂ ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೇಂದ್ರದ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಠಾಣೆಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿಗೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ, ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಹಾಗೂ ನೆಟ್‌ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕೇಬಲ್‌ಗಳು ಸರಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶ ಬೇಕು. ಅಂಥ ಸ್ಥಳಗಳ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆದಿದೆ.

GADAG FLYOVER DHARAWAD ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಫ್ಲೈಓವರ್ OFFICE EVACUATION FOR FLYOVER HUBBALLI FLYOVER
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಡಿಸಿ (ETV Bharat)

ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಾಂತರ: ಈ‌ ಕುರಿತಂತೆ ಹು-ಧಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಎನ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ, ಚನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತದ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಗೆ ಉಪನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ 14-15 ಅಡಿಯಷ್ಟು ಹೋಗಲಿದೆ. ಸಬರ್​ಬನ್, ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಎಸಿಪಿ ಉತ್ತರ ವಲಯ ಕಚೇರಿ, ಕಮಿಷನರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ‌. ಕೆಲ ಖಾಸಗಿ ಜಾಗಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆದು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಕಾಲಾವಕಾಶ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಈ‌ ಕುರಿತಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಭು ಮಾತನಾಡಿ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆಯಾಗಲಿದೆ. ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾವಣೆಗೂ ಜಾಗ ಇರದ‌ ಕಾರಣದಿಂದ ವಿಜಯಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ‌ ಇನ್ನು 10-15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಲಿದೆ. ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ನಡೆಸಲು ಮಳೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಗದಗ ರಸ್ತೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಪಿಲ್ಲರ್ ಹಾಕುವುದಿದೆ. ಅದು ಮೂರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಮುಗಿಯಲಿದೆ. ಕೆಲವು ತೆರವು ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ನಡೆಸುವುದಿದೆ. ಉಪನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ತಹಶಿಲ್ದಾರ ಕಚೇರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ‌ಕೆಲವು ಕಟ್ಟಡ ತೆರವು ಮಾಡುವುದಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1ರಿಂದ ಗದಗ ರಸ್ತೆ ಫ್ಲೈ ಓವರ್ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ತೆರವಾಗುವ ಕಟ್ಟಡಗಳು: ಠಾಣಾ ಕಟ್ಟಡದ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಕಂಪೌಂಡ್, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರ ಹಾಗೂ ಕೆಲ ಕಚೇರಿಗಳು, ಚಿಟಗುಪ್ಪಿ ಉದ್ಯಾನ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಲ್ಯಾಮಿಂಗ್ಟನ್ ಶಾಲೆ ಕಂಪೌಂಡ್, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭವನ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳು, ಅಂಗಡಿಗಳು ಸಹ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಭಾಗಶಃ ಸ್ವಾಧೀನವಾಗಿದ್ದು, ತೆರವಾಗಲಿವೆ.

ಚಿಗರಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ತೆರವು: ಗದಗ ರಸ್ತೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ ವೇಳೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಎದುರು ಇರುವ ಬಿಆರ್​ಟಿಎಸ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಕೂಡ ತೆರವಾಗಲಿದೆ. ಕಾಮತ್ ಹೋಟೆಲ್‌ ಎದುರು ನಾಲ್ಕು ಬೃಹತ್‌ ಪಿಲ್ಲರ್‌ಗಳು, ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ವೃತ್ತದ ಹೈಮಾಸ್ಟ್‌ ಕಂಬದ ಬಳಿ ಒಂದು ಪಿಲ್ಲರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಕೆಳಭಾಗದ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡು ಕಡೆ 7.50 ಮೀಟರ್ ಜಾಗವನ್ನು ಸರ್ವಿಸ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಪಾಲಿಕೆ ಉದ್ಯಾನದ ಎದುರಿರುವ ಟೈಟಾನ್‌ ಷೋರೂಮ್ ಎದುರು ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ತೆರವಾಗುವ ಬಿಆರ್‌ಟಿಎಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣ ಲ್ಯಾಮಿಂಗ್ಟನ್ ರಸ್ತೆಯ ಹೋಟೆಲ್‌ ಸ್ವಯಂ ಎದುರು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೆಬ್ಬಾಳ ಮೇಲ್ಸೆತುವೆ ಸಂಚಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮುಕ್ತ; ಟ್ರಾಫಿಕ್​ ದಟ್ಟಣೆಗೆ ಕೊಂಚ ರಿಲೀಫ್​

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ‌ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಫ್ಲೈ ಓವರ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಆಮೆಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲ ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹಳೇ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸರ್ಕಲ್‌ನಿಂದ ಹಳೇ ಕೋರ್ಟ್ ‌ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ‌ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಕೂಡ ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿತ್ತು‌. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ.

ಇದರ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಈಗ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಿಂದ ಗದಗ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರ ಮಾರ್ಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ರಸ್ತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡೆತಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ‌ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸುವ ಇಂಗಿತವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಹೊಂದಿದೆ.

3.9 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ: ಸುಮಾರು 3.9 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಂಬಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಉಪನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಕಟ್ಟಡ ಭಾಗಶಃ ತೆರವು ಆಗಲಿದೆ. ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿರುವ ಕಚೇರಿಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಜಾಗದ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆದಿದೆ. ಇನ್ನು ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ 18.5 ಮೀಟರ್ ಜಾಗ ಸ್ವಾಧೀನವಾಗಲಿದೆ. ಚನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತದಿಂದ ಅಶೋಕಾ ಟವ‌ರ್ ಹೋಟೆಲ್​​ವರೆಗಿನ 370 ಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆಯ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿಯ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಸ್ತಿಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಉಪನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಕಟ್ಟಡವೂ ಒಂದು. ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯದಿಂದ 3.6 ಮೀಟರ್ ಠಾಣೆಯ ಕಟ್ಟಡ ತೆರವು ಆಗಲಿದ್ದು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಗುರುತುಹಾಕಿದೆ.

GADAG FLYOVER DHARAWAD ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಫ್ಲೈಓವರ್ OFFICE EVACUATION FOR FLYOVER HUBBALLI FLYOVER
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಡಿಸಿ (ETV Bharat)

2006ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿತ 3 ಮಹಡಿಯ ಉಪನಗರ ಠಾಣೆ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್, ಡಿಸಿಪಿ (ಕಾನೂನು) ಮತ್ತು ಎಸಿಪಿ ಕಚೇರಿ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರ, ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಇವೆ. ಕಟ್ಟಡದ ಶೇ. 30ರಷ್ಟು ಭಾಗ ತೆರವು ಆಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ತೆರವು ವೇಳೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಆಪಾಯ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಕಚೇರಿಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸವಾಲಾಗಿದೆ.

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಗಳಿಗಿಂತ ಎರಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಹಾಗೂ ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೇಂದ್ರದ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಠಾಣೆಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿಗೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ, ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಹಾಗೂ ನೆಟ್‌ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕೇಬಲ್‌ಗಳು ಸರಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶ ಬೇಕು. ಅಂಥ ಸ್ಥಳಗಳ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆದಿದೆ.

GADAG FLYOVER DHARAWAD ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಫ್ಲೈಓವರ್ OFFICE EVACUATION FOR FLYOVER HUBBALLI FLYOVER
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಡಿಸಿ (ETV Bharat)

ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಾಂತರ: ಈ‌ ಕುರಿತಂತೆ ಹು-ಧಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಎನ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ, ಚನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತದ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಗೆ ಉಪನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ 14-15 ಅಡಿಯಷ್ಟು ಹೋಗಲಿದೆ. ಸಬರ್​ಬನ್, ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಎಸಿಪಿ ಉತ್ತರ ವಲಯ ಕಚೇರಿ, ಕಮಿಷನರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ‌. ಕೆಲ ಖಾಸಗಿ ಜಾಗಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆದು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಕಾಲಾವಕಾಶ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಈ‌ ಕುರಿತಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಭು ಮಾತನಾಡಿ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆಯಾಗಲಿದೆ. ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾವಣೆಗೂ ಜಾಗ ಇರದ‌ ಕಾರಣದಿಂದ ವಿಜಯಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ‌ ಇನ್ನು 10-15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಲಿದೆ. ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ನಡೆಸಲು ಮಳೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಗದಗ ರಸ್ತೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಪಿಲ್ಲರ್ ಹಾಕುವುದಿದೆ. ಅದು ಮೂರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಮುಗಿಯಲಿದೆ. ಕೆಲವು ತೆರವು ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ನಡೆಸುವುದಿದೆ. ಉಪನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ತಹಶಿಲ್ದಾರ ಕಚೇರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ‌ಕೆಲವು ಕಟ್ಟಡ ತೆರವು ಮಾಡುವುದಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1ರಿಂದ ಗದಗ ರಸ್ತೆ ಫ್ಲೈ ಓವರ್ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ತೆರವಾಗುವ ಕಟ್ಟಡಗಳು: ಠಾಣಾ ಕಟ್ಟಡದ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಕಂಪೌಂಡ್, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರ ಹಾಗೂ ಕೆಲ ಕಚೇರಿಗಳು, ಚಿಟಗುಪ್ಪಿ ಉದ್ಯಾನ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಲ್ಯಾಮಿಂಗ್ಟನ್ ಶಾಲೆ ಕಂಪೌಂಡ್, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭವನ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳು, ಅಂಗಡಿಗಳು ಸಹ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಭಾಗಶಃ ಸ್ವಾಧೀನವಾಗಿದ್ದು, ತೆರವಾಗಲಿವೆ.

ಚಿಗರಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ತೆರವು: ಗದಗ ರಸ್ತೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ ವೇಳೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಎದುರು ಇರುವ ಬಿಆರ್​ಟಿಎಸ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಕೂಡ ತೆರವಾಗಲಿದೆ. ಕಾಮತ್ ಹೋಟೆಲ್‌ ಎದುರು ನಾಲ್ಕು ಬೃಹತ್‌ ಪಿಲ್ಲರ್‌ಗಳು, ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ವೃತ್ತದ ಹೈಮಾಸ್ಟ್‌ ಕಂಬದ ಬಳಿ ಒಂದು ಪಿಲ್ಲರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಕೆಳಭಾಗದ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡು ಕಡೆ 7.50 ಮೀಟರ್ ಜಾಗವನ್ನು ಸರ್ವಿಸ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಪಾಲಿಕೆ ಉದ್ಯಾನದ ಎದುರಿರುವ ಟೈಟಾನ್‌ ಷೋರೂಮ್ ಎದುರು ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ತೆರವಾಗುವ ಬಿಆರ್‌ಟಿಎಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣ ಲ್ಯಾಮಿಂಗ್ಟನ್ ರಸ್ತೆಯ ಹೋಟೆಲ್‌ ಸ್ವಯಂ ಎದುರು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೆಬ್ಬಾಳ ಮೇಲ್ಸೆತುವೆ ಸಂಚಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮುಕ್ತ; ಟ್ರಾಫಿಕ್​ ದಟ್ಟಣೆಗೆ ಕೊಂಚ ರಿಲೀಫ್​

For All Latest Updates

TAGGED:

GADAG FLYOVERDHARAWADಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಫ್ಲೈಓವರ್OFFICE EVACUATION FOR FLYOVERHUBBALLI FLYOVER

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ದಸರಾ ಗಜಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಸುಗ್ರೀವನೇ ಬಲಶಾಲಿ: ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ತಾಲೀಮು, ವಿಶೇಷ ಆಹಾರ

ಇದು ಅಂತಿಂಥ ಡ್ರೋನ್ ಅಲ್ಲ: ಮಾನವರನ್ನೇ ಸಾಗಿಸಬಲ್ಲ ಡ್ರೋನ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು

ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಯ ಮೊದಲ ಇವಿ ಇ-ವಿಟಾರಾಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ: ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಫೀಚರ್ಸ್​?

22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನದಿಂದ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಗಣೇಶ - ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಿಸಿದ ವ್ಯಾಪಾರಿ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.