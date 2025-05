ETV Bharat / state

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ ಇನ್ನು ಖಾಸಗಿ ತೆಕ್ಕೆಗೆ: ಅಂದಿನ ಕಸ ಅಂದೇ ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಪಾಲಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರ - WASTE TREATMENT PLANT PRIVATIZED

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ ಇನ್ನು ಖಾಸಗಿ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Karnataka Team Published : May 30, 2025 at 4:15 PM IST | Updated : May 30, 2025 at 5:43 PM IST 3 Min Read

ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ಹೆಚ್​.ಬಿ.ಗಡ್ಡದ್​ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಅವಳಿ ನಗರ ಬೆಳೆದಂತೆಲ್ಲ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಾಗಿದೆ. ಅವಳಿ ನಗರದಲ್ಲಿ‌ ನಿತ್ಯ ನೂರಾರು ಟನ್ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ಪಾಲಿಕೆ ಹೊಸ ಉಪಾಯಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದೆ. ಅಂದಿನ ಕಸ ಅಂದೇ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಖಾಸಗಿಯವರಿಗೆ ವಹಿಸಲು ಹು-ಧಾ ಪಾಲಿಕೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ‌. ಇದು ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ ಇನ್ನು ಖಾಸಗಿ ತೆಕ್ಕೆಗೆ (ETV Bharat) ಅವಳಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ರಾಶಿ ಕಸದ ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟೋ ದಶಕಗಳಿಂದ ಕಸದ ಬೆಟ್ಟ ಕರಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಅದನ್ನು ಬಯೋ ಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅತ್ತ ಧಾರವಾಡದ ಹೊಸ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಹಾಗೂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕಾರವಾರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ದಶಕಗಳಿಂದ ಇದು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವುದು. ಇದೀಗ ಇದನ್ನು ಬಯೋ ಮೈನಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಕರಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ಯಶಸ್ವಿ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 300 ಟನ್ ಹಾಗೂ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ 150 ಟನ್ ಅಂದರೆ 450ರಿಂದ 500 ಟನ್ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಾಗಿದೆ.

ಬಯೋ ಮೈನಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಹಿಂದೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಕಸವನ್ನು ಕರಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯಾದರೂ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 450 ಟನ್ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಸ ಕರಗಿದಷ್ಟೇ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಕಸವನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ಪಾಲಿಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಸಲಹೆ ಹಾಗೂ ಸೂಚನೆಯನ್ನೂ ಹಸಿರು ನ್ಯಾಯಾಧೀಕರಣ ಮಂಡಳಿಯೂ ನೀಡಿದೆ. ಖಾಸಗಿಗೆ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧಾರ: ಇದೀಗ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಸರಿಸುಮಾರು 450 ಟನ್ ಕಸವನ್ನು ಡಂಪಿಂಗ್ ಯಾರ್ಡ್‌ಗೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಅದೇ ದಿನ ಅಂದರೆ ಮರುದಿನ ಡಂಪಿಂಗ್ ಯಾರ್ಡ್​ನಲ್ಲಿ ಕಸ ಬಂದು ಬೀಳುವುದರೊಳಗೆ ಇದ್ದ ಕಸದ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಪೂರ್ಣ ಮುಗಿದಿರಬೇಕು. ಆ ಕಂಡಿಷನ್ ಹಾಕಿ ಖಾಸಗಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಸಿ ಹಾಗೂ ಒಣಕಸವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿಯೇ ಡಂಪಿಂಗ್ ಯಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಕಸವನ್ನು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಬೇಕು. ಒಣ ಕಸವನ್ನು ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಬರುವಂತೆ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಬೇಕು. ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆಂದು ಈ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕವನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ‌ ಕುರಿತಂತೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ -ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಘಟಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸಂತೋಷ್​ ಯರಂಗಳಿ‌ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 300 ಟನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಘಟಕ ಹಾಗೂ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ 150 ಟನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಘಟಕವಿದ್ದು, ಅಂದಿನ ಕಸ ಅಂದೇ ಸಂಸ್ಕ್ರರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವುದೇ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಇವೆರಡು ನಗರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ಲಾಂಟ್​ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ 300 ಟನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಘಟಕದ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು 9 ಕೋಟಿಗೆ ಹಾಗೂ ಧಾರವಾಡದ್ದನ್ನು 6 ಕೋಟಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ನೀಡಲು ಯೋಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ‌ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಬಂದ ನಂತರ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗುವುದು" ಎಂದರು. ಕಸದ ರಾಶಿ (ETV Bharat) "ಬಯೋ ಮೈನಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ದಶಕಗಳ ‌ಕಾಲದ ಕಸ ಕರಗಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 30-40 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 3 ಲಕ್ಷ 60 ಸಾವಿರ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಹಾಗೂ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ 20 ಸಾವಿರ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ತ್ಯಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ 55 ಸಾವಿರ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಯೋ ಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಧಾರವಾಡದಲ್ಲೂ 83-88 ಸಾವಿರ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಳಗಾಗಿ‌ ಎಲ್ಲಾ ಬಯೋ ಮೈನಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಅಂದಿನ ಕಸ ಅಂದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕಸದ ಬೆಟ್ಟ ಬೆಳೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಮುದ್ರದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಕಸದಿಂದ ಗ್ರೀನ್​ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: ಕೈಜೋಡಿಸಿದ ಭಾರತ-ಯುರೋಪಿಯನ್​ ಒಕ್ಕೂಟ

Last Updated : May 30, 2025 at 5:43 PM IST