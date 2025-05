ETV Bharat / state

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡ ಅವಳಿ ನಗರ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ: ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ದಿನ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನ; ಏನಿದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? - MASS CLEANLING

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನ ( ETV Bharat )

May 24, 2025

ವಿಶೇಷ ವರದಿ - ಹೆಚ್. ಬಿ. ಗಡ್ಡದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ : ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯು ಅವಳಿ‌ನಗರದ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಮಂಗಳವಾರ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರ ಪಾಲಿಕೆಯ 12 ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ವಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದೇ ಇದರ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಚರಂಡಿಗಳ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು, ರಸ್ತೆಬದಿಯ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವಳಿ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಈ ಅಭಿಯಾನ ಹೊಂದಿದೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ‌ಕಸದ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ನಗರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದರೂ ಕೆಲ ಅಂಗಡಿಕಾರರು, ಬೀದಿ‌ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕ ಕಸ ಎಸೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕಸವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ‌ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಸದ ರಾಶಿ ಬೆಳೆದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಇರಿಸುಮುರಿಸು ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಮಹಾನಗರ ‌ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದೂರುಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸಂತೋಷ್ ಯರಂಗಳ್ಳಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು (ETV Bharat) ಏಪ್ರಿಲ್​ ನಾಲ್ಕರಿಂದಲೇ ಆರಂಭವಾದ ಅಭಿಯಾನ; ಹೀಗಾಗಿ, ‌ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸಂತೋಷ ಯರಂಗಳ್ಳಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಅಭಿಯಾನ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಮೊದ‌ ಮೊದಲು ಅಷ್ಟೇನು‌ ಫಲಪ್ರದವಾಗದ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಈಗ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪಂದನೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 4 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳು, ರಸ್ತೆಬದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಿಯಲಾದ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು ಇದರ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ವಲಯ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ವಾರ್ಡ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಮರ್ಪಿತ ತಂಡವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತದೆ.

ವಿಶೇಷ ವರದಿ - ಹೆಚ್. ಬಿ. ಗಡ್ಡದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ : ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯು ಅವಳಿ‌ನಗರದ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಮಂಗಳವಾರ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರ ಪಾಲಿಕೆಯ 12 ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ವಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದೇ ಇದರ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಚರಂಡಿಗಳ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು, ರಸ್ತೆಬದಿಯ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವಳಿ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಈ ಅಭಿಯಾನ ಹೊಂದಿದೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ‌ಕಸದ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ನಗರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದರೂ ಕೆಲ ಅಂಗಡಿಕಾರರು, ಬೀದಿ‌ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕ ಕಸ ಎಸೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕಸವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ‌ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಸದ ರಾಶಿ ಬೆಳೆದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಇರಿಸುಮುರಿಸು ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಮಹಾನಗರ ‌ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದೂರುಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸಂತೋಷ್ ಯರಂಗಳ್ಳಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು (ETV Bharat) ಏಪ್ರಿಲ್​ ನಾಲ್ಕರಿಂದಲೇ ಆರಂಭವಾದ ಅಭಿಯಾನ; ಹೀಗಾಗಿ, ‌ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸಂತೋಷ ಯರಂಗಳ್ಳಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಅಭಿಯಾನ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಮೊದ‌ ಮೊದಲು ಅಷ್ಟೇನು‌ ಫಲಪ್ರದವಾಗದ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಈಗ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪಂದನೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 4 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳು, ರಸ್ತೆಬದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಿಯಲಾದ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು ಇದರ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ವಲಯ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ವಾರ್ಡ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಮರ್ಪಿತ ತಂಡವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತದೆ.

ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 10, 6, 13, 3, 2,27, 36,42,32, 33, 57, 05 ಇತ್ಯಾದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಎಲ್ಲ 82 ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮೂಹಿಕ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರು (ETV Bharat) ಪಾಲಿಕೆ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು: ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಹು-ಧಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸಂತೋಷ್ ಯರಂಗಳ್ಳಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, 'ಏಪ್ರಿಲ್ 4 ರಿಂದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಾರದಲ್ಲಿ ‌ಪ್ರತಿ ಮಂಗಳವಾರ ಹಾಗೂ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಮೂಹ‌ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ‌. ಪ್ರತಿ ಮಂಗಳವಾರ ಹಾಗೂ ಶುಕ್ರವಾರ ನಗರದ 12 ಜೋನಲ್​ಗಳಲ್ಲಿನ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜೋನ್​ 1 ರಲ್ಲಿ 8 ವಾರ್ಡ್​ಗಳಿದ್ದು, ಪ

Last Updated : May 24, 2025 at 2:04 PM IST