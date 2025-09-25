ETV Bharat / state

ಕಸದಿಂದಲೇ ರಸ ತೆಗೆದ ಹು-ಧಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ: ತೆಂಗಿನ ಗರಿಗಳಿಂದಲೇ ಪೊರಕೆ ತಯಾರಿಸಿ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟ ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಗರದ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರು ಬಳಸುವ ತೆಂಗಿನ ಗರಿಯ ಪೊರಕೆಯನ್ನು ಅವಳಿ ನಗರದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯೇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ.

hubballi-dharwad-municipal-corporation-is-preparing-a-coconut-feather-broom
ತೆಂಗಿನಗರಿಯಿಂದ ಪೊರಕೆ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಹಿಳೆ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 25, 2025 at 5:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ವಿಶೇಷ ವರದಿ - ಹೆಚ್. ಬಿ. ಗಡ್ಡದ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ : ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಅವಳಿ‌ ನಗರದ ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳು ಎಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದ್ದು, ತೆಂಗಿನ ಗರಿಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಕಸ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಬೇರೆಡೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ‌ಹು-ಧಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಸದಿಂದಲೇ ರಸ ತೆಗೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದೆ.

ನಗರದ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರು ಬಳಸುವ ತೆಂಗಿನ ಗರಿಯ ಪೊರಕೆಯನ್ನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯೇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪಾಲಿಕೆಯ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆ ವಿಭಾಗದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಧಾರವಾಡದ 17ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಮಂಜುನಾಥ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸಂತೋಷ‌ ಯರಂಗಳಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ (ETV Bharat)

ಪೊರಕೆ ತಯಾರಿಕೆಗೆಂದೇ ಪರಿಸರಪ್ರೇಮಿ ಡಾ. ಸಂಜು ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿನ ಶೆಡ್ ಅನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಾದ ಕಲಾವತಿ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಮತ್ತು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಾಕೆನ್ನವರ್​ ಅವರು ಮೂರು ದಿನಗಳ ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ 17 ಪೊರಕೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಡ್ಡಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಉಳಿದ ಗರಿ ಮತ್ತು ಪಿಂಟೆಗಳನ್ನು ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಸಲು ಡಾ. ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಘಟಕಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

hubballi-dharwad-municipal-corporation-is-preparing-a-coconut-feather-broom
ತೆಂಗಿನ ಗರಿಯನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಈ‌ ಕುರಿತಂತೆ ‌ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸಂತೋಷ‌ ಯರಂಗಳಿ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, 'ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ಗರಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿಡಲು (ಡಿ-ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್) ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಉತ್ತಮ ಗರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಪೊರಕೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಸರ ಸಮುದಾಯ ಪಾಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆ ವಿಭಾಗದ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

hubballi-dharwad-municipal-corporation-is-preparing-a-coconut-feather-broom
ತೆಂಗಿನಗರಿಯಿಂದ ಪೊರಕೆ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಜನರು ತೆಂಗಿನ ಗರಿಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಬಿಸಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬಹುತೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಸ ಸಂಗ್ರಹ ವಾಹನಗಳು ಒಯ್ಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ವಾರ್ಡ್‌ಗೆ ನೇಮಕವಾಗಿರುವ ಜಮಾದಾರರು ಅಥವಾ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರು ತೆಂಗಿನ ಗರಿಗಳನ್ನು ಕಂಡರೆ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಪಾಲಿಕೆ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ತರುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸ್ವ-ಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತೆಂಗಿನ ಗರಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರಿಂದಲೇ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಪೊರಕೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳಿಗೂ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಿಧಿಸುವ ದರಕ್ಕೆ ಪೊರಕೆ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖರೀದಿಸಲು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸಿದ್ಧವಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

hubballi-dharwad-municipal-corporation-is-preparing-a-coconut-feather-broom
ಪರಿಸರಪ್ರೇಮಿ ಡಾ. ಸಂಜು ಕುಲಕರ್ಣಿ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿನ ಶೆಡ್​​ನಲ್ಲಿಯೇ ಪೊರಕೆ ತಯಾರಿಕೆ ​ (ETV Bharat)

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ‌ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ 2000 ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರು ಮಾತ್ರ ಪೊರಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪುರುಷರು ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪೊರಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 12,000 -15,000 ಪೊರಕೆಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ‌ಇದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು‌ ಪೊರಕೆಗೆ 80-90 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪೊರಕೆ ಖರೀದಿಗಾಗಿ 12-15 ಲಕ್ಷ ‌ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ತೆಂಗಿನ ಗರಿಗಳನ್ನು ‌ನಾವೇ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿ, ಅವರಿಂದ ಪೊರಕೆ ಮಾಡಿಸಿ‌ ನಾವೇ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ‌ಗರಿಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಕಸಕ್ಕೂ ಮುಕ್ತಿ ಕಾಣಿಸಲು ಈ ವಿನೂತನ ಯೋಜನೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

hubballi-dharwad-municipal-corporation-is-preparing-a-coconut-feather-broom
ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ತೆಂಗಿನಗರಿಯಿಂದ ಪೊರಕೆ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಧಾರವಾಡ ಕೃಷಿ ಮೇಳ: ಮೊದಲ ದಿನ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ

For All Latest Updates

TAGGED:

SOLID WASTE DISPOSAL DEPARTMENTSELF HELP GROUPತೆಂಗಿನ ಗರಿಗಳಿಂದಲೇ ಪೊರಕೆDHARWADCOCONUT FEATHER BROOM

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಹಾವೇರಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು ಎಸ್​.ಎಲ್​. ಭೈರಪ್ಪ ಅವರ ಕಾದಂಬರಿ ಪಯಣ!

'ಭೈರಪ್ಪರ ಎಲ್ಲಾ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ನನಗಿಷ್ಟ, ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಲೇಖನದ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಿದ್ರು': ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿ

ಹುಲಿವೇಷ, ಕೋಲಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ತಾಸೆಯ ಕಲಶ ರಚನೆಯೇ ಕಾಯಕ: ಮುಸ್ಲಿಂ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸೌಹಾರ್ದ ಕಾರ್ಯ!

ಮೈಸೂರು ದಸರಾ 2025: ಆಹಾರ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಆದಿವಾಸಿಗಳ ವಿಶೇಷ ಬಂಬೂ ಬಿರಿಯಾನಿ ಘಮ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.