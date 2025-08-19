ವಿಶೇಷ ವರದಿ- ಹೆಚ್.ಬಿ. ಗಡ್ಡದ
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಹಾವಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸಂತಾನ ಹರಣ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ಕಡೆಯಾದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ದತ್ತು ಕೊಡುವ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಉಪಟಳಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಖಡಕ್ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಇತ್ತ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ- ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿನ ಬೀದಿ ನಾಯಿ ಹಾವಳಿ ತಡೆಗೆ ದತ್ತು ಕೊಡುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಿಯಾನವನ್ನೂ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.
ನಗರದ ಹಲವು ಕಡೆ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ದಾಳಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪಾಲಿಕೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದಿರುವ ಪಾಲಿಕೆಯೂ ಇದೀಗ ಬೀದಿ ನಾಯಿ ಮರಿಗಳನ್ನು ದತ್ತು ಕೊಡಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 35 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿವೆ ಎಂದು ಪಾಲಿಕೆ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಂತಾನ ಹರಣ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಶಿವಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅನಾಥ ನಾಯಿ ಮರಿಗಳು ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ದತ್ತು ಕೊಡಬೇಕೆಂಬ ಆಲೋಚನೆ ಪಾಲಿಕೆಯದ್ದು.
ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳು ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮಕೊಟ್ಟು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ನಾಯಿ ಮರಿಗಳು ಅನಾಥವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಂಥ ನಾಯಿ ಮರಿಗಳನ್ನು ದತ್ತು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಹಾವಳಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಪಾಲಿಕೆ ಈ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಶ್ರೀಧರ ದಂಡೆಪ್ಪನವರ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ದತ್ತು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹಲವಾರು ಎನ್ಜಿಒಗಳ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ದತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಮನೆ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳಿಗೂ ಪ್ರೀತಿ, ಬಾಂಧವ್ಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದರು.
ಏನಿದು ಅಭಿಯಾನ? ಪಾಲಿಕೆಯ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಏಳು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿವೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 24 ರಂದು ತೋಳನಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿಲಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಅನಾಥ ಬೀದಿ ನಾಯಿ ಮರಿಗಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಚ್ಛಿಸುವವರು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ದತ್ತು ಪಡೆಯಲು ಇಚ್ಛಿಸುವವರು ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನಾಥ ನಾಯಿ ಮರಿಗಳ ಚಿತ್ರ ಬರುತ್ತದೆ. ತಮಗೆ ಯಾವ ನಾಯಿ ಮರಿ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಬರದಿದ್ದರೆ, ನೇರವಾಗಿ ಆಗಸ್ಟ್ 24ರಂದು ಬಂದು ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ನಾಯಿ ಮರಿಗಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರ್ಜಿಗಳು ಬಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯಯುತವಾದ ಬೀದಿ ನಾಯಿ ಮರಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ದತ್ತು ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಮುಂದೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನಾಯಿ ಮರಿಗಳನ್ನು ದತ್ತು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಬೆಲ್ಟ್ ನೀಡಿ ನಾಯಿ ಮರಿಯನ್ನು ದತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗೆ ಮನೆ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಅದು ಬೀದಿ ನಾಯಿ ಆಗಿ ಉಳಿಯಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಬೀದಿ ನಾಯಿ ಸಂತತಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಹ್ಯೂಮನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ರಮೇಶ ಭಜಂತ್ರಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ದತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ನಾಯಿ ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೂ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ದತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಮರಿಗಳನ್ನು ದತ್ತು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ತಾಯಿಯಿಂದ ಮರಿಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಅನಾಥ ಬೀದಿ ನಾಯಿ ಮರಿಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ದತ್ತು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
"ಈ ದತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 50 ಬೀದಿ ನಾಯಿ ಮರಿಗಳನ್ನು ದತ್ತು ನೀಡುವ ಗುರಿ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 10 ಜನ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಇನ್ನೂ ಇದರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. 50 ನಾಯಿ ಮರಿಗಳು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಮರಿಗಳು ಸಿಕ್ಕರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಬೀದಿ ನಾಯಿ ಮರಿಗಳನ್ನು ದತ್ತು ನೀಡುವುದರಿಂದ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಬ್ರೀಡ್ ನಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ಇವುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಡಿಮೆ. ಕೆಲ ತಳಿಯ ನಾಯಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳು ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಬೀದಿ ನಾಯಿ ಮರಿಗಳನ್ನು ಸಾಕಿದರೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ, ಮನೆ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮನೆ ಕಾಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಇರುವ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಆಶ್ರಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿರಿಸಿ: ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚನೆ, ಆಶ್ರಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಒಯ್ಯಲು ಅಡ್ಡಿ ಪಡಿಸಿದರೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ!
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದಾವಣಗೆರೆ: ಬೀದಿ ನಾಯಿ ದಾಳಿಯಿಂದ ರೇಬೀಸ್ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಬಾಲಕಿ ಸಾವು, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಆಕ್ರಂದನ