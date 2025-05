ETV Bharat / state

39 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 11.18 ಕಿ.ಮೀ ಸೈಕಲ್ ತುಳಿದು ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ 4 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ - BOY ENTERS INDIA BOOK OF RECORDS

ಬಾಲಕ ಸುಶ್ವಿನ್ ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Karnataka Team Published : May 26, 2025 at 1:36 PM IST | Updated : May 26, 2025 at 2:48 PM IST 3 Min Read

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಬಾಲಕ ಸುಶ್ವಿನ್ ಅವರು 39 ನಿಮಿಷ 24 ಸೆಕೆಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 11.18 ಕಿ.ಮೀ ಕ್ರಮಿಸಿ ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್‌ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಈಗ 4 ವರ್ಷ 8 ತಿಂಗಳು ವಯಸ್ಸು. ಸುಶ್ವಿನ್ ಹಳೇಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ತ ನಗರದ ವಿನಾಯಕ ಮತ್ತು ಸುಷ್ಮಾ ಹಳಪೇಟಿ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರ ಏ.5ರಂದು ಈ ಬಾಲಕ ಸತ್ತೂರು ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೊನಿಯಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6.40ಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿ 7.19ಕ್ಕೆ ಉಣಕಲ್‌ ಕ್ರಾಸ್‌ವರೆಗೆ ಸೈಕಲ್ ಓಡಿಸಿ ಈ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 39 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 11.18 ಕಿ.ಮೀ ಸೈಕಲ್ ತುಳಿದು ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ 4 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ (ETV Bharat) ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮೊದಲಿಗೆ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಸರಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಮೊದಲು ಸೈಕಲ್ ತುಳಿಯುತ್ತಾ ದೂರ ಕ್ರಮಿಸಲಾಗದೆ ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಅಳುತ್ತಲೇ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್‌ಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೋಷಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ಬಾಲಕನ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಸುಶ್ವಿನ್: ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕಲ್ಲಾಕುರಚಿಯ ಆಧವ್ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ ಎಂಬ ಬಾಲಕ 10.3 ಕಿ.ಮೀ ದೂರವನ್ನು 39.44 ಸೆಕೆಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು. ಏ.5, 2023ರಂದು ಕಲ್ಲಾಕುರಚಿಯ ಎನ್‌ಎಚ್ 19ರ ಬೈಪಾಸ್ ಸೇತುವೆ ಬಳಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6.41ಕ್ಕೆ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿ 7.20ಕ್ಕೆ 10.3 ಕಿಮೀ ಕ್ರಮಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಏ.10, 2023ಕ್ಕೆ 5 ವರ್ಷ 3 ತಿಂಗಳು 11 ದಿನ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಸುಶ್ವಿನ್ 4 ವರ್ಷ 8 ತಿಂಗಳು 24 ದಿನಕ್ಕೆ ಈ ದಾಖಲೆ ಬರೆದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಬಾಲಕನ ದಾಖಲೆ ಮೀರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೈಕಲ್ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಾಲಕ (ETV Bharat) ಸುಶ್ವಿನ್ ತಂದೆ ವಿನಾಯಕ ಹಳಪೇಟಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಈ ಹಿಂದೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಬಾಲಕನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಲೆಂದೇ ನನ್ನ ಬಾಲಕನಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ್ದೆ. ಪ್ರತೀ ದಿನ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಮಗನ ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ‌ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ‌ ಮಕ್ಕಳು ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆಯುವುದೇ ಕಷ್ಟ. ಮುಂದೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ" ಎಂದರು. ತಾಯಿ ಸುಷ್ಮಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಮೊದಮೊದಲು ನಾವು ಬೇಡ ಅಂತಾನೇ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್​ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಆತಂಕವಿತ್ತು. ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದೆವು. ಅವರು ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆಯಬಹುದೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಬಳಿಕ ಮಗನಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ ಕೊಟ್ಟೆವು. ಮನೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಮಗ ಈ ಸಾಧನೆ ‌ಮಾಡಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ (ETV Bharat) ಸುಶ್ವಿನ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್‌ಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಂತೆ. ತಂದೆಗೆ ಮಗ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಮಹದಾಸೆ ಇತ್ತು. ವಿನಾಯಕ ಅವರೊಬ್ಬ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ತರಬೇತುದಾರ. ಕಲಿಯುವ ಹಂಬಲವಿದ್ದವರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಶಾಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮಗನೂ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಿತ್ಯ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಛಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಪತ್ನಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಛಾವಣಿ ಮೇಲೆ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಶಬ್ದದಿಂದ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್​ನತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದನು. ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದ. ಆದರೆ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಿನ ನಿರ್ಬಂಧ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರತೀದಿನ ಆನಂದನಗರ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವೇಳೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಗ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ದಿನನಿತ್ಯ ತಮ್ಮ ದೂರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗಿ ಕೊನೆಗೆ 11 ಕಿ.ಮೀ ದೂರವನ್ನು 39.50 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಆತ ಮುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದ. ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುವ ದಿನ ಆತನನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲು ತಾಯಿಯೇ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಕೇವಲ 39.24 ಸೆಕೆಂಡ್​ಗಳಲ್ಲೇ ಕ್ರಮಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೋಷಕರು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಮಾಯಣದ 135 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳುವ 28 ತಿಂಗಳ ಪುಟ್ಟ ಪೋರ!; ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಪುಟ ಸೇರಿದ ಪುಟಾಣಿ! - THREE YEAR OLD WONDER KID MOKSH

