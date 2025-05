ETV Bharat / state

ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭ : ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳತ್ತ ಧಾವಿಸುವ ಹಾವುಗಳು - ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ?; ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ - SNAKES

ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಹಾವುಗಳು ( ETV Bharat )

Published : May 24, 2025 at 3:44 PM IST | Updated : May 24, 2025 at 3:52 PM IST

ದಾವಣಗೆರೆ : ಮಳೆಗಾಲ ‌ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಭಾರಿ ಮಳೆ ಆಗ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹಾವುಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತಿವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಆಹಾರ ಅರಸಿ ಹಾವುಗಳು ನಾಡಿನತ್ತ ಧಾವಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಾನವ ಹಾಗೂ ಹಾವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಘರ್ಷ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಜನರು ಎಲ್ಲಿ ಹಾವು ತಮ್ಮನ್ನು ಕಚ್ಚಿ ಬಿಡುತ್ತವೋ ಎಂದು ಕೊಲ್ಲುವ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಹಾವುಗಳ ಕಡಿತದಿಂದಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಹಾವುಗಳ ಸಂತತಿ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ.‌ ಹಾವುಗಳಿಂದ ಜನ ಹೇಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಹಾವುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ವಿಸ್ತೃತವಾದ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆಯ ಉರಗ ತಜ್ಞ ಬಸವರಾಜ್, ಹಾವುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಡಿ ಎಂದು ಒಕ್ಕೊರಲಿನಿಂದ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಗಳ ಸುತ್ತ ಹಾವುಗಳು ಸುಳಿಯದಂತೆ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉಪಾಯ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಮನೆಗಳತ್ತ ದಾಂಗುಡಿ ಇಡುತ್ತಿರುವ ಹಾವುಗಳ ಅಡಗುತಾಣ ಯಾವುವು? ಎಂಬ ಇಂಚಿಂಚು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಉರಗ ತಜ್ಞ ಬಸವರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಮೈಲಾರಪ್ಪ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ (ETV Bharat) ಮಳೆಗಾಲದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತವೆ ಜೋಕೆ : ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಧೋ ಎಂದು ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಿದೆ. ಮಳೆ‌ ಬೀಳ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಹಾವುಗಳು ವಾಸಸ್ಥಾನದಿಂದ‌ ಹೊರ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಚರಂಡಿ, ಹಳ್ಳಗಳ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಬರುವ ಹಾವುಗಳು ನಾಡಿಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಹಾವುಗಳ ವಾಸಸ್ಥಾನಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಹಾವುಗಳು ನಾಡಿಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಮನೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡುವ ಹಾವುಗಳು ಮನೆ, ಬೂಟು, ಹೆಲ್ಮೆಟ್, ಬೈಕ್, ಸಿಲಿಂಡರ್, ಬಚ್ಚಲು ಮನೆ, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹೊಕ್ಕುತ್ತವೆ. ಈ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ವೇಳೆ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮನೆಯ ಬಳಿ ಹಾವುಗಳು ಸುಳಿಯದಂತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು?: ಮನೆಯ ಬಳಿ ಹಾವುಗಳು ಸುಳಿಯದಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಉಪಾಯವನ್ನು ಉರಗ ತಜ್ಞ ಬಸವರಾಜ್ ಜನರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.‌ ಗೊಬ್ಬರದ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಪೋಟೆಕ್ಸ್ ಎಂಬ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಮರುಳಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಮನೆ ಹಾಗೂ ಮನೆಯ ತಡೆಗೋಡೆ ಸುತ್ತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ ಔಷಧಿಯ ವಾಸನೆಗೆ ಹಾವುಗಳು ಸುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಬಸವರಾಜ್ ಅವರು ಕೂಡ ಏಳೆಂಟು ಕಡೆ ಔಷಧ ಬಳಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಔಷಧವನ್ನು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವಂತೆ, ಬದಲಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದರೆ ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭಾರ ಡಿಎಫ್ಒ ಗೋಪ್ಯಾನಾಯ್ಕ ಜಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ (ETV Bharat) ಭಾರತದಲ್ಲಿ 7 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭೇದದ ಹಾವುಗಳಿವೆ : 'ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 07 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭೇದದ ಹಾವುಗಳಿವೆ. 04 ಸಾವಿರ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವುಗಳಿವೆ. ಕಟ್ಟ್ ಹಾವು, ಹುರುಮಂಡಲ, ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ, ನಾಗರಹಾವು ಈ ನಾಲ್ಕು ಜಾತಿಯ ಹಾವುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ವಿಷವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಕೆರೆ ಹಾವು, ಬಳೆ ಒಡ್ಕಾ, ಕಾಮನ್ ವೂಲ್ಫ್ ಸ್ನೇಕ್, ರಸಲ್ ಸ್ನೈಪರ್, ಹಸಿರು ಹಾವು, ನೀರು ಹಾವು ಇವು ವಿಷಮುಕ್ತ ಹಾವುಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ವಿಷ ಇದೇಯೋ, ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಹೆದರಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸಾವನಪ್ಪುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಉರಗ ತಜ್ಞ ಬಸವರಾಜ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ‌

ಹಾವುಗಳ ಪ್ರಭೇದ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿದೆ, ಹೊಡೆಯಬೇಡಿ, ರಕ್ಷಿಸಿ : ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಾವುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಪಗಳು ರೈತನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪೆ ಕೀಟ, ತಿಂದು ಬದುಕುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಾವುಗಳನ್ನು ರೈತನ ಮಿತ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಹಾವುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾವು ಕೊಲ್ಲಬೇಡಿ, ನಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಆನಗೋಡು ಕಾಡು, ಕೊಂಡಜ್ಜಿ ಕೆರೆ ಬಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾವು (ETV Bharat) ಯಾವುದೇ ಹಾವು ಸೇಡು, ದ್ವೇಷ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ : ಒಂದು ಹಾವನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದು, ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಜೀವ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆ ಹಾವು ದ್ವೇಷ, ಸೇಡು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರವಾಗಿದೆ. ಆ ರೀತಿಯ ಯಾವ ಹಾವು ಕೂಡ ದ್ವೇಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಅವುಗಳು ತಮಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ನೀಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಚ್ಚುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಪಗಳು ಸುಖಾಸುಮ್ಮನೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾನವನ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿ ಬೀಳಲಿವೆ. ಹಾವುಗಳನ್ನು ರಕ್ತಮಯ ಮಾಡುವುದು, ಗಾಯ ಮಾಡುವುದು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಯಾರೇ ಹೋದರೂ ಅವು ಕಚ್ಚುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗಾಯಗೊಂಡ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಇರುವೆ ತಿಂದು ಸಾಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾವು (ETV Bharat) 'ನಾನು 6234 ಹಾವು ಹಿಡಿದಿದ್ದೇನೆ. ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಹಾವು ಕಡಿದಿದೆ. ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ, ಹೆಬ್ಬಾವು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಹಾವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಾವುಗಳು ಮನೆ ಬಳಿ ಹೊರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ, ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಳಿದರೆ ಹೊಡೆಯಬೇಡಿ. ಹಾವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ' ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ?: ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅಚಾನಕ್ ಆಗಿ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ಮೊದಲು ಹೆದರಬಾರದು. ಏಕಾಏಕಿ ಹೆದರಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ಬರಲಿದೆ.‌ ತಕ್ಷಣ ಊಟ ಸೇವಿಸಬಾರದು, ನೀರು ಕುಡಿಯಬಾರದು, ತಕ್ಷಣ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ‌ ತೆರಳಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಔಷಧ ಇದೆ, ಯಾವುದೇ ನಾಟಿ ಔಷಧಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಬಾರದು. ಹಾವುಗಳು ಅಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಕಚ್ಚಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಭ್ರಮೆಯಿಂದ ಜನ ಹೊರಬರಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾವುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಉರಗ ತಜ್ಞ ಬಸವರಾಜ್ (ETV Bharat) ಕೊಲ್ಲುವ ಬದಲಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದೆವು : ಸ್ಥಳೀಯ ಮೈಲಾರಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮಳೆ‌ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಹಳ್ಳ-ಕೊಳ್ಳದ ಮೂಲಕ ಮನೆಗಳತ್ತ ಹಾವುಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹಾವುಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಬಸವರಾಜ್ ಅವರು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾವನ್ನು ಮಗಳು ತುಳಿದಾಗ ಹಾವು ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದಿತ್ತು.‌‌ ತಕ್ಷಣ ಹಾವನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಬದಲಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದೆವು. ಜನ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಬದಲು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಪ್ರಭಾರ ಡಿಎಫ್ಒ ಗೋಪ್ಯಾನಾಯ್ಕ ಜಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: 'ಸುಮಾರು 500 ಜಾತಿಯ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 5,170 ಉಪಜಾತಿಯ ಹಾವುಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಹಾವುಗಳು ಮಾತ್ರ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿವೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ವಿಷಕಾರಿ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪವಿದೆ. ಈ ನಾಲ್ಕು ಹಾವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದವು ವಿಷಕಾರಿಯಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜನ ಯಾವುದೇ ಹಾವನ್ನೂ ಕಂಡರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಬೇಕು, ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದಾಗಿ ಅವು ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಜನರು ಅಲರ್ಟ್​ ಆಗಿ ಬದುಕಬೇಕು. ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಪರಿಸರ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲೇ ಹಾವುಗಳಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾವನ್ನು ಹಿಡಿದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಉರಗ ತಜ್ಞ ಬಸವರಾಜ್ (ETV Bharat) 'ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಗಾಯಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ ಅವು ಕಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಸಂಚರಿಸುವಾಗ ಶೂ ಹಾಗೂ ಟಾರ್ಚ್ ಬಳಸಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಿದ್ರೆ ಹಾವು ನಮಗೆ ಕಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದಿನವೊಂದಕ್ಕೆ 400 ರಿಂದ 500 ಜನರು ಹಾವಿನ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು 150 ರಿಂದ 200 ಜನ ಸಾಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಡಾಟಾ ಇದೆ. ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ ಕಚ್ಚಿ ಜನರು ಸತ್ತಿರುವುದು ಕಡಿಮೆ. ಆದರೆ ನಾಗರಹಾವಿನಿಂದ ಸತ್ತಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದ ಹಾವನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಉರಗ ತಜ್ಞ ಬಸವರಾಜ್ (ETV Bharat) ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ದಾವಣಗೆರೆ: ಏಳು ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಎರಡು ಹಾವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಸ್ನೇಕ್ ಬಸವರಾಜ್ - SNAKE RESCUED

