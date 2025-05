ETV Bharat / state

ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತನಿಗೆ ಒಲಿದ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್​ - DEVENDRAPPA BALUTAGI

ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಬಳೂಟಗಿ ( ETV Bharat )

Published : May 27, 2025 at 7:45 PM IST | Updated : May 27, 2025 at 9:03 PM IST

ರಾಯಚೂರು: ಅದೊಂದು ಕೃಷಿ ಕಾಯಕ ಮಾಡಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುವ ಕುಟುಂಬ. ಭೂದೇವಿಯನ್ನೇ ನೆಚ್ಚಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯದಿಂದಲೇ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಮೊದಲಿನಿಂದ ಕೃಷಿಕ ಕುಟುಂಬದಿಂದಲೇ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು, ಇದೀಗ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಇದು ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಬಳೂಟಗಿ ಎಂಬ ಅನುಭವಿ, ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರೊಬ್ಬರ ಸಾಧನೆ. ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಹಜ ಅರಣ್ಯ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಇವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷಿಕ ಮೂಲದ ಮನೆತನದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ರಾಯಚೂರು ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ತನ್ನ 14ನೇ ಘಟಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿತು. ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಬಳೂಟಗಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ (ETV Bharat) ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಬಳೂಟಗಿ ಅವರು ಮೂಲತಃ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆ.ಗೋನಾಳ ಗ್ರಾಮದವರು. ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶವಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಗುತ್ತಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೈಬಿಟ್ಟು 1985ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೃಷಿಗೆ ಮರಳಿ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡು, ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಇತರರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಅವರದ್ದು ತುಂಬು ಕುಟುಂಬ. ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಕೃಷಿಯಲ್ಲೇ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

