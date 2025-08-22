ಬೆಂಗಳೂರು: ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಬಳಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಘಟನೆಗೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರಣೀಕರ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಗುರುವಾರ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮ 69ರಡಿ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವರು ಉತ್ತರಿಸಿದರು.
ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಇಂತಹ ಘಟನೆ ನಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ರಾಜ್ಯ ಇದನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ತಪ್ಪು ಆದ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ನ್ನು ಕ್ರೀಡೆಯೂ ಆಗಬೇಕು, ಮನರಂಜನೆಯನ್ನೂ ಕೊಡಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಹಣವೂ ಬರಬೇಕು ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 15 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆದಾಯ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಹಣದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಆಗುತ್ತಿದೆಯೇ, ಹೊರತು ಕ್ರೀಡೆಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಪ್ರಕರಣ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡೇ ಆಗಿದೆ. ಆ ಘಟನೆಯಿಂದ ಬಹಳ ನೋವಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿಗೀಡಾದಾಗ ಏನು ನೋವಾಗುತ್ತದೆಯೋ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೋವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಆರ್ಸಿಬಿ, ಕೆಎಸ್ಸಿಎ, ಡಿಎನ್ಎ ಮೇಲೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದೆವು. ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಆಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಮೇ 29ರಂದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದರು. ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟೀರಿಯಲ್ ತನಿಖೆಯಲ್ಲೂ, ಆಯೋಗದಲ್ಲೂ ಕೆಲ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರೂ ಮೊದಲೇ ಊಹೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಂತ ನಾನು ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ದೇಶದ ಹಲವೆಡೆ ಕಾಲ್ತುಳಿತ : 2016ರಲ್ಲಿ ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಆಗಿದೆ. ಮಹಾ ಕುಂಭದಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಆಗುತ್ತದೆ. ಒಡಿಶಾದ ಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಆಗಿದೆ. ಇಂದೋರ್ನಲ್ಲಿ ರಾಮನವಮಿ ವೇಳೆ 26 ಜನ ಕಾಲ್ತುಳಿತಕ್ಕೆ ಸಾಯುತ್ತಾರೆ. ತಿರುಮಲ ಬೆಟ್ಡದಲ್ಲೂ ಕಾಲ್ತುಳಿತಕ್ಕೆ ಜನರು ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ನಡೆದ ಮಹಾಕುಂಭ ಮೇಳದಲ್ಲಿ 38 ಜನರು ಮೃತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕುಮಾರ್ ನಿಧನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏಳು ಜನ ಸತ್ತರು. ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅಂದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಯುವಕರು ಆರ್ಸಿಬಿ ವಿಜಯದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಆಟಗಾರರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೂ ಅಂತ ಏನೂ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಮ್ಮದು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಎಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು.
ಬೇರೆ ಸಿಎಂಗಳೂ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ : ಗುಜರಾತ್ ತಂಡ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾಗ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿತ್ತು. ಅಲ್ಲೂ ಸಿಎಂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ತಂಡ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಎಂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಚೆನ್ನೈ ತಂಡ ಗೆದ್ದಾಗಲೂ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಎಂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇದೇನು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ಆಗಬಾರದಿತ್ತು. ಇದರ ಪಾತ್ರದಾರಿ ಆರ್ಸಿಬಿ, ಕೆಎಸ್ಸಿಎ, ಡಿಎನ್ಎ. ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಮೇಲೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡೆವು. ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಅಮಾನತು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆಯೂ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಸಿಎಂ ರಾಜಕೀಯ ಸಲಹೆಗಾರ ಗೋವಿಂದ ರಾಜ್ ಅವರನ್ನೂ ಅಮಾನತು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಆಗಿದೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶ ಇದರ ಹಿಂದಿದೆ. ನಾವು ಸಾವಿಗೀಡಾದವರಿಗೆ 25 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಗಾಯಾಳುಗಳ ವೆಚ್ಚವನ್ನೂ ಸರ್ಕಾರವೇ ಭರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಗುಪ್ತಚರ ವೈಫಲ್ಯ ಅಂತ ಅದರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಏನೆಲ್ಲಾ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತೋ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದರು.
ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ : ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ 33 ಸಾವಿರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಅಗತ್ಯ ಇರುವುದು 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೀಟುಗಳು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಕಟ್ಟಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತುಮಕೂರು ಬಳಿ ಕೆಎಸ್ಸಿಎಗೆ 43 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಿಎಂ, ಡಿಸಿಎಂ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸಿಟಿ ಮಾಡಲು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
ಕ್ರೀಡಾ ಆಡಳಿತದ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡಲು ನಿಯಮ: ಈ ಘಟನೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರವೂ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿದೆ. ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈ ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ಅವರ ಆಡಳಿತ, ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಇಡಲು ನಿಯಮ ರೂಪಿಸಲು ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಈ ತರದ ಘಟನೆ ಆಗಬಾರದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ವಿಧೇಯಕವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ಕಾಯ್ದು ನೋಡಿ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸರ್ಕಾರ ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಬೇಕು: ಗೃಹ ಸಚಿವ ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ್, ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಪ್ರಕರಣದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಇಸ್ಪೀಟ್ ಆಟದ ಉದಾಹರಣೆ ನೀಡುತ್ತಾ, ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಯುಗಾದಿಗೆ ಇಸ್ಪೀಟ್ ಆಡ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಸ್ಪೀಟ್ ಆಡುವಾಗ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೇ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಇಸ್ಪೀಟ್ ಆಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ರು. ಇಸ್ಪೀಟ್ ಆಡ್ತಿದ್ದವರು ಸಿಎಂ ಮತ್ತು ಡಿಕೆಶಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂದು ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಸ್ಪೀಟ್ ಆಡ್ತಿರುವವರು ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳೋದು ಪರಮೇಶ್ವರ್. ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡವರು ಡಿಕೆಶಿ ಮತ್ತೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ. ತಗಲಾಕಿಕೊಂಡವರು ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.
ಪರಮೇಶ್ವರ್ಗೆ ಬಾವುಟವೂ ಇಲ್ಲ, ಕಿರೀಟವೂ ಇಲ್ಲ: ಪರಮೇಶ್ವರ್ಗೆ ಬಾವುಟವೂ ಇಲ್ಲ, ಕಿರೀಟವೂ ಇಲ್ಲ. ಬಾವುಟ, ಕಿರೀಟ ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್. ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ, ಪೊಲೀಸರು ಹೇಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ನೂರು ಜನ ಸೇರಿದರೆ, ಪೊಲೀಸರು ಹತ್ತು ವ್ಯಾನ್ ತಗೊಂಡು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಜನರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಅನುಮತಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು?. ಅನುಮೋದನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಾ ಇಲ್ಲವೇ, ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮುಚ್ಚೇ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರು. ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಟ್ವೀಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ?. ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಿಎಂ, ಬನ್ನಿ ಅಂತಾ ಊರೆಲ್ಲ ಓಡಾಡಿದವರು ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್. ಕಪ್ಗೆ ಮುತ್ತು ಕೊಟ್ಟವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು, ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಕಾಲ್ತುಳಿದಲ್ಲಿ ಸತ್ತವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಲಿ. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರು ಸಿಎಂ, ಡಿಸಿಎಂ. ಆದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ಹೊರೆಸಿ ತಿರುಪತಿ ನಾಮ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರಿ. ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮಿಂದ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ, ಕ್ಷಮಿಸಿ ಎಂದು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೀತೆ ಹಾಡಿದ ಡಿಕೆಶಿ: ಈ ವೇಳೆ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್, ನನ್ನ ಹತ್ರನೂ ವಿದ್ಯೆಗಳಿವೆ, ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನಾನೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿ. ಬಾವುಟನೂ ಹಿಡಿದಿದ್ದೆ, ಕಪ್ಗೂ ಮುತ್ತು ಕೊಟ್ಟೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯದೇ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಶಾಖೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾ, ನಮಸ್ತೆ ಸದಾ ವತ್ಸಲೆ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಎಂಬ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೀತೆ ಹಾಡಿ ಹುಬ್ಬೇರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು.
ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕಾಲ್ತುಳಿತಗಳಾಗಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗ ಏನು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆಟಗಾರರ ಓಪನ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಅಂದಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷ. ನನಗೂ ಮಾತಾಡಲು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಚರ್ಚೆಗೂ ತಯಾರು ಎಂದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೈಕ್ರೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಿರುಕುಳದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ₹5 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ