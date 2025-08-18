ಬೆಂಗಳೂರು: ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತರುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ನಿಯಮ 69 ರಡಿ ನಡೆದ ಚರ್ಚೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅವರು, ಇಡೀ ದೇಶ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೇ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇದೆ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ 800 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಠಾಣೆಗೆ ಹೋಗಿ ದೂರು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಆತ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ ವಿಚಾರ ತನಗೆ ಪ್ರಾಣ ಬೆದರಿಕೆವೊಡ್ಡಿ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕೊಲೆಯಾದವರ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಹೂತು ಹಾಕಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಪಾಪಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ದೂರು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅತ್ಯಾಚಾರವಾದ ಮಹಿಳೆಯರು, ಕೊಲೆಗಳಾದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಬಳಿಕ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪೊಲೀಸರು ಎಫ್ಐಆರ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿರುವ ಕಾರಣ ಆತನನ್ನು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿ ಹೇಳಿಕೆ ದಾಖಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೂಡಲೇ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಿಎಂಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಸಾವಿನ ಕೇಸ್ ಸಂಬಂಧ ಎಸ್ ಐಟಿ ರಚಿಸುವಂತೆ ಕೋರುತ್ತಾರೆ. ಬಳಿಕ ಎಸ್ಐಟಿ ತನಿಖೆಗೆ ಸಿಎಂ ಹಾಗೂ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಆದೇಶ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗೃಹ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಜುಲೈ 19ರಂದು ಹಿರಿಯ ಐಪಿಎಸ್ ಪ್ರಣವ್ ಮೊಹಂತಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಟಿ ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಸ್ ಐಟಿ ಅವರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಕೇಸ್ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಆರಂಭ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಎಸ್ಐಟಿ ಅವರು ದೂರುದಾರನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆತ ಇಂತಂಥ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹೂತು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಾನೆ. ಅದನ್ನು ಎಸ್ಐಟಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು.
ಸುಮಾರು ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎರಡು ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದನ್ನು ಎಫ್ಎಸ್ಎಲ್ಗೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಿಕ್ಕ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲಿನ ಮಣ್ಣು ಇದ್ದು, ಅದು ಬಹಳ ಎಸಿಡಿಕ್ ಮಣ್ಣಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಎಸ್ ಐಟಿ ಅವರು ಮಣ್ಣಿನ ಮಾದರಿ ಪಡೆದು ಎಫ್ಎಸ್ಎಲ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ತೆಯಾದ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರದ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಮಣ್ಣಿನ ಮಾದರಿಯ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ತನಿಖೆ ಇನ್ನೂ ಆರಂಭವಾಗಿಲ್ಲ: ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆಗಿರುವುದು ಕೇವಲ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ ಮಾತ್ರ. ತನಿಖೆ ಇನ್ನೂ ಆರಂಭವಾಗಿಲ್ಲ. ಎಫ್ಎಸ್ಎಲ್ ವರದಿ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಅದರ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ದೂರುದಾರ ಬುರುಡೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ. ಅದನ್ನೂ ಎಫ್ಎಸ್ಎಲ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಇತ್ತ ದೂರುದಾರ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿ ದೂರುದಾರನಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ತನಿಖೆ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ತನಿಖೆಯನ್ನು ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಗೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅಗೆಯಬೇಕಾ, ಬೇಡವೇ ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಎಸ್ಐಟಿ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು.
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ ಸ್ಥಗಿತ: ಎಫ್ಎಸ್ಎಲ್ ವರದಿ ಬರುವ ತನಕ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲು ಎಸ್ಐಟಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಊಹಾಪೋಹ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಅನುಮಾನ, ಆತಂಕ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯ ಹೊರಬರಬೇಕು ಎಂದರು.
ಘಟನೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಯಾರೂ ಹೇಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರೂ ಹೇಳಲು ಆಗಲ್ಲ. ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಗೌರವ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲವೇ?. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಅನ್ಯಾಯವಾದವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಬೆರೆಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಣ, ಸತ್ಯ ಹೊರಬರಲಿ. ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದವರೂ ಒಪ್ಪಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಜನರೂ ಒಪ್ಪಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮಧ್ಯಂತರ ವರದಿಯೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ನಾವು ಎಸ್ಐಟಿಗೆ ಹೇಳಬಹುದಷ್ಟೇ. ಇಷ್ಟು ದಿನದೊಳಗೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಎಸ್ಐಟಿಗೆ ಹೇಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಯಾರನ್ನೂ ದೂಷಣೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರುವ ಆರೋಪ ಸಂಬಂಧ ಸತ್ಯ ಹೊರಬರಬೇಕಲ್ಲ?. ನಾವು ಏನನ್ನೂ ಮುಚ್ಚಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಅಗತ್ಯವೂ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ, ಮುಕ್ತವಾಗಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ. ಯಾರ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಎಸ್ಐಟಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಆಕ್ಷೇಪ: ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ನಾನು ಉತ್ತೇಜಿತನಾಗಿ ಊಟ ಬಿಟ್ಟು ಸದನಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಏನೋ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. ಮಾಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬೆಟ್ಟ ಅಗೆದರೂ ಇಲಿನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೊಣನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಷಡ್ಯಂತರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಎಸ್ ಐಟಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಯಾರ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನಗರ ನಕ್ಸಲೈಟ್ಗಳು ಪತ್ರ ಬರೆದು ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಸಮೇತ ಬಂದಿದೆ. ಆಗುವ ಅನಾಚಾರ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಸಿಎಂ 28 ಕೊಲೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಅವನೊಬ್ಬ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಈಗ ಎಸ್ಐಟಿ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಅವನು ಮೊದಲ ದಿನ ಬರುವಾಗ ಬುರುಡೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ. ಟ್ರೈಲರ್ ತರ ಬುರುಡೆ ಹಿಡಿದು ತಂದ. ಹೂಳಿದ ಹೆಣ ತೆಗೆಯೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ತಹಶಿಲ್ದಾರ್ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಅವನು ಆ ಬುರುಡೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದ. ಅವನು ಬುರುಡೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದ?. ಅವನಿಗೆ ಹೆಣ ಅಗೆದು ತೆಗೆಯಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನನ್ನು ಮೊದಲು ಬಂಧನ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಅವನು ಬುರುಡೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಬೆಟ್ಟ ಅಗೆಯುವಾಗ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಪರ್ಮಿಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರಾ?. ಎಸ್ಐಟಿ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿತ್ತಾ?. ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗೆ ದಿನ ಸಾವಿರ ದೂರುಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಎಸ್ಐಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು?. ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಮರ್ಯಾದೆ ತಗೆದ್ರಿ. ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕು. ಡಿಕೆಶಿ ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಕು. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪರ ಇರುವ ಡಿಕೆಶಿ ಹೇಳಲಿ. ಡಿಕೆಶಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನಾನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಡಿಕೆಶಿ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಷಡ್ಯಂತ್ರವನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು.
ಹರ್ಷೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಸಿಎಂರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ರು: ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾಗಡಿ ಶಾಸಕ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ಹರ್ಷೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಸಿಎಂರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಎಸ್ಐಟಿ ರಚನೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಹೋದರ ಸಿಎಂರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ಐಟಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಅವರ ಸಹೋದರ ಸಿಎಂ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಆಗ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ. ಅವರೇ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಬಾರದು: ಈ ವೇಳೆ ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಿಎಂ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ತಾಳ್ಮೆ ಇರಲಿ. ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಇರಬೇಕು ಹೊರತು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣ ಇರಬಾರದು. ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ಯಾರನ್ನೂ ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾರನ್ನೂ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಹೊರಬರಲಿದೆ. ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಸರ್ಕಾರ, ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹುನ್ನಾರ ಮಾಡಿದೆ: ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾಸಕ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ನಾವು ಎಸ್ಐಟಿಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿಲ್ಲ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಳಸಿ ಅಪಪ್ರಚಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ಮುಸುಕುಧಾರಿ ಇಲ್ಲ. ಹತ್ತಾರು ಜನ ಮುಸುಕು ಹಾಕಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖೆಗೆ ಯಾರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ರು. ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನೀವು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತಂದಿದ್ದೀರ. ಇದರ ಹಿಂದಿದ್ದವರು ಯಾರು. ಹಣಕಾಸು ನೆರವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ದೀರ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕೆಸರು ಎರಚೋದು ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶ ಕೂಡ ಅದೇ ಇದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಎಸ್ಐಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು.
ಇದಕ್ಕೆ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರು ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಸದನದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ವಾಕ್ಸಮರ ನಡೆಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಆಡಳಿತ - ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಗದ್ದಲ ಉಂಟಾಯಿತು. ಆಗ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸರ್ಕಾರವೇ ಹುನ್ನಾರ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬ ಪದ ತೆಗೆಯಿರಿ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ, ಸ್ಪೀಕರ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಸರ್ಕಾರ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರವೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
