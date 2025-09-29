ಮೈಸೂರು ದಸರಾ: ವಿಜಯದಶಮಿಯ ದಿನ ನಡೆಯುವ ವಜ್ರಮುಷ್ಠಿ ಕಾಳಗದ ಮಹತ್ವ ಹಾಗೂ ಇತಿಹಾಸ
ವಜ್ರಮುಷ್ಠಿ ಕಾಳಗದಿಂದ ಜಟ್ಟಿಗಳ ರಕ್ತ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆದ ನಂತರವೇ ರಾಜರ ನವರಾತ್ರಿ ವಿಜಯದಶಮಿಯ ಪೂಜೆ ಆರಂಭ ಆಗಲಿದ್ದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಕಟ್ಟಿ ಉತ್ಸವ ಹೊರಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಈಗಲೂ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.
Published : September 29, 2025 at 8:51 PM IST
ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ಮಹೇಶ್ .ಎಮ್.
ಮೈಸೂರು: ಅರಮನೆಯ ರಾಜವಂಶಸ್ಥರು ನಡೆಸುವ ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪೂಜೆಗಳಲ್ಲಿ ವಜ್ರಮುಷ್ಠಿ ಕಾಳಗ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪರಂಪರೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವಿಜಯದಶಮಿಯ ದಿನ ಅರಮನೆಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುವ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣಿನ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ವಜ್ರಮುಷ್ಠಿ ಕಾಳಗದ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ವಿಜಯದಶಮಿಯ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡುವ ವಜ್ರಮುಷ್ಠಿ ಕಾಳಗ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪರಂಪರೆ ಮುಂದುವರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ.
ವಜ್ರಮುಷ್ಠಿ ಕಾಳಗದ ಇತಿಹಾಸ: ನವರಾತ್ರಿ ಸಂರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಟ್ಟಿ ಸಮುದಾಯ ನಡೆಸಿಕೊಡುವ ವಜ್ರಮುಷ್ಠಿ ಕಾಳಗಕ್ಕೆ 400 ರಿಂದ 500 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ವಿಜಯನಗರದ ಅರಸರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಟ್ಟಿ ಸಮುದಾಯದವರು ಗುಜರಾತಿನಿಂದ ರಾಜಮನೆತನಗಳ ಆಳ್ವಿಕೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ವಲಸೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆಗ ರಾಜರ ಅರಮನೆಯಲ್ಲೇ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದು ಕುಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೈಸೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು, ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ರಿಂದ 12 ಸಾವಿರ ಜನ ಜಟ್ಟಿ ಸಮುದಾಯದವರು ಈಗಲೂ ಇದ್ದು ಇಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜಟ್ಟಿಗಳ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ: ವಜ್ರಮುಷ್ಠಿ ಕಾಳಗಕ್ಕೆ ದಸರಾದ 3 ತಿಂಗಳ ಮೊದಲೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಜಟ್ಟಿಗಳು ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಆಹಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಹಣ್ಣು, ಹಾಲು ಹಾಗೂ ಮೊಟ್ಟೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಣ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಮಹಾರಾಜರೇ ಅರಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಸಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇಗ ಜಟ್ಟಿ ಕಾಳಗ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ವಜ್ರಮುಷ್ಠಿ ಕಾಳಗ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.
ವಜ್ರಮುಷ್ಠಿ ಕಾಳಗ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ: ವಜ್ರಮುಷ್ಠಿ ಕಾಳಗ ಅರಮನೆಯ ಕಲ್ಯಾಣಮಂಟಪದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ 2 ಜೋಡಿಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಜಟ್ಟಿಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಗಳಾದ ಕುಸ್ತಿ ಕಚ್ಚೆ, ಬೋಳುತಲೆ ನಡುವೆ ಉದ್ದನೆಯ ಚಿಕ್ಕನೆಯ ಜುಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಉದ್ದನೆಯ ನಾಮ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಮಹಾರಾಜರು ಅರಮನೆಯ ಒಳಗೆ 3ನೇ ಪೂಜೆ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಮೇಲೆ ಎತ್ತುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಮಧ್ಯದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ಬರು ವಜ್ರಮುಷ್ಠಿ ಕಾಳಗಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ತಕ್ಷಣ 2 ಜಟ್ಟಿಗಳ ನಡುವೆ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ನಿಂದ 1 ನಿಮಿಷದ ಒಳಗೆ ವಜ್ರಮುಷ್ಠಿ ಕಾಳಗ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿರುವ ವಜ್ರಮುಷ್ಠಿ ಆಯುಧದಿಂದ ಕಾದಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜಟ್ಟಿ ತಲೆಯಿಂದ ರಕ್ತ ಚಿಮ್ಮುತ್ತದೋ ಆಗ ಕಾಳಗ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ರಾಜವಂಶಸ್ಥರು ವಿಜಯಯಾತ್ರೆ ಹೊರಡುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಬನ್ನಿ ಪೂಜೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಅರಮನೆಯ ನವರಾತ್ರಿಯ ಪೂಜೆಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತವೆ.
ವಜ್ರಮುಷ್ಠಿ ಆಯುಧ ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತದೆ: ಈಗ ಆನೆದಂತದಿಂದ ಮಾಡಿರುವ ಆಯುಧವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೆ ರಾಜರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾರಂಗದ ಕೊಂಬು, ಲೋಹದ ವಜ್ರಾಯುಧ, ಕಬ್ಬಿಣದ ವಜ್ರಾಯುಧ ಹಾಗೂ ಕರಿ ಮರದ ವಜ್ರಾಯುಧಗಳು ಎಂಬ 4 ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಬಳಸುವ ಆನೆದಂತದ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಅರಮನೆಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟು, ಸಂಪ್ರದಾಯದ ನಂತರ ಅವರೇ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ವಜ್ರಮುಷ್ಠಿ ಕಾಳಗದ ಬಗ್ಗೆ ರಘುನಾಥ್ ಜಟ್ಟಿ ಮಾಹಿತಿ: ವಜ್ರಮುಷ್ಠಿ ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ 3 ಬಾರಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ರಘುನಾಥ್ ಜಟ್ಟಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ, "ವಜ್ರಮುಷ್ಠಿ ಕಾಳಗಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗುವ ಜಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಎತ್ತರ ಹಾಗೂ ದಪ್ಪ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡದೇ ವಾಸ್ತಾದ್ಗಳು ಹಾಗೂ ದಸ್ತಾವಾದಿಗಳು ಜಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ವಜ್ರಮುಷ್ಠಿ ಕಾಳಗದ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಜಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಮೈಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ತಾಯಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ವಜ್ರಮುಷ್ಠಿ ಕಾಳಗ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆ ಸಂರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಗಾಯವಾದರೂ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕೃಪೆ. ಈಗ ಹಿಂದಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಜ್ರಮುಷ್ಠಿ ಕಾಳಗ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹಾಗೂ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುತ್ತದೆ" ಎಂದು ರಘುನಾಥ್ ಜಟ್ಟಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೈಸೂರು: ಬಾನಂಗಳದಲ್ಲಿ 3 ಸಾವಿರ ಡ್ರೋನ್ಗಳ ಚಿತ್ತಾರ, ಗಿನ್ನಿಸ್ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಸೇರಿದ ಹುಲಿ ಕಲಾಕೃತಿ