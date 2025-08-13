ETV Bharat / state

ದೇಶ, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸುವ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುವುದೇ ನಮ್ಮ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ: ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಧ್ವಜ ಸಂಹಿತೆ! - HISTORY OF THE NATIONAL FLAG

ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜದ ಇತಿಹಾಸ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜಕ್ಕೆ ‌ಸಿಗುವ ಅಂತಿಮ ಗೌರವ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ?, ಅದರ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾದರೂ ಎಲ್ಲಿ ಎನ್ನುವುದು ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ನಾವು ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ.

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಬೆಂಗೇರಿ ಖಾದಿ ಕೆಕೆಜಿಎಸ್​ಎಸ್ NATIONAL FLAG MANUFACTURING CENTER DHARWAD
ದೇಶ, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸುವ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುವುದೇ ನಮ್ಮ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 13, 2025 at 2:12 PM IST

4 Min Read

ವಿಶೇಷ ವರದಿ- ಹೆಚ್.ಬಿ. ಗಡ್ಡದ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಪ್ರತಿ ದೇಶ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಗೌರವ, ಘನತೆ ಇದೆ. ಭಾರತ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜವೂ ಕೂಡ ಧ್ವಜ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಬೆಂಗೇರಿ ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಘ (ಕೆಕೆಜಿಎಸ್​ಎಸ್​​) ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕಾರದ ಧ್ವಜಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಏಕೈಕ ಅಧಿಕೃತ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಯವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜಗಳು, ದೇಶ ಅಲ್ಲದೇ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ರಾಯಭಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲೂ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತವೆ‌.

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಬೆಂಗೇರಿ ಖಾದಿ ಕೆಕೆಜಿಎಸ್​ಎಸ್ NATIONAL FLAG MANUFACTURING CENTER DHARWAD
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಬೆಂಗೇರಿ ಖಾದಿ (ETV Bharat)

ಧ್ವಜ ಸಂಹಿತೆ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಗೌರವ ನೀಡಬೇಕು. ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸುವಾಗ ಮತ್ತು ಇಳಿಸುವಾಗ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಧ್ವಜ ಹಾನಿಗೊಳಿಸುವುದು, ಕೊಳಕು ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಅಗೌರವ ತೋರುವುದು ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ.

ಧ್ವಜ ಸಂಹಿತೆ 2002ರ ಪ್ರಕಾರ: ಧ್ವಜದ ಗಾತ್ರ 3:2 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಕೇಸರಿ, ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಗಳು ಇರಬೇಕು. ಬಿಳಿ ಪಟ್ಟಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ ಇರಬೇಕು. ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸುವಾಗ ಮತ್ತು ಇಳಿಸುವಾಗ ಗೌರವದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಧ್ವಜವು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಧ್ವಜ ಯಾವುದೇ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಬಾರದು. ಧ್ವಜದ ಮೇಲೆ ಏನನ್ನೂ ಬರೆಯಬಾರದು ಅಥವಾ ಮುದ್ರಿಸಬಾರದು. ಧ್ವಜವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಗೌರವಯುತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಇತರ ಧ್ವಜವನ್ನು ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜದೊಂದಿಗೆ ಸಮನಾಗಿ ಅಥವಾ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸಬಾರದು.

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಬೆಂಗೇರಿ ಖಾದಿ ಕೆಕೆಜಿಎಸ್​ಎಸ್ NATIONAL FLAG MANUFACTURING CENTER DHARWAD
ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರ (ETV Bharat)

ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸಿದರೆ, ಅದು ವಾಹನದ ಬಾನೇಟ್​​ನಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಧ್ವಜವನ್ನು ಮಡಚುವಾಗಲೂ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳಿವೆ. ಮೊದಲು ಹಸಿರು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಡಚಬೇಕು. ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ ಧ್ವಜವನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಧ್ವಜ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವಾದ ತಿರಂಗವು ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯರಾದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅತೀವ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ತಿರಂಗವು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಿಂದ ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಧ್ವಜವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನಲ್ಲೂ ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿನ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಹೋರಾಟವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಬೆಂಗೇರಿ ಖಾದಿ ಕೆಕೆಜಿಎಸ್​ಎಸ್ NATIONAL FLAG MANUFACTURING CENTER DHARWAD
ದೇಶ ಅಲ್ಲದೆ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ರಾಯಭಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲೂ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವ ಧ್ವಜಗಳು (ETV Bharat)

ಪ್ರತಿಬಣ್ಣವು ಮೌಲ್ಯಗಳ ಸಂಕೇತ: ಕೇಸರಿ (ಧೈರ್ಯ), ಬಿಳಿ (ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸತ್ಯ), ಮತ್ತು ಹಸಿರು (ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ) ಬಣ್ಣಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಧ್ವಜವು ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯದ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವು ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ, ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ.

ತಿರಂಗದ ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಅರ್ಥ:

ಕೇಸರಿ: ಧೈರ್ಯ, ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ನಡೆವ ಬಲಿದಾನಗಳ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.
ಬಿಳಿ: ಪವಿತ್ರ ಮನಸ್ಸಿನವರೊಂದಿಗೆ ನಿತ್ಯವೂ ಸತ್ಯ ಶಾಂತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳಕಿನೆಡೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಸತ್ಯ ಮಾರ್ಗದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.
ಹಸಿರು: ಪ್ರಕೃತಿಯೊಡನೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗಿರಬೇಕಾದ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ಹಸಿರು ಜೀವರಾಶಿಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಅನೂಹ್ಯ ಬಾಂಧವ್ಯಗಳ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.

ಧ್ವಜದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು: ಧ್ವಜವು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಂಕೇತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣಬೇಕು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕು. ಧ್ವಜವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ತಗುಲಿಸುವುದು ಅಥವಾ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇಲಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ.
ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಹಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡುವಾಗ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುವುದು ಮತ್ತು ಗೌರವ ನೀಡುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಬೆಂಗೇರಿ ಖಾದಿ ಕೆಕೆಜಿಎಸ್​ಎಸ್ NATIONAL FLAG MANUFACTURING CENTER DHARWAD
ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕಾರದ ಧ್ವಜಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಏಕೈಕ ಅಧಿಕೃತ ಕೇಂದ್ರ (ETV Bharat)

ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜದ ಇತಿಹಾಸ:

1906ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಧ್ವಜವನ್ನು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸಲಾಯಿತು, ಇದು ಕೆಂಪು, ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು.

1921: ಪಿಂಗಲಿ ವೆಂಕಯ್ಯ ಅವರು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಕೇಸರಿ, ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಗಳ ಧ್ವಜವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದರು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಚರಕ ಇತ್ತು.

1947: ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಧ್ವಜ ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು, ಚರಕದ ಬದಲಿಗೆ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು.

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಬೆಂಗೇರಿ ಖಾದಿ ಕೆಕೆಜಿಎಸ್​ಎಸ್ NATIONAL FLAG MANUFACTURING CENTER DHARWAD
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಬೆಂಗೇರಿ ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ತಯಾರಿ (ETV Bharat)

ಹೀಗಿದೆ ಧ್ಬಜ ಸಂಹಿತೆ.. ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಕುರಿತಂತೆ ಬೆಂಗೇರಿ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಿವಾನಂದ ಮಠಪತಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಎನ್ನುವದು ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ದಿನ ಹಾಗೂ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೂ ಆದರೂ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡುವಾಗ ಶುಭ್ರವಾಗಿ, ಸ್ವಚ್ಚವಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಧ್ವಜದ ಮೇಲೆ ಹೂಗಳ ಕಲೆಗಳು ಬಿದಿದ್ದರೆ, ಗಾಳಿ, ಮಳೆಗೆ ಹರಿದು ಹಾಳಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂತ ಧ್ವಜಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಾಳಾದ ಧ್ವಜಗಳಿದ್ದರೆ 3 ಅಡಿ6 ಅಡಿ ಗುಂಡಿಯನ್ನು ತೋಡಿ ಗೆಜಿಟೆಡ್ ಆಫಿಸರ್ ಅವರ ಎದುರು ಹೂಳಬೇಕು. ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿ, ಇಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜ ಹೂಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಫಲಕ ಹಾಕಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೌರವವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಯಾರು ತುಳಿಯಬಾರದು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ".

ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲೂ ಅಂತಿಮ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು: "ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧಾನದಲ್ಲೂ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಗಂಧದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ತಾವು ಬಳಸಿದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜ ಹರಿದಿದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗದವರು ಬೆಂಗೇರಿ ಖಾದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತಲುಪಿಸಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದರು.

"ಬೆಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುವ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ವಿತರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆಯಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಖಾದಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಖಾದಿ ಭವನಗಳಿಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮೆಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಂದು ಕೊರಿಯರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಸೇವೆಗಳ ಮೂಲಕ ತಲುಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ದಿಲ್ಲಿ ಭವನ, ಬಾಂಬೆ ಭವನ, ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಭವನ, ಗುಜರಾತ್ ಭವನಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನ, ಸೈನ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಲ್ಲಿರುವ ರಾಯಭಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೂ ದೆಹಲಿ ಭವನ ಹಾಗೂ ಮುಂಬೈ ಭವನದಿಂದ‌ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ".

ಬಿಐಎಸ್ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಏಕೈಕ ಕೇಂದ್ರ: "ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಬೆಂಗೇರಿ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ‌ತಯಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏಕೈಕ ಬಿಐಎಸ್ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 9 ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಒಡೆತನದ (ಕೆಡಿಪಿ)ಬಾಂಬೆ ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಟೈಗರ್ಸ್ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ತಯಾರಿಸಲು ಅನುಮತಿ‌ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.‌ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಮಧ್ಯಭಾರತ ಖಾದಿ‌ ಭಂಡಾರ ಹಾಗೂ ಗರಗದಲ್ಲಿರುವ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಘ ಈ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜ ಬಟ್ಟೆ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ 2:3 ಬಗೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜ ತಯಾರಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ" ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಸಂಹಿತೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಎಫೆಕ್ಟ್: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಬೆಂಗೇರಿ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಸ್ಥೆ ಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಳಿಕೆ

