ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾಮಧೇನು, ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷವಾಗಿರುವ ಕೆಎಂಸಿಆರ್‌ಐ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ಬಗೆ ಹೇಗಿದೆ? ಇದರ ಹೆಸರಿನ ಹಿಂದಿದೆ ಐಕ್ಯತೆಯ ಮಂತ್ರ

ಕೆಎಂಸಿಆರ್‌ಐ ಎಂದು ಹೆಸರು ಬದಲಾದರೂ ಕೂಡ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕೆಎಂಸಿ ಎಂದೇ ಪ್ರಚಲಿತವಿದೆ. ಈ ಹೆಸರು ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ‌ ಈಗಲೂ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ.

Karnataka Medical College and Research Institute
ಕೆಎಂಸಿಆರ್‌ಐ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ಬಗೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 25, 2025 at 7:34 PM IST

ವಿಶೇಷ ವರದಿ- ಹೆಚ್.ಬಿ.ಗಡ್ಡದ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಕೆಎಂಸಿ-ಆರ್​ಐ) ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಬಡವರ 'ಸಂಜೀವಿನಿ' ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ಭಾಗದ 8-10 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಬಡ ರೋಗಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ಬಗೆ ರೋಚಕ. ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಹೆಸರು ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಹತ್ತರ ಮೈಲುಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ.

1957ರ ಸೆ.6ರಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯವಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ (ಕೆಎಂಸಿ), 1960–70ರ ವೇಳೆಗೆ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಉತ್ತಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು. ಕೆಎಂಸಿ 1996ರಲ್ಲಿ ಕಿಮ್ಸ್‌ (ಕರ್ನಾಟಕ ಇನ್​ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್‌ ಮೆಡಿಕಲ್‌ ಸೈನ್ಸ್‌) ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡಿತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸೆ.6ರಂದು ಮತ್ತೆ ಕೆಎಂಸಿ-ಆರ್‌ಐ (ಕರ್ನಾಟಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ) ಆಗಿ ಮರುನಾಮಕರಣಗೊಂಡಿತು. 3ನೇ ಬಾರಿ ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ.

ಕೆಎಂಸಿ-ಆರ್​ಐ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಡಾ.ಈಶ್ವರ ಹಸಬಿ ಅವರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ (ETV Bharat)

ಕೆಎಂಸಿ-ಆರ್​ಐ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಡಾ.ಈಶ್ವರ ಹಸಬಿ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ, ಕೆಎಂಸಿ ಬೆಳೆದ ಬಂದ ಬಗೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 1957ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಕೆಎಂಸಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡವಿರಲಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾನಗರದ ಈಗಿರುವ ಸ್ಟೇಲಾರ ಮಾಲ್​ನ ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ತರಗತಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಈ‌ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಾಪಕರು ಬಿ.ಡಿ.ಜತ್ತಿಯವರು. ಪಾಟೀಲ್‌ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ, ಎಸ್‌.ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ, ಡಿ.ಪಿ.ಕರ್ಮಾಕರ್, ಡಾ.ಡಿ.ಸಿ.ಪಾವಟೆ, ಆರ್‌.ಎಂ.ಪಾಟೀಲ ಅವರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ರೂವಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು, ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಯಿತು. ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಆಯಾ ಊರಿನ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ, ಇದೊಂದೇ ಕಾಲೇಜು ಮಾತ್ರ 'ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು' ಅಂತ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಹೆಸರಿರಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ನಾಮಾಂಕಿತವನ್ನು ಇಡಲಾಯಿತು. ಕರ್ನಾಟಕ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ‌ಆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣ ಕಾಲೇಜು ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾರಂಭಿಸಿತು. 1957ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜ್​ (ಕೆಎಂಸಿ) ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿತ್ತು. 44 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ, ಅಂದರೆ 1996ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ (ಕಿಮ್ಸ್‌) ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. 28 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು 2024ರಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಹೆಸರಿನ ಜೊತೆಗೆ 'ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ' ಎನ್ನುವ ಹೊಸ ಪದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿ ಈ‌ ಭಾಗದ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

Karnataka Medical College and Research Institute
ಕರ್ನಾಟಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ETV Bharat)

ಹೆಸರು ಬದಲಾದರೂ ಕೂಡ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಕೆಎಂಸಿ ಎಂದೇ ಪ್ರಚಲಿತವಿದೆ. ಈ ಹೆಸರು ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ‌ ಹಾಗೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ. ಎಷ್ಟೋ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಹಳೇ ಹೆಸರು ಬದಲಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೆಎಂಸಿ-ಆರ್‌ಐ ಎಂದು ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ನೆರವಾಗಿದೆ. ವಿದೇಶದಿಂದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ತರಿಸಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ದೊರಕುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 1993-95ರಲ್ಲಿ 2 ಐಸಿಯು ಬೆಡ್​ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು. ಈ‌ಗ 300 ಐಸಿಯು ಬೆಡ್​​ಗಳಿವೆ. ಆಗ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ನೋಡಲು ಸಿಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ 300 ವೆಂಟಿಲೇಟರ್​ಗಳಿವೆ. ಪಿಡಿಯಾರ್ಟಿಕ್ ಐಸಿಯು ಇದೆ. ಕ್ಯಾತಿಟೆರೈಸೇಶನ್ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ನರವಿಜ್ಞಾನ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡಶಾಸ್ತ್ರ, ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ವಿಭಾಗ, ಅಪಘಾತ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗ, ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹೈಟೆಕ್‌ ಆಪರೇಷನ್‌ ಥಿಯೇಟರ್‌, ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಎಂಆರ್‌ಐ ಯಂತ್ರಗಳ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

Karnataka Medical College and Research Institute
ಕರ್ನಾಟಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ETV Bharat)

ಮೊದಲು 600 ಬೇಡ್ ಹೊಂದಿದ್ದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಈಗ 2404 ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್​ಫರೆಂಟ್ (ಮೂತ್ರಪಿಂಡ), ಪ್ರತಿದಿನ 20-25 ನ್ಯೂರೋ ಸರ್ಜನ್ ರೋಗಿಗಳು ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ‌ಎಂಜೋ‌ಪ್ಲಾಸ್ಟಿ, ಎಂಜೋಗ್ರಾಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ‌ಎಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ‌ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.

ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾಮಧೇನು, ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ, ಸಂಜೀವಿನಿ ಎಂದೆಲ್ಲ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಕೆಎಂಸಿಆರ್‌ಐ ನಿತ್ಯ ಸಾವಿರಾರು ರೋಗಿಗಳು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ವೈದ್ಯಕಿಯ ಸೇವೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ 2000-2500 ಜ‌ನ ಹೊರರೋಗಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 250-300 ಜನ ರೋಗಿಗಳು ದಾಖಲಾಗುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಅತೀ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಆಗಮಿಸುವ ರೋಗಿಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು 8 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ರೋಗಿಗಳು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗದಗ, ಹಾವೇರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ, ವಿಜಯಪುರ, ಬಾಗಲಕೋಟಿ, ವಿಜಯನಗರ, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ಹಾಗೂ ಕಲಬುರಗಿ ರೋಗಿಗಳು ಅಲ್ಲದೆ ಹಾಸನದ ರೋಗಿಗಳು ಬಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದಿದ್ದು ಇದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ‌ ನೀಡಿದರು.

Karnataka Medical College and Research Institute
ಕರ್ನಾಟಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ETV Bharat)

ಎಂಬಿಬಿಎಸ್‌ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಇದ್ದ 100 ಸೀಟ್‌ಗಳ ಪ್ರವೇಶಾವಕಾಶವನ್ನು 200ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಂಡಿ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು 150ರಿಂದ 191ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಭಾಗದ ವೈದ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು‌ ವಿವರಿಸಿದರು.

