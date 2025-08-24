ETV Bharat / state

ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, NIA ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು: ಅಶ್ವತ್ಥ ನಾರಾಯಣ್ - C N ASHWATHA NARAYAN

ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ವಿರುದ್ಧ ಅಪಪ್ರಚಾರದ ಹಿಂದೆ ಯಾರ ಕೈವಾಡವಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಬಯಲಾಗಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಎನ್ಐಎ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಅಶ್ವತ್ಥ ನಾರಾಯಣ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

C N ASHWATHA NARAYAN
ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಅಶ್ವತ್ಥ ನಾರಾಯಣ್ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 24, 2025 at 1:11 PM IST

2 Min Read

ಬೆಂಗಳೂರು: "ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಷಡ್ಯಂತ್ರಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ" ಎಂದು ಮಾಜಿ ಡಿಸಿಎಂ ಡಾ.ಸಿ.ಎನ್.ಅಶ್ವತ್ಥ ನಾರಾಯಣ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಗರದಲ್ಲಿಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, "ಈ ಪಿತೂರಿಗಳನ್ನು ಬಯಲಿಗೆಳೆಯುವ ಕೆಲಸಗಳಾಗಬೇಕು. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಟಿ ರಚನೆ ಆದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಮಾನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಎಸ್ಐಟಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾವೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ತನಿಖೆ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಒತ್ತಾಯವಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರದವರೇ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು" ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.

"ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಮೊದಲು ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಯೇ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ತನಿಖೆ ಮುಗಿದು ಸತ್ಯ ಹೊರಬರಲಿ, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಾವು ಕಾಯುತ್ತೇವೆ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ವಿರುದ್ಧ ಅಪಪ್ರಚಾರದ ಹಿಂದೆ ಯಾರ ಕೈವಾಡವಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಬಯಲಾಗಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಎನ್ಐಎ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ" ಎಂದರು.

"ತನಿಖೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಗೊಂದಲ ಮೂಡಿಸೋದು ಬೇಡ. ಅನಾಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆ. ಅನಾಮಿಕನ ಬಂಧನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆತನ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಿ. ಎಲ್ಲ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲೂ ತನಿಖೆ ನಡೆದು ಸತ್ಯ ಹೊರಬರಲಿ. ಎಸ್ಐಟಿ ತನಿಖೆ ತೀವ್ರ ವೇಗದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದೆ, ನಡೆಯಲಿ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಬೇಡ, ರಾಜಕೀಯ ದೂರ ಇಡೋಣ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದರಲ್ಲೂ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಬೇಡ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ನವರು ಕಾಲು ಕೆರೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸತ್ಯ ಹೊರಗೆ ಬರುವುದು ಮುಖ್ಯ, ಯಾರ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಅನ್ನೋದು ಆಚೆಗೆ ಬರಬೇಕು" ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್​​​ ಆರ್​​ಎಸ್ಎಸ್ ಗೀತೆ ಹಾಡಿದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ, "ಡಿಕೆಶಿ ಆರ್​ಎಸ್​​ಎಸ್ ಗೀತೆ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಆರ್​ಎಸ್ಎಸ್‌ನಲ್ಲಿದ್ರು ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್​ಎಸ್ಎಸ್ ಗೀತೆ ಹಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇವೆ. ಅವರು ಯಾವ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾರೇ ಆದರೂ ಆರ್​ಎಸ್ಎಸ್ ಮೇಲೆ ಗೌರವ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು, ಅದರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಅದು ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಸಂಸ್ಥೆ. ತುಂಬಾ ಜನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​​ನವರು ಆರ್‌ಎಸ್ಎಸ್ ವಿರೋಧಿಸ್ತಾರೆ. ಡಿಕೆಶಿ ಅವರಿಗೆ ಆರ್​ಎಸ್ಎಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾವನೆ ಇದೆ. ಡಿಕೆಶಿ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಇದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​​ನವರು ಆರ್​ಎಸ್ಎಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಜನ ಅವರನ್ನೂ ಒಪ್ಕೋತಾರೆ, ಅವರು ತುಷ್ಟೀಕರಣದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬಹುದು" ಎಂದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೂರುದಾರನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪರಿಶೀಲಿಸದೆ ಎಸ್‌ಐಟಿ ರಚಿಸಿದ್ದು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ತಪ್ಪು: ಆರ್‌.ಅಶೋಕ್

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಈಗ ಒಂದೊಂದೇ ಸತ್ಯಗಳು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇವೆ': ಮಾಸ್ಕ್​ ಮ್ಯಾನ್​ ಬಂಧನದ ಬಳಿಕ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಮೊದಲ ಹೇಳಿಕೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: "ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಷಡ್ಯಂತ್ರಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ" ಎಂದು ಮಾಜಿ ಡಿಸಿಎಂ ಡಾ.ಸಿ.ಎನ್.ಅಶ್ವತ್ಥ ನಾರಾಯಣ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಗರದಲ್ಲಿಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, "ಈ ಪಿತೂರಿಗಳನ್ನು ಬಯಲಿಗೆಳೆಯುವ ಕೆಲಸಗಳಾಗಬೇಕು. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಟಿ ರಚನೆ ಆದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಮಾನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಎಸ್ಐಟಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾವೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ತನಿಖೆ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಒತ್ತಾಯವಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರದವರೇ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು" ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.

"ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಮೊದಲು ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಯೇ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ತನಿಖೆ ಮುಗಿದು ಸತ್ಯ ಹೊರಬರಲಿ, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಾವು ಕಾಯುತ್ತೇವೆ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ವಿರುದ್ಧ ಅಪಪ್ರಚಾರದ ಹಿಂದೆ ಯಾರ ಕೈವಾಡವಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಬಯಲಾಗಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಎನ್ಐಎ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ" ಎಂದರು.

"ತನಿಖೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಗೊಂದಲ ಮೂಡಿಸೋದು ಬೇಡ. ಅನಾಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆ. ಅನಾಮಿಕನ ಬಂಧನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆತನ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಿ. ಎಲ್ಲ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲೂ ತನಿಖೆ ನಡೆದು ಸತ್ಯ ಹೊರಬರಲಿ. ಎಸ್ಐಟಿ ತನಿಖೆ ತೀವ್ರ ವೇಗದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದೆ, ನಡೆಯಲಿ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಬೇಡ, ರಾಜಕೀಯ ದೂರ ಇಡೋಣ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದರಲ್ಲೂ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಬೇಡ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ನವರು ಕಾಲು ಕೆರೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸತ್ಯ ಹೊರಗೆ ಬರುವುದು ಮುಖ್ಯ, ಯಾರ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಅನ್ನೋದು ಆಚೆಗೆ ಬರಬೇಕು" ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್​​​ ಆರ್​​ಎಸ್ಎಸ್ ಗೀತೆ ಹಾಡಿದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ, "ಡಿಕೆಶಿ ಆರ್​ಎಸ್​​ಎಸ್ ಗೀತೆ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಆರ್​ಎಸ್ಎಸ್‌ನಲ್ಲಿದ್ರು ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್​ಎಸ್ಎಸ್ ಗೀತೆ ಹಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇವೆ. ಅವರು ಯಾವ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾರೇ ಆದರೂ ಆರ್​ಎಸ್ಎಸ್ ಮೇಲೆ ಗೌರವ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು, ಅದರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಅದು ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಸಂಸ್ಥೆ. ತುಂಬಾ ಜನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​​ನವರು ಆರ್‌ಎಸ್ಎಸ್ ವಿರೋಧಿಸ್ತಾರೆ. ಡಿಕೆಶಿ ಅವರಿಗೆ ಆರ್​ಎಸ್ಎಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾವನೆ ಇದೆ. ಡಿಕೆಶಿ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಇದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​​ನವರು ಆರ್​ಎಸ್ಎಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಜನ ಅವರನ್ನೂ ಒಪ್ಕೋತಾರೆ, ಅವರು ತುಷ್ಟೀಕರಣದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬಹುದು" ಎಂದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೂರುದಾರನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪರಿಶೀಲಿಸದೆ ಎಸ್‌ಐಟಿ ರಚಿಸಿದ್ದು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ತಪ್ಪು: ಆರ್‌.ಅಶೋಕ್

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಈಗ ಒಂದೊಂದೇ ಸತ್ಯಗಳು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇವೆ': ಮಾಸ್ಕ್​ ಮ್ಯಾನ್​ ಬಂಧನದ ಬಳಿಕ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಮೊದಲ ಹೇಳಿಕೆ

For All Latest Updates

TAGGED:

BENGALURUDHARMASTHALASITಅಶ್ವತ್ಥ ನಾರಾಯಣ್C N ASHWATHA NARAYAN

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

50% ರಿಯಾಯಿತಿ ಆಫರ್! ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ ದಂಡ ಪಾವತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಮಲವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ತಡೆಹಿಡಿದರೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು?

ಇಂದು 'ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ದಿನ': ಭಾರತದ ಯಶೋಗಾಥೆ

ಚಿರಂಜೀವಿ 70ನೇ ಜನ್ಮದಿನಕ್ಕೆ 'ಮೆಗಾ 157' ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಘೋಷಣೆ: ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್​ ಭರ್ಜರಿ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ ಫಿದಾ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.