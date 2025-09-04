ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ.
ದಾವಣಗೆರೆ: ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ, ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಹಬ್ಬ ಬಂತೆಂದರೆ ಸಾಕು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಗಲಾಟೆಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು. ಕೆಲ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳಿಂದ ಕೋಮು ಗಲಭೆಗಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹರಿಹರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ-ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಗಣೇಶ-ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಸೇರಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಸ್ಲಿಮರು ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಹಿಂದೂಗಳು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಇಡೀ ಗಲ್ಲಿಯನ್ನು ಸಿಂಗಾರ ಮಾಡಿ ಗಣೇಶ - ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಭಗವಾಧ್ವಜ-ಇಸ್ಲಾಂ ಧ್ವಜಗಳನ್ನು ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನೆಟ್ಟು ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗವಿಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹರಿಹರ ನಗರದ ಜೆಸಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಸಾರುವ ಕೆಲಸ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಶ್ರೀ ಕಿರಿಯ ಮಿತ್ರ ಸಂಘದಿಂದ 45 ವರ್ಷದಿಂದ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೂಜೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತ ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಹಬ್ಬ ಕೂಡ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಮರೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದೂಗಳು ಸೇರಿ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಿರಿಯ ಮಿತ್ರ ಸಂಘದಿಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯ 21 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಬರುವ ಗಣೇಶ ನಿಮಜ್ಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೆಸಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ.
ನಮಗೆ ಧರ್ಮಗಳಿಲ್ಲ, ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಮನಗಂಡು ಕಳೆದ ಐದಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎರಡು ಸಮಾಜದ ಜನರು ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿ ಬಾಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗಣೇಶ - ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಹಬ್ಬಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಎರಡೂ ಸಮಾಜದವರು ಒಂದಾಗಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕೋಮು ಗಲಭೆ ನಡೆದರೆ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈ ರೀತಿ ಸಾಮರಸ್ಯವಾಗಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ವೇಳೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಮುಸ್ಲಿಮರು: ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರುವ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ನಾವು ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲದೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಂತೆ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, 45 ವರ್ಷದಿಂದ ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಗಣೇಶ-ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಹಬ್ಬ ಜೊತೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವರು ಹೂವು ಹಾಕಿ ಹಣ್ಣು, ಜ್ಯೂಸ್ ಹಂಚಿದ್ರು, ನಾವು ಮಿಲಾದ್ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ಒಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ, 25 ದಿನಕ್ಕೆ ಗಣೇಶ ಬಿಡುತ್ತೇವೆ, ಅವರೂ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹೋದರರಂತೆ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೋಮುಗಲಭೆ ಇಂದು ನಡೆಯಲ್ಲ, ಮುಂದೆಯೂ ನಡೆಯಲ್ಲ ಎಂದರು.
ನಮಸ್ಕಾರ, ಅಸ್ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಂ: ಜೆಸಿ ಬಡಾವಣೆಯ ನಿವಾಸಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲೀಂ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ನಮಸ್ಕಾರ, ಅಸ್ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಂ. ಎರಡು ಹಬ್ಬಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಎರಡು ಧರ್ಮೀಯರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬಂಟಿಂಗ್ಸ್, ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಧ್ವಜಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ವೇಳೆ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಕಟ್ಟುತ್ತೇವೆ, ಗಣೇಶನನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ನಾವು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಜೊತೆಗೆ ಇರುತ್ತೇವೆ, ಗಣೇಶನ ನಿಮಜ್ಜನದ ವೇಳೆ ನಾವು ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ 50 ವರ್ಷದಿಂದ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಗಲಾಟೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕೇಸರಿ ಪವಿತ್ರ ಬಣ್ಣ ಎಂದು ನಂಬಿರುವ ಮುಸ್ಲಿಮರು: ಅಂಜುಮನ್ ಎ ಇಸ್ಲಾಮಿಯಾ ಕಮಿಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಆರ್. ಸಿ. ಜಾವೀದ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳ ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ. ಕೇಸರಿ, ಬಿಳಿ, ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೂ-ಮುಸ್ಲಿಂ ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬಣ್ಣದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಧರ್ಮಗಳಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಬಣ್ಣಗಳೂ ಇಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಬಂಟಿಂಗ್ಸ್, ಫ್ಲೆಕ್ಸ್, ಕೇಸರಿ-ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟುತ್ತೇವೆ. ಎರಡು ಧರ್ಮೀಯರ ನಡುವೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿದೆ. ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ನಾವು 'ಚಿಶ್ತಿಯಾ' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅದು ನಮಗೂ ಪವಿತ್ರ ಬಣ್ಣ. ಹರಿಹರದ ಈ ಜೆಸಿ ಬಡಾವಣೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದಲ್ಲೇ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಒಂದು ಏರಿಯಾ, ಒಂದೇ ಗಣೇಶ; ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರಿಂದ ಪೂಜೆ- ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ರಾಮನಗರ ಗಣಪ - GANESHA CHATURTHI