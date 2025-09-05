ETV Bharat / state

ನಾಳೆ ಹಿಂದೂ ಮಹಾ ಮಂಡಳ ಗಣಪತಿ ಮೆರವಣಿಗೆ: ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ ಕೇಸರಿಮಯ; 1 ಸಾವಿರ ಪೊಲೀಸರ ನಿಯೋಜನೆ

ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಮಂಡಲದ ಗಣಪತಿಯ ರಾಜಬೀದಿ ಉತ್ಸವ ನಾಳೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯು 1 ಸಾವಿರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

The main gate of Dharmasthala
ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಮಹಾದ್ವಾರ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 5, 2025 at 8:47 PM IST

2 Min Read

ಶಿವಮೊಗ್ಗ : ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಮಂಡಲದ ಗಣಪತಿಯ ರಾಜಬೀದಿ ಉತ್ಸವ ನಾಳೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ನಂತರ 11 ದಿನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಅನಂತ ಚತುರ್ಥಿಯಂದು ಗಣೇಶನ ರಾಜಬೀದಿ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಾಳೆಯ ರಾಜಬೀದಿ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂ ಕೇಸರಿ ಅಲಂಕಾರ ಸಮಿತಿಯವರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೇಸರಿಮಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯು 1 ಸಾವಿರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನ ನಿಯೋಜಿಸಿದೆ.

ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನದ ಅಲಂಕಾರ : ಹಿಂದೂ ಕೇಸರಿ ಅಲಂಕಾರ ಸಮಿತಿಯವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಭಾರತೀಯ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ವಿವಿಧ ಅಲಂಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಂಧಿ ಬಜಾರ್​​ನ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನದ ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಜನರು ಮುಗಿ ಬಿದ್ದು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಜನ ಪೋಟೊ, ಸೆಲ್ಪಿ ಹಾಗೂ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಅನೇಕ ಜನರ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇದೇ ಆಗಿದೆ.

ಸಮಿತಿಯ ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಹಾಗೂ ಎಸ್​ಪಿ ಮಿಥುನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ (ETV Bharat)

ಈ ಕುರಿತು ಸಮಿತಿಯ ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, '144 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಮಹಾಕುಂಭ ಮೇಳ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಕುಂಭ ಮೇಳ ನಡೆಯಲು ಕಾರಣವಾದ ಘಟನೆಯಾದ ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನದ ಕುರಿತ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ವಾಸುಕಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ದೇವತೆಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಕ್ಷಸರು ಎಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ, ಅಮೃತ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಮೃತ ಬರುವ ಮುನ್ನ ವಿಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಷವನ್ನು ಈಶ್ವರ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದ ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ದಶಾವತಾರದ ಪರಶುರಾಮ, ಬಿ ಹೆಚ್ ರಸ್ತೆ ಕಡೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಮಹಾದ್ವಾರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನೆಹರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಎಂಆರ್​​ಎಸ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀರಾಮನ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಾಗುವ ಗಾಂಧಿ ಬಜಾರ್​ನಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ಬಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

Operation Sindoor Mahadwara
ಆಪರೇಷನ್​ ಸಿಂಧೂರ ಮಹಾದ್ವಾರ (ETV Bharat)

ಈ ಕುರಿತು ಎಸ್​​ಪಿ ಮಿಥುನ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, 'ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಭಾ ಗಣಪತಿಯ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಸಾಗುವ ದಾರಿಯನ್ನು ನಾವು ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಜೊತೆ ಹಾಗೂ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯವರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿ, ಸುಗಮ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಾಗುವ ದಾರಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಚ್ ಟವರ್, ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಗಣಪತಿ ಬಿಡುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನುರಿತ ಈಜುಪಟುಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ 5 ಸಾವಿರ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಬ್ರೀಫಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ತಯಾರಿ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

hindu-maha-mandal-ganapati-procession
ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನದ ಅಲಂಕಾರ (ETV Bharat)

ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಮರಾ ಹಾಗೂ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಡ್ರೋನ್​ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಾಗುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ 1 ಸಾವಿರ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಮಿತಿಯವರು ಗಣಪತಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸುವಾಗ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಸಾಗಲು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಸಮಿತಿಯವರು ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್​​​ಎ ಎಫ್​​ನ ಒಂದು ಬೆಟಾಲಿಯನ್ ಸಹ ನಗರದಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಎಸ್​​​ಎಎಸ್ ತಂಡ ಇದೆ. 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಎಸ್​​ಆರ್​​ಪಿ ತುಕಡಿಗಳು ಹಾಗೂ ಡಿಎಆರ್ ತುಕಡಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಗಸ್ತು, ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್​​ಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್​​ಎಂಎಸ್ ಗಣಪತಿ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ 109 ಜನರನ್ನು ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರನ್ನು ಈಗ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರುತ್ತೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಹಿಂದೂ - ಮುಸ್ಲಿಮರಿಂದ ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ: ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಸಾರುತ್ತಿದೆ ಬೈಲಹೊಂಗಲ

For All Latest Updates

TAGGED:

GANESHA CHATURTHISP MITHUN KUMARಗಣಪತಿ ಮೆರವಣಿಗೆSHIVAMOGGAGANAPATI PROCESSION

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಜಿಎಸ್​ಟಿ ಸುಧಾರಣೆಯು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 3,700 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು; ಎಸ್​ಬಿಐ ವರದಿ

'ಈ ಪವರ್​​​ಫುಲ್​ ರೋಲ್​​​ನಲ್ಲಿ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಸ್ವೀಟಿ': ಅನುಷ್ಕಾ 'ಘಾಟಿ'ಗೆ ಪ್ರಭಾಸ್ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ

6 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಶೇರ್​ಗೆ ಸಜ್ಜಾದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ - ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ

ಮಳೆ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ನಲುಗಿದ ಅನ್ನದಾತ: ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್​​​​​ ಮೂಲಕ 4 ಎಕರೆ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆ ನಾಶಪಡಿಸಿದ ರೈತ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.