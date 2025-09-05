ನಾಳೆ ಹಿಂದೂ ಮಹಾ ಮಂಡಳ ಗಣಪತಿ ಮೆರವಣಿಗೆ: ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ ಕೇಸರಿಮಯ; 1 ಸಾವಿರ ಪೊಲೀಸರ ನಿಯೋಜನೆ

ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಮಂಡಲದ ಗಣಪತಿಯ ರಾಜಬೀದಿ ಉತ್ಸವ ನಾಳೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯು 1 ಸಾವಿರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
Published : September 5, 2025 at 8:47 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ : ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಮಂಡಲದ ಗಣಪತಿಯ ರಾಜಬೀದಿ ಉತ್ಸವ ನಾಳೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ನಂತರ 11 ದಿನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಅನಂತ ಚತುರ್ಥಿಯಂದು ಗಣೇಶನ ರಾಜಬೀದಿ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಾಳೆಯ ರಾಜಬೀದಿ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂ ಕೇಸರಿ ಅಲಂಕಾರ ಸಮಿತಿಯವರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೇಸರಿಮಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯು 1 ಸಾವಿರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನ ನಿಯೋಜಿಸಿದೆ.
ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನದ ಅಲಂಕಾರ : ಹಿಂದೂ ಕೇಸರಿ ಅಲಂಕಾರ ಸಮಿತಿಯವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಭಾರತೀಯ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ವಿವಿಧ ಅಲಂಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಂಧಿ ಬಜಾರ್ನ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನದ ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಜನರು ಮುಗಿ ಬಿದ್ದು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಜನ ಪೋಟೊ, ಸೆಲ್ಪಿ ಹಾಗೂ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಅನೇಕ ಜನರ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇದೇ ಆಗಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಸಮಿತಿಯ ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, '144 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಮಹಾಕುಂಭ ಮೇಳ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಕುಂಭ ಮೇಳ ನಡೆಯಲು ಕಾರಣವಾದ ಘಟನೆಯಾದ ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನದ ಕುರಿತ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ವಾಸುಕಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ದೇವತೆಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಕ್ಷಸರು ಎಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ, ಅಮೃತ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಮೃತ ಬರುವ ಮುನ್ನ ವಿಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಷವನ್ನು ಈಶ್ವರ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದ ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ದಶಾವತಾರದ ಪರಶುರಾಮ, ಬಿ ಹೆಚ್ ರಸ್ತೆ ಕಡೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಮಹಾದ್ವಾರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನೆಹರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಎಂಆರ್ಎಸ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀರಾಮನ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಾಗುವ ಗಾಂಧಿ ಬಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ಬಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಎಸ್ಪಿ ಮಿಥುನ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, 'ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಭಾ ಗಣಪತಿಯ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಸಾಗುವ ದಾರಿಯನ್ನು ನಾವು ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಜೊತೆ ಹಾಗೂ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯವರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿ, ಸುಗಮ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಾಗುವ ದಾರಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಚ್ ಟವರ್, ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಗಣಪತಿ ಬಿಡುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನುರಿತ ಈಜುಪಟುಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ 5 ಸಾವಿರ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಬ್ರೀಫಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ತಯಾರಿ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಮರಾ ಹಾಗೂ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಾಗುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ 1 ಸಾವಿರ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಮಿತಿಯವರು ಗಣಪತಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸುವಾಗ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಸಾಗಲು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಸಮಿತಿಯವರು ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಎ ಎಫ್ನ ಒಂದು ಬೆಟಾಲಿಯನ್ ಸಹ ನಗರದಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಎಸ್ಎಎಸ್ ತಂಡ ಇದೆ. 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಎಸ್ಆರ್ಪಿ ತುಕಡಿಗಳು ಹಾಗೂ ಡಿಎಆರ್ ತುಕಡಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಗಸ್ತು, ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್ಎಂಎಸ್ ಗಣಪತಿ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ 109 ಜನರನ್ನು ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರನ್ನು ಈಗ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರುತ್ತೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
