ETV Bharat / state

ದಾವಣಗೆರೆ: ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್​ ತೆರವು ವಿಚಾರ; ಹಿಂದೂ ಮುಖಂಡ ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಂಧನ, ಬಿಡುಗಡೆ - SATISH PUJARI RELEASED

ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪದಡಿ ಹಿಂದೂ ಮುಖಂಡ ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಪೊಲೀಸರು, ಶುಕ್ರವಾರ ತಡರಾತ್ರಿಯೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Hindu leader Satish Pujari was released late night after his arrest
ಠಾಣೆ ಬಳಿ ಸೇರಿರುವ ಯುವಕರು ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸರು (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 30, 2025 at 8:13 AM IST

2 Min Read

ದಾವಣಗೆರೆ : ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್​ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಹಿಂದೂ ಮುಖಂಡ ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿಯನ್ನು ವಿದ್ಯಾನಗರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ತಡರಾತ್ರಿ ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಠಾಣೆ ಎದುರು ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು: ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ತೆರವು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಹಿಂದೂ ಮುಖಂಡರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಖಂಡಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆ ರಾಜ್ಯ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಭಾಗೀಯ ಸಹ ಸಂಚಾಲಕ ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಶಾಂತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಅರೋಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು. ಮನೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿಯೇ ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದರು. ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದ ನೂರಾರು ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಯುವಕರು ರಾತ್ರಿಯೇ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಮುಂಭಾಗ ಜಮಾಯಿಸಿ ಹಿಂದೂ ಮುಖಂಡನ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.

Hindu leader Satish Pujari was released late night after his arrest
ಠಾಣೆ ಬಳಿ ಸೇರಿರುವ ಯುವಕರು ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸರು (ETV Bharat)

ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು ಬಳಿಕ ಠಾಣೆ ಬೇಲ್ ಮೇಲೆ ತಡರಾತ್ರಿಯೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದರು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಠಾಣೆಯ ಬಳಿ ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್​ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಡಿವೈಎಸ್​​ಪಿ ಬಸವರಾಜ್, ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರ ಡಿವೈಎಸ್​​ಪಿ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ, ಪಿಐ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್, ಪಿಐ ಶಿಲ್ವಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಡಿಆರ್ ತುಕಡಿ ಠಾಣೆ ಬಳಿ ಮೊಕ್ಕಾಂ ಹೂಡಿದೆ.

ಮನೆಗೆ ತೆರಳುವಂತೆ ಮನವಿ: ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆ ಎದುರು ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದ ಯುವಕರನ್ನು ಮನೆಗೆ ತೆರಳುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಗದ್ದಲಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದ ಮಾಡಿಕೊದಂತೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಡಿವೈಎಸ್​​ಪಿ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

Hindu leader Satish Pujari was released late night after his arrest
ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆ ಎದುರು ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದ ಯುವಕರು (ETV Bharat)

"ಸುಮ್ಮನೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಿಡಿ, ನಾವು ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಗೋಳಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇದು ಅಕ್ರಮ ಕೂಟ, ಮೊದಲು ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ, ವಿನಾಃಕಾರಣ ಯಾರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಠಾಣೆ ಎದುರು ಕಿರುಚಾಡಬೇಡಿ, ಜೈಕಾರ ಹಾಕದಿರಿ, ಠಾಣೆಗೆ ಬರುವವರು ಹೋಗುವವರು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಡಿ" ಎಂದು ಡಿವೈಎಸ್​​ಪಿ ಬಸವರಾಜ್ ಕೋರಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗಣೇಶ ಮೆರವಣಿಗೆ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಸ್ಫೋಟ, ಬಾಲಕ ಸಾವು, ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ 6 ಮಂದಿಗೆ ಗಾಯ - FIRECRACKER EXPLODES

ದಾವಣಗೆರೆ : ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್​ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಹಿಂದೂ ಮುಖಂಡ ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿಯನ್ನು ವಿದ್ಯಾನಗರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ತಡರಾತ್ರಿ ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಠಾಣೆ ಎದುರು ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು: ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ತೆರವು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಹಿಂದೂ ಮುಖಂಡರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಖಂಡಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆ ರಾಜ್ಯ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಭಾಗೀಯ ಸಹ ಸಂಚಾಲಕ ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಶಾಂತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಅರೋಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು. ಮನೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿಯೇ ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದರು. ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದ ನೂರಾರು ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಯುವಕರು ರಾತ್ರಿಯೇ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಮುಂಭಾಗ ಜಮಾಯಿಸಿ ಹಿಂದೂ ಮುಖಂಡನ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.

Hindu leader Satish Pujari was released late night after his arrest
ಠಾಣೆ ಬಳಿ ಸೇರಿರುವ ಯುವಕರು ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸರು (ETV Bharat)

ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು ಬಳಿಕ ಠಾಣೆ ಬೇಲ್ ಮೇಲೆ ತಡರಾತ್ರಿಯೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದರು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಠಾಣೆಯ ಬಳಿ ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್​ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಡಿವೈಎಸ್​​ಪಿ ಬಸವರಾಜ್, ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರ ಡಿವೈಎಸ್​​ಪಿ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ, ಪಿಐ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್, ಪಿಐ ಶಿಲ್ವಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಡಿಆರ್ ತುಕಡಿ ಠಾಣೆ ಬಳಿ ಮೊಕ್ಕಾಂ ಹೂಡಿದೆ.

ಮನೆಗೆ ತೆರಳುವಂತೆ ಮನವಿ: ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆ ಎದುರು ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದ ಯುವಕರನ್ನು ಮನೆಗೆ ತೆರಳುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಗದ್ದಲಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದ ಮಾಡಿಕೊದಂತೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಡಿವೈಎಸ್​​ಪಿ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

Hindu leader Satish Pujari was released late night after his arrest
ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆ ಎದುರು ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದ ಯುವಕರು (ETV Bharat)

"ಸುಮ್ಮನೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಿಡಿ, ನಾವು ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಗೋಳಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇದು ಅಕ್ರಮ ಕೂಟ, ಮೊದಲು ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ, ವಿನಾಃಕಾರಣ ಯಾರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಠಾಣೆ ಎದುರು ಕಿರುಚಾಡಬೇಡಿ, ಜೈಕಾರ ಹಾಕದಿರಿ, ಠಾಣೆಗೆ ಬರುವವರು ಹೋಗುವವರು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಡಿ" ಎಂದು ಡಿವೈಎಸ್​​ಪಿ ಬಸವರಾಜ್ ಕೋರಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗಣೇಶ ಮೆರವಣಿಗೆ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಸ್ಫೋಟ, ಬಾಲಕ ಸಾವು, ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ 6 ಮಂದಿಗೆ ಗಾಯ - FIRECRACKER EXPLODES

For All Latest Updates

TAGGED:

DAVANAGERE FLEX ROWHINDU LEADER SATISH PUJARIಫ್ಲೆಕ್ಸ್​ ತೆರವು ಪ್ರಕರಣDAVANAGERESATISH PUJARI RELEASED

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ಸಾಮಾಜಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ: ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿದ್ದರೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಸೆ.1ರವರೆಗೆ ಅವಕಾಶ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಜೋಧಪುರ್‌ ನೇರ ರೈಲು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಅಸ್ತು: ಹೀಗಿದೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್​​ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಲು ಇದೇ ಕಾರಣ ಎಂದ ಪೂಜಾರ!

ಚೌಕಿದಾರ್​: ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬಾರ್, ಸಾಯಿಕುಮಾರ್ 'ಓ ಮೈ ಬ್ರೋ' ಸಾಂಗ್​​ಗೆ ಭರ್ಜರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.