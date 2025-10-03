ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಮಂಜೂರಾದ 75 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದ ನೋಟಿಸ್ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್
ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗೆ 1963ರಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದ 75 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದ ನೋಟಿಸ್ನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದೆ.
Published : October 3, 2025 at 7:53 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಳ್ಳಾರಿ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವೇವಿಂಗ್ (ನೂಲುವ ಮತ್ತು ನೇಯ್ಗೆ) ಕಂಪನಿಗೆ 1963ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ (ಇದೀಗ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ) ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದ 75 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರ 1984-86ರಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದ ನೋಟಿಸ್ಗಳನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು 26 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಾಕಿಯಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವೇವಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದ ಜಮೀನನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಸಂಬಂಧ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದ ನೋಟಿಸ್ನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿದ್ದ ಕಂಪನಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಮೇಲ್ಮನವಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಡಿ.ಕೆ.ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಟಿ. ಅವರಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.
1963ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ನೇಯ್ಗೆ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಷರತ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಜಮೀನನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿತ್ತು. ಮೈಸೂರು ಭೂ ಕಂದಾಯ ಸಂಹಿತೆ, 1888 ಮತ್ತು ಭೂ ಅನುದಾನ (ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ) ನಿಯಮಗಳು, 1960ರ ಅಡಿ ರೂಪಿಸಲಾದ ನಿಯಮಗಳ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಭೂಮಿಯಯನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಪರವಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದು ಷರತ್ತುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೂಲುವ ಗಿರಣಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಆಗಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ, ಜಮೀನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದು, ಜಮೀನಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವೇ ಮಾಲೀಕನಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಕಂಪನಿಯ ಪರವಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಿತ ಭೂಮಿಯ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಂಪನಿಯು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಕ್ಕು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೇಳುವಂತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, 1984-86ರಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪುನಃ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೊರಡಿಸಲಾದ ನೋಟಿಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಕ್ರಮವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸರ್ಕಾರವು ಬಯಸಿದರೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ 75 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಇದೇ ವೇಳೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ (ಹಿಂದೆ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ)ವು ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ಸರ್ವೇ ಸಂಖ್ಯೆ 597ರಲ್ಲಿ 75 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಬಳ್ಳಾರಿ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವೇವಿಂಗ್(ನೂಲುವ ಮತ್ತು ನೇಯ್ಗೆ) ಕಂಪೆನಿಗೆ (1987ರಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ) ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 500 ರೂ.ಗಳಂತೆ ಮತ್ತು 3 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು 6.25 ರೂ.ಗಳ ಬಾಡಿಗೆಯಂತೆ 1963ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ನೇಯ್ಗೆ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೆ ಯಾವುದೇ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬ ಷರತ್ತನ್ನು ವಿಧಿಸಿತ್ತು.
ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡದೆ ಜಮೀನನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರವಿರಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಟ್ಟಡಗಳಿದ್ದರೂ, ಸರ್ಕಾರ ತೆರವು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಈ ನಡುವೆ 1963ರಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಜಮೀನನ್ನು ಅಡಮಾನ ಇಡುವುದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು, ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ 20 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸಾಲವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕಂಪನಿಗೆ ಈ ಜಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಸೀಮಿತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರಲಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಕ್ಕುಗಳಿದ್ದವು. ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಂಪನಿ ಆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿತ್ತು.
ಆದ ಕಾರಣ 1986ರಲ್ಲಿ ಕಂಪೆನಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಸಂಬಂಧ ಕಂಪನಿಗಳ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಅವರು ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅಂದರೆ 1984ರಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಂಪನಿ ಜಮೀನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಿದ್ದ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಸ್ತಾವದೊಂದಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಕಂಪನಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ 75 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 50 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೇ 20 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸಾಲವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಮೀನನ್ನು ಏಕೆ ಹಿಂಪಡೆಯಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಕಂಪನಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಅರ್ಜಿ: ಈ ನಡುವೆ ಸಾಲ ಮರು ಪಾವತಿಸದ ಸಂಬಂಧ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಕುರಿತು ಕೋರಿ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಂಪನಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಬರ್ಕಾಸ್ತುದಾರರನ್ನು (ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್) ನೇಮಕ ಮಾಡಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ, ಕಂಪನಿ ಮುಂದುವರೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, 50 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ ಸರ್ಕಾರ ಕಂಪನಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು.
ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಕಂಪನಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಎರಡು ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ಗಳನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಪುರಸ್ಕರಿಸಿ ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ, ಕಂಪನಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಒಟ್ಟು 75 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಬಂಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿತ್ತು.
ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಕಂಪನಿಗೆ 20 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸಾಲ ನೀಡಿದ್ದ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್, ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ರವಾನಿಸಿ ಮರು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಸೂಚಿಸಿತ್ತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟ; ಒಂಬತ್ತು ಆರೋಪಿಗಳು ಖುಲಾಸೆ