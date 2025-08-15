ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಾರ್ಖಾನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪೂರಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೂ ನೌಕರರ ರಾಜ್ಯ ವಿಮಾ(ಇಎಸ್ಐ) ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಒಳಪಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ನೌಕರರ ರಾಜ್ಯ ವಿಮಾ(ಇಎಸ್ಐ) ಕಾಯ್ದೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 2(9)ರ ಅಡಿ ನೌಕರ ಎಂದರೆ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ಯೋಗದಾತ ನೇರವಾಗಿ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವನ್ನಲ್ಲದೇ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಇತರ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮೂಲಕ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿರಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮೂಲಕ ನೇಮಕಗೊಂಡವರೂ ಇಎಸ್ಐ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಒಳಪಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಇಎಸ್ಐ ಪಾವತಿ ಮಾಡದ ಮೆಸೆಸ್ ಸನ್ಸೇರಾ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗೆ ವಿಧಿಸಿದ್ದ ದಂಡದ ಮೊತ್ತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಇಎಸ್ಐ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕ್ರಮ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಇಎಸ್ಐ ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಡಿ. ಹುದ್ದಾರ್ ಅವರಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಇಎಸ್ಐ ಕಾಯ್ದೆ ಒಳಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಾದವನ್ನು ಒಪ್ಪಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಖಾನೆ ವಿಸ್ಥರಣೆ, ಕಾರ್ಯಚರಣೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕದ ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವ ಕಾರ್ಮಿಕರೂ ಸಹಾ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ದಕ್ಷತೆಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿರಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೇ, ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಪಾವತಿ ಮಾಡಿರುವ ಕುರಿತಂತೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲಸದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ವೇತನ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿ ಶೇ.25 ರಷ್ಟು ಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೋಷ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ, ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿರುವ ಇಎಸ್ಐ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕ್ರಮ ದೋಷದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ಸಮರ್ಥನೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸದೆ ಇರುವುದು ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ನಿದರ್ಶನವಾಗಲಿದೆ. ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ತನ್ನ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದೆ.
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಹೆರಿಗೆ, ಕರ್ತ್ಯವದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆಗುವ ಅನಾಹುತಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಗಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಎದುರಾಗುವಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೊಳಗಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲು ಇಎಸ್ಐ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದೊಂದು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಿರುವ ಕಾಯ್ದೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾನೂನಿನ ನಿಯಮಗಳು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗಲು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೇ ವಿನಃ, ಅದರ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ವಿಫಲಗೊಳಿಸುವಂತದಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ತನ್ನ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೇ, ಇಎಸ್ಐ ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ ವಿಧಿಸಿದ್ದ ಮೊತ್ತ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥವಾಗಿದ್ದು, 13,52,825 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಎಂಟು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮೆಸೆಸ್ ಸನ್ಸೇರಾ ಎಂಜನಿಯರಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವಾದಿಯಾಗಿರುವ ಮೆಸೆಸ್ ಸನ್ಸೇರಾ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿಯು ಆಟೋ ಮೊಬೈಲ್ ಘಟಕಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಘಟಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನೌಕರರ ರಾಜ್ಯ ವಿಮಾ ಕಾಯ್ದೆ(ಇಎಸ್ಐ) ಅಡಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇಎಸ್ಐ ಯೋಜನೆಗೆ ಒಳಪಡಲಿದೆ.
ಕಂಪನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 1999ರ ಏಪ್ರಿಲ್ ನಿಂದ 2005ರ ಮಾರ್ಚ್ ಅವಧಿಯಯಲ್ಲಿನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಈ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಂಶ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿದಂತೆ ಕಂಪನಿಯು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ವೇತನ ನೀಡಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದರೂ, ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಜತೆಗೆ, ಇಎಸ್ಐನ ತನ್ನ ಪಾಲು ಪಾವತಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಅರ್ಜಿದಾರ ಇಎಸ್ಐ ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ನ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೆಶಕರು, ಪ್ರತಿವಾದಿ ಮೆಸೆಸ್ ಸೆನ್ಸೇರಾ ಎಂಜನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿಗೆ ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ 13,52,825 ರೂ.ಗಳ ತನ್ನ ಪಾಲನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಬೇಡಿಕೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಮೆಸೆಸ್ ಸೆನ್ಸೇರಾ ಎಂನಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಇಎಸ್ಐ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದ್ದು ಅವರು ಕಂಪನಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿಯೇ ಎಲ್ಲ ವೆಚ್ಚಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿರಲಿದೆ. ಅದರ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇಎಸ್ಐ ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ ನೀಡಿರುವ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ತಾರ್ಕಿಕ ಆಧಾರವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತ್ತು.
ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಭಾಗಶಃ ಪುರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇಎಸ್ಐ ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ ನೀಡಿದ್ದ ಬೇಡಿಕೆ ನೋಟಿಸ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು 13,52,825 ರೂ.ಗಳಿಂದ 3 ಲಕ್ಷದ 50 ಸಾವಿರ ರೂಗಳಿಗೆ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಿ ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಇಎಸ್ಐ ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿತ್ತು.
