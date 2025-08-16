ಬೆಂಗಳೂರು: ನಗರದ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಮೀಪದ ವಿಭೂತಿಪುರ ಕೆರೆ ಒತ್ತುವರಿ ಸಂಬಂಧ ಐವರು ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯು (ಬಿಬಿಎಂಪಿ) ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ನೀಡಿರುವ ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕಾಯಿದೆ 2014ರಡಿ 2024ರ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ನೀಡಿರುವ ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ ರದ್ದು ಕೋರಿ ಜಿ.ವಿ.ಮಂಜುನಾಥ್, ತಮಿಳ್ ಅರಸಿ, ಪಳನಿಮ್ಮಾಳ್, ಎನ್.ಸುಂದರಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಜೆ.ಶಿವರಾಮನ್ ಎಂಬವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸಚಿನ್ ಶಂಕರ ಮಗದಂ ಅವರಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣವು ಭೂ ಕಬಳಿಕೆ ನಿಷೇಧ ಕಾಯಿದೆ 2011ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷ ಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕಾಯಿದೆ 2014 ಅಡಿ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಲ್ಲ ಎಂಬ ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಾದ ಅಸಮರ್ಥನೀಯ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕಾಯಿದೆ 2014 ಮತ್ತು ಪ್ರಕರಣ ಭೂ ಕಬಳಿಕೆ ನಿಷೇಧ ಕಾಯಿದೆ 2011ರ ಕಾಯಿದೆಗಳ ನಡುವಿನ ಪರಸ್ಪರ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ಎರಡೂ ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಬಳಿಕೆ ನಿಷೇಧ ಕಾಯಿದೆಯಡಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಆರಂಭವಾದಾಗಲೂ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿ ಸಮಾನಾಂತರ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಸುವುದು ಶಾಸಕಾಂಗದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಭೂ ಕಬಳಿಕೆ ನಿಷೇಧ ಕಾಯಿದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅತಿಕ್ರಮಣಗೊಂಡ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಅನಧಿಕೃತ ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಸ್ವರೂಪದ್ದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಭೂ ಕಬಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷೆಯ ತೀರ್ಪು ನೀಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಪನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷ ಣಾ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕಾಯಿದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 22 ಸಮಗ್ರ ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯ ವಿಧಾನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ನಿಗದಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಕೆರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೆರೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ತ್ವರಿತ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಹೇಳಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಅರ್ಜಿದಾರರು ವಿಭೂತಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೇ ನಂಬರ್ 158/2ಎಬಿಯಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ವಸತಿ ಜಾಗದ ಮೇಲೆ ಹಕ್ಕು ಮಂಡಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಅವರು ನೋಂದಾಯಿತ ಕ್ರಯಪತ್ರ, ಖಾತಾ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ, ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ರಸೀದಿ ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
2013ರಲ್ಲಿಯೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಕಾರ್ಯಪಡೆ (ಬಿಎಂಟಿಎಫ್) ಪೊಲೀಸರು ಈ ಸಂಬಂಧ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ಕಾಯಿದೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 192ಎ ಮತ್ತು 192 ಬಿ ಅಡಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಮತ್ತು ಆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಬಳಿಕೆ ನಿಷೇಧ ಕಾಯಿದೆಯಡಿ ವಿಶೇಷ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಪ್ರಕರಣ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಮತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕಾಯಿದೆ 2014ರಡಿ ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿರುವುದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಎಂದು ಅರ್ಜಿದಾರರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದರು.
ಅಲ್ಲದೆ, ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮುಂದೆ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ಬಾಕಿ ಇದ್ದಾಗ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ನಂತಹ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವುದು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನಿಂದನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಪಾಲಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅರ್ಜಿದಾರರು ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ಕೋರಿದ್ದರು.
