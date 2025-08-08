ಬೆಂಗಳೂರು: ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹಣವಿದ್ದ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಕಾಂನ ಗುತ್ತಿಗೆ ಚಾಲಕನ ವಿರುದ್ಧದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆರೋಪ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೇ, ಅರ್ಜಿದಾರ ಆರೋಪಿಯ ಪಾತ್ರವೇನೂ ಇಲ್ಲ, ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಹಣ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಬ್ಯಾಗನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಕರಣ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ. ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಕರಣ ರದ್ದು ಕೋರಿ ಆರ್.ಮುರಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಎಂಬುವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಂ.ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ ಅವರಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಅರ್ಜಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಯ ಆದೇಶ ಪಾಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ (ಲಂಚದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ) ಚೀಲವನ್ನು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಅಪರಾಧದ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತರಲಾಗಿದೆ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತಡೆ ಕಾಯಿದೆಯ ಸೆಕ್ಷ ನ್ 7ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಂಚಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರವು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಯಾವುದೇ ಲಂಚಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಲ್ಲ. ಮಾಹಿತಿಯಿಲ್ಲದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಚಾಲಕನನ್ನು ಸಿಲುಕಿಸಲು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ನಿಲುವು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಕರ ಪರವಾಗಿ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲಂಚ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹವೆಂದು ಪೊಲೀಸರು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತಡೆ ಕಾಯಿದೆಯ 7(ಎ)ನೇ ವಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ, ಅರ್ಜಿದಾರ ಮುರಳಿ ಸಹ ಆರೋಪಿಸಿಯೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೂ ಸಹ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಸಾಕ್ಷಗಳಿಲ್ಲ. ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಮತ್ತು ದೂರುದಾರರ ನಡುವೆ ನಗದು ವಹಿವಾಟು ನಡೆದಿರುವುದನ್ನು ಧ್ವನಿಮುದ್ರಿಕೆಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಚೀಲವನ್ನು ನೀಡಿ ಅದನ್ನು ಕಾರಿನಲ್ಲಿಡಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ : ಅರ್ಜಿದಾರ ಚಾಲಕ 2023ರ ಅ.17 ರಂದು ಬೆಸ್ಕಾಂಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಚಾಲಕರಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾದ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಆರೋಪಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬೆಸ್ಕಾಂ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಬೇಡಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಗರ ಮೂಲದ ವಿದ್ಯುತ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಬ್ಬರು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನೀಡಿದ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರನ್ನು ಒಬ್ಬ ಆರೋಪಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ಆರೋಪಿ ಮೊದಲಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ನಂತರ ಅದನ್ನು 7.5 ಲಕ್ಷ ರು.ಗೆ ಇಳಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಚಾಲಕನನ್ನು ಆರೋಪಿಯಾನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದರು.
