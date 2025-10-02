ETV Bharat / state

ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಿರುವ ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿಯೇ ʼಸಂವಿಧಾನʼ: ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗಕ್ಕಿರುವ ಅಧಿಕಾರ ಕೇವಲ ಭ್ರಮೆಯ ಸ್ವರೂಪದ್ದಲ್ಲ. ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದು ದುರ್ಬಲರ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ.

High Court
ಹೈಕೋರ್ಟ್ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 2, 2025 at 11:57 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ವರದಿ- ರಮೇಶ್ ಬನ್ನಿಕುಪ್ಪೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಂವಿಧಾನವು ಒಣಗಿದ ಚರ್ಮದಂತಿರುವ ಕಾಗದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಅದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತರ ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿರುವ ಒಂದು ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿಯಂತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾಗಿ ರಚನೆಯಾಗಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಗಣಿ ಪ್ರದೇಶ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ರೈತರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸದ ಕರ್ನಾಟಕ ಪವರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಕೆಪಿಸಿಎಲ್)ಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದ ನೋಟಿಸ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ಈ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಂ. ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ ಅವರಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗಕ್ಕಿರುವ ಅಧಿಕಾರ ಕೇವಲ ಭ್ರಮೆಯ ಸ್ವರೂಪದ್ದಲ್ಲ. ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದು ದುರ್ಬಲರ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗ ರಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 1993ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 2ರಂದು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಆಯೋಗವು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧದ ಎಲ್ಲ ದೂರುಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವುದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 102ನೇ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ತಿದ್ದಪಡಿ ಮಾಡಿ ಆಯೋಗವನ್ನು ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ದೂರುಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ತನಿಖೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರವಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್​ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಅಲ್ಲದೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಚಂದ್ರಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಣಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ವೇತನ ನೀಡದ ಪರಿಣಾಮ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ವೇತನ ಪಾವತಿಸದ ಕಾರಣ ಅವರುಗಳ ಸಾಲದ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಜತೆಗೆ, ಚಂದ್ರಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು, ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದೇಶದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರ ಸಂಕಷ್ಟದ ಕುರಿತು ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜತೆಗೆ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಂದಲೂ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಪತ್ರಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಭಾಗದ ಜನರ ಜೀವನಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಆಯೋಗ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ವಿಚಾರಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೋಷ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.

ಅಲ್ಲದೆ, ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಗಣಿಗಳಿಗಾಗಿ ಕೆಪಿಸಿಎಲ್​ಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನೀಡಿರುವ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಆದಾಯದ ಮೂಲವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಮೀನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಜನತೆ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ವೇತನಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ವೇತನ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಪಿಸಿಎಲ್ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಮನವಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲಾಗದು ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನದ ಉದ್ಯಮವಾಗಿರುವ ಕೆಪಿಸಿಎಲ್​​ನಿಂದ ರಾಯಚೂರು ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿನ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಆಧಾರಿತ ಉಷ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಈ ಸ್ಥಾವರಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಚಂದ್ರಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಬ್ಲಾಕ್​ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿತ್ತು.

ಈ ಬ್ಲಾಕ್​ಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವ ರೈತರು ಮತ್ತು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಪುನಶ್ಚೇತನ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಬ್ಲಾಕ್​ಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕಾಯ್ದೆಯಾದ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಬಾಧಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಪುನಃಶ್ಚೇತನ ನೀತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು.
ಈ ನಡುವೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಖಾತೆಯ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುನರ್ವಸತಿ ನೀತಿ 2007ಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಗಣಿಬಾಧಿತರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತವನ್ನು 3 ಲಕ್ಷಗಳಿಂದ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಜತೆಗೆ, ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದ ಗಣಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದಲ್ಲಿ ಶೇ.50 ರಷ್ಟು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವುದು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ 4 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ನಗದು ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬ ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಒಪ್ಪಂದ 2016ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 15ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು.

ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಪಿಸಿಎಲ್​ಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗ ಮೂರು ಬಾರಿ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಕೆಪಿಸಿಎಲ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿತ್ತು.
ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಕೆಪಿಸಿಎಲ್ ಪರ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ್ದ ಅಡ್ವೋಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಶಶಿ ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಪ್ಪಂದ ಜಾರಿ ಮಾಡುವಂತೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಯೋಗಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

For All Latest Updates

TAGGED:

NATIONAL COMMISSION OF BCBENGALURUಕೆಪಿಸಿಎಲ್CONSTITUTIONHIGH COURT

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ತಂದೆ ಅಗಲಿಕೆ ನಡುವೆ ರುಚಿ ಸಾಧನೆ: 14ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮದುವೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ನಿರಾಕರಿಸಿ ಸಬ್​ ಇನ್ಸ್​ಪೆಕ್ಟರ್​ ಆದ ಗಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿ

ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​ಗೇ ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟ ಮುಗ್ಧ ಮಲ್ಲಮ್ಮ!

30 ವರ್ಷದವರು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ದೊರವಿರಲು ಸಾಧ್ಯ: ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ

ಇಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗಿಲ್ಲ ಅವಕಾಶ - ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಈ ದೇಗುಲದ ಅರ್ಚಕರು: ಎಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.