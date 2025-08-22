ETV Bharat / state

ಅಪರಾಧಿಯನ್ನು ಸಮಾಜದಿಂದ ದೂರವಿಟ್ಟರೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಎಂಬ ಸುಧಾರಣಾ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ: ಹೈಕೋರ್ಟ್ - PAROLE TO MURDER ACCUSED

ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿಗೆ 60 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪೆರೋಲ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಪೆರೋಲ್ ನಿಯಮಗಳ ಕುರಿತಂತೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು: ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಸುಧಾರಣಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಸಮಾಜದಿಂದ ದೂರುವಿಟ್ಟರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿರುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ 60 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪೆರೋಲ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಅಪರಾಧಿಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಬಳಿಕ ಸಮಾಜದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ಬದುಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೆರೋಲ್ ನೀಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈಲು ಕೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಿನ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿವೇಚಾನಾಧಿಕಾರ ಬಳಸಿ ಆದೇಶಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ತನ್ನ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ : ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿಯಾಗಿರುವ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಪೆರೋಲ್ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿಸ 62 ವರ್ಷದ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಚೋಟಿ ಬೀ ಎಂಬವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರಜ್ ಗೋವಿಂದರಾಜು ಅವರಿದ್ದ ಧಾರವಾಡ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈಲು ಕೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಿನ ಪೆರೋಲ್ ನಿಯಮಗಳ ಕುರಿತಂತೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೀಠ ಬೇಸರ : ಅರ್ಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ಅರ್ಜಿದಾರರ ಮಗನಿಗೆ ಪೆರೋಲ್ ಕೋರಿದ್ದ ಮನವಿಯ ಸಂಬಂಧ ಜೈಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಾಸ್ತವಾಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದೆ, ಯಾಂತ್ರೀಕೃತ ವರದಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಹಲವು ವರದಿಗಳು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವುದೇ ವಿವೇಚನೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡದೆ, ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೀಠ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.

ವಿವೇಚನೆ ಬಳಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಬೇಕು : ಜೊತೆಗೆ, ಪೆರೋಲ್ ನೀಡುವುದು ಸಂವಿಧಾನದ ಪರಿಚ್ಚೇದ 21 ವಿಧಿಯಡಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಒಂದು ಹಕ್ಕಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಪರಾಧಿಗಳ ಅಮೂಲ್ಯ ಹಕ್ಕಾಗಿದೆ. ಪೆರೋಲ್ ತಿರಸ್ಕಾರ ಕುರಿತಂತೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕುರಿತಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ತಮ್ಮ ವಿವೇಚನೆ ಬಳಸಿ ಸೂಕ್ತ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.

ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಭಾಗಶಃ ಪುರಸ್ಕರಿಸಿರುವ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ಅರ್ಜಿದಾರರ ಮಗ ಸದ್ದಾಂ ಎಂಬವರನ್ನು 60 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪೆರೋಲ್ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಪೆರೋಲ್ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಜೈಲಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುವುದು ಮತ್ತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಲು ಕಟ್ಟನಿಟ್ಟಿನ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ, ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ಬಳಿಕ ಪೆರೋಲ್ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಮಗ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿರಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೀಠ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಅಲ್ಲದೇ, ಪೆರೋಲ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಹಾಕಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿರುವ ಪೀಠ, ಪೆರೋಲ್ ಅವಧಿಯ ಬಳಿಕ ಅಪರಾಧಿಯನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸುವುದು ಸ್ಥಳೀಯ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂದು ಹೆಳಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ : ಅರ್ಜಿದಾರರಾದ ಚೋಟಿ ಬೀ ಅವರ ಪುತ್ರ ಸದ್ದಾಂ ಎಂಬವರು 2017ರಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಚೋಟಿ ಬೀ ಅವರು ತೀವ್ರ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಪರಿಣಾಮ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು 90 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪೆರೋಲ್​ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಜೈಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಜೈಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಅರ್ಜಿದಾರರ ಮಗನನ್ನು ಪೆರೋಲ್ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ದರಾದರೂ, ಬಳಿಕ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಮಗನ ಕುರಿತು ಪೊಲೀಸರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ವರದಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು.

