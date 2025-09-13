ETV Bharat / state

ಸೆ.22ರಿಂದ ಜಾತಿ ಗಣತಿ; ನಿಮ್ಮಿಂದ ಗಣತಿದಾರರು ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಮಗ್ರ ವರದಿ

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಗಣತಿಗೆ ದಿನಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸಮೀಕ್ಷೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಣತಿದಾರರು ಏನೆಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೇಳಲಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ.

ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 13, 2025 at 10:12 AM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಸೆಪ್ಟಂಬರ್​ 22ರಿಂದ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್​ 7ರ ವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಸಮೀಕ್ಷೆ ಸಂಬಂಧ 60 ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ಸಮೀಕ್ಷೆ ವೇಳೆ ಗಣತಿದಾರರು ಏನೆಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೇಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿಯನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್​​ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 16 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ಈ ಜಾತಿ ಗಣತಿಯಲ್ಲಿ 1.75 ಲಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 60 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದು, ಪಡಿತರ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮೂಲ‌ ದಾಖಲೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗಣತಿದಾರರು ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.

ಸಮೀಕ್ಷೆ ವೇಳೆ ಗಣತಿದಾರರು 60 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಈ 60 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಓದಿ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.‌ ಬಳಿಕ ಗಣತಿದಾರರು ಮನೆಗೆ ಬಂದು 60 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.

60 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ: ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ವೇಳೆ ಗಣತಿದಾರರು 60 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನೀಡುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಗಣತಿದಾರರು ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್​ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸದಸ್ಯರ ಧರ್ಮ, ಜಾತಿ, ಉಪಜಾತಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ, ಕುಲಕಸುಬು, ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ ಅಗತ್ಯತೆ, ಆದಾಯ, ಕುಟುಂಬದ ಸ್ಥಿರ ಹಾಗೂ ಚರಾಸ್ಥಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್​​​ಗಳು, ಯಾವ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್​​ಗಳಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್​​ಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರದಿದ್ದರೆ, ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದು, ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುವ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಹತ್ತಿರದ ಆಧಾರ್ ಎನ್​ರೋಲ್​​​ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್/ಗ್ರಾಮ ಒನ್ ಸೆಂಟರ್​​ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಈಗ ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬ‌ರ್​​ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಜೋಡಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗದ ವೆಬ್​​ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ (https://kscbc.karnataka.gov.in) ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಕುಟುಂಬ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು/ಸದಸ್ಯರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ: ಸಮೀಕ್ಷೆ ವೇಳೆ, ಕುಟುಂಬದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಸದಸ್ಯರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ಕುಟುಂಬದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ತಂದೆಯ ವಿವರ, ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ, ಉದ್ಯೋಗ, ಹುಟ್ಟಿದ ಜಿಲ್ಲೆ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಳಗೆ, ಹೊರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊರ ರಾಜ್ಯದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಸದಸ್ಯರ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ಕುಟುಂಬರ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ, ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಚುನಾವಣಾ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ, ಕುಟುಂಬ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ, ಧರ್ಮ, ಜಾತಿ, ಉಪಜಾತಿ, ಜಾತಿಗೆ ಇರುವ ಇನ್ನಿತರ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಹೆಸರುಗಳು, ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆದಿರುತ್ತೀರಾ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.

ಲಿಂಗ, ವಯಸ್ಸು, ಮಾತೃ ಭಾಷೆ, ಅಂಗವಿಕಲರೇ, ಹೌದಾದಲ್ಲಿ ಯುಡಿಐಡಿ ನಂಬರ್, ಯುಡಿಐಡಿ ನಂ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ವಿಶೇಷಚೇತನರ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದ ಫೋಟೋ ಅಪ್​ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು, ಯುಡಿಐಡಿ ನಂ/ವಿಶೇಷ ಚೇತನತೆಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಇಲ್ಲ ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಅಂಗವಿಕಲತೆಯ ವಿಧ, ನಿಮಗೆ ನಿತ್ಯದ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸಲು ಆರೈಕೆದಾರರು ಇರುವರೇ, ನಿತ್ಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕಲಚೇತನತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಾಧನ ಸಲಕರಣೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ, ವೈವಾಹಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ, ವಿವಾಹ ಆದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೂ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿವರಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ: ಸಮೀಕ್ಷೆ ವೇಳೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿವರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲೆಯ ವಿಧ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ವಿವರ, ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ ವಿವರಗಳು, 16-40 ವರ್ಷದವರು ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಂದುವರೆಸದಿರಲು ಕಾರಣ, ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರೆ ಕಾರಣಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುವುದು.

ಮೀಸಲಾತಿ ನೀತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹ: ಸಮೀಕ್ಷೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀತಿಯಿಂದ ಪಡೆದಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ವಿವರವನ್ನೂ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೌಲಭ್ಯ, ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೌಲಭ್ಯ, ವಸತಿ ಶಾಲೆ/ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸೌಲಭ್ಯ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ, ಮೀಸಲಾತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಇತರೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ನೀವು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಅನುಚ್ಛೇದ 371(J)ರಡಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದೀರಾ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಔದ್ಯೋಗಿಕ ವಿವರ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ: ಔದ್ಯೋಗಿಕ ವಿವರ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೂ ಕಲೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಡಿ, ನೀವು ಹಾಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಸರ್ಕಾರಿ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗನಾ, ಹಾಲಿ ಉದ್ಯೋಗ, ವ್ಯಾಪಾರ ಯಾವುದು, ನೀವು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಎಸ್ಎಂಇ ನೋಂದಾಯಿಸಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಕುಲ ಕಸುಬು ಯಾವುದು, ನಿಮ್ಮ ಕುಲ ಕಸುಬು ಮುಂದುವರೆದಿದೆಯೇ, ನಿಮ್ಮ ಕುಲ ಕಸುಬಿನಿಂದ ಬಂದ ಖಾಯಿಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಾನಿಕ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅಸಂಘಟಿತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ದಿನಗೂಲಿ ಕೆಲಸಗಾರರಾ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆದಾಯದ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹ: ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಆದಾಯದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿದಾರರೇ, ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಯಾವ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೀರಿ, ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯದ ವಿವರಗಳನ್ನೂ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಿವರಗಳು, ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ, ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ, ಪದಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕುಟುಂಬದ ಆಸ್ತಿ ವಿವರಗಳ ಮಾಹಿತಿ: ಸಮೀಕ್ಷೆ ವೇಳೆ ಕುಟುಂಬದ ಆಸ್ತಿ ವಿವರಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಡಿ ನೀವು ಭೂಮಿ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ, ಕುಟುಂಬ ಹೊಂದಿದ ಒಟ್ಟು ಜಮೀನು, ಜಮೀನಿನ ವಿಧ, ಸ್ವಾಧೀನತೆಯ ರೀತಿ, ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕುಟುಂಬ ಪಡೆದ ಸಾಲ/ಸಹಾಯಧನದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವಿವರ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಾಲದ ಉದ್ದೇಶ, ಸಾಲದ ಮೂಲ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕುಟುಂಬ ಹೊಂದಿರುವ ಜಾನುವಾರುಗಳು, ಜಾನುವಾರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ಹಸು, ಎತ್ತು, ಎಮ್ಮೆ, ಕೋಣದ ಮಾಹಿತಿ, ಕುರಿ, ಆಡು/ಮೇಕೆ ಮಾಹಿತಿ, ಕೋಳಿ, ಬಾತುಕೋಳಿ ಮಾಹಿತಿ, ಹಂದಿ, ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೆಲ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಹೊಂದಿರುವ ವಾಸದ ಮನೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟ್ಟಡ, ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನ, ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಕಟ್ಟಡ, ಇತರೆ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಚರಾಸ್ತಿಯ ವಿವರಗಳಾದ ಬೈಸಿಕಲ್, ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ, ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ, ರೆಫ್ರಿಜಿಜರೇಟರ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್, ವಾಷಿಗ್ ಮಷಿನ್, ಫ್ರಿಡ್ಜ್, ಎಸಿ, ಅಂತರ್ಜಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ, ಟಿವಿ, ಮೊಬೈಲ್, ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ, ಪಂಪ್ ಸೆಟ್, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಆಭರಣಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ವಿವರ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನೀವು ನೆಲೆಸಿರುವ ಸ್ಥಳ ಎಂತಹುದು, ವಾಸವಿರುವ ಮನೆಯ ವಿಧ ಹಾಗೂ ಉಪಯೋಗ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಮೂಲ, ಅಡುಗೆಗೆ ಬಳಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಇಂಧನ, ಹಾಲಿ ವಾಸವಿರುವ ಮನೆಯ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಸ್ವರೂಪ, ನಿವೇಶನ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ, ಶೌಚಾಲಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ದೀಪದ ಮೂಲದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪಡೆದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಮಾಹಿತಿ: ಸಮೀಕ್ಷೆ ವೇಳೆ, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪಡೆದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಸೌಲಭ್ಯ, ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ, ಭೂ ಒಡೆತನದ ಯೋಜನೆ, ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಸಾರಥಿ ಯೋಜನೆ, ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ವೇತನ, ವಿಧವಾ ವೇತನ, ಕಿಸಾನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್, ಅಂಗವಿಕಲ ವೇತನ, ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ, ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಇತ್ಯಾದಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಸೌಲಭ್ಯ, ಅಂತರ್ಜಾಲ ಸೌಕರ್ಯ, ರಸ್ತೆ, ಸೇತುವೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ ಸೌಲಭ್ಯ, ಆಟದ ಮೈದಾನ, ಪಾರ್ಕ್, ಸ್ಮಶಾನ, ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ, ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನೀವು ವಾಸವಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು ಸಂಭವಿಸುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಾಗಿವೆಯೇ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರಿದ್ದಾರೆಯೇ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೋರ್ಟ್ ವ್ಯಾಜ್ಯ, ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆಯೇ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಯಾವುದಾದರೂ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿರ್ವಸಿತಗೊಂಡಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೂ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

