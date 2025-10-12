ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ 390 ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತಪಾಸಣೆ, ಈವರೆಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವರದಿ ಬಂದಿಲ್ಲ: ಸಚಿವ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್
ಕೋಲ್ಡ್ರಿಫ್ ಕೆಮ್ಮು ಸಿರಪ್ ಸೇವನೆಯು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ಗಳ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತಪಾಸಣೆ ಕುರಿತಂತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದರು.
Published : October 12, 2025 at 2:16 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಔಷಧಗಳ 390 ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿಂದು ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ನಿಷೇಧ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, 390 ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವರದಿಯ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಡ್ರಗ್ ಮ್ಯಾನಿಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ. ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬಾರದು, ನಿಯಮ ಪ್ರಕಾರ ಔಷಧ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಶಾಸಕ ಮುನಿರತ್ನ ಹೈಡ್ರಾಮಾ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ ಮುದ್ರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟು ಬರಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಹೋಗಬಹುದು. ಇವರು ಹೋಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಹೇಳೋದು ಎಂದರು.
ಯಾವ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲ: ಸಂಪುಟ ಪುನಾರಚನೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಡಿಕೆಶಿ ಹೇಳಿಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ನಮಗಂತೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಸಿಎಂ ಊಟಕ್ಕೆ ಕರೆದಿರೋದು ಅವರಿಗಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಸಿಎಂ ಡಿನ್ನರ್ ಕರೆದಿರುವುದು ಪುನಾರಚನೆಗೆ ಅಂತಾ ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅದೇ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ. ಪುನಾರಚನೆ ಆಗಬಾರದು ಅಂತಾ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಆಗಲಿ, ಅದೆಲ್ಲಾ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು, ಗಾಳಿ ಸುದ್ದಿಗೆಲ್ಲಾ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲು ಆಗಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಮುಗಿಯಿತು: ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ಯಾಕೆ?. ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕೆ ಅಂತಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ತೆರಿಗೆ ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಇದೆ, ಜಿಡಿಪಿಯಲ್ಲೂ ಮುಂದೆ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ತರೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಮುಗಿಯಿತು, ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕೆ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮವರೇ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆ ಆಗೊಯ್ತು. ಅದರ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಕಥೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದರು ಎಂದರು.
ದಿಕ್ಕು ದೆಸೆ ಇಲ್ಲದ ಪಕ್ಷ ಬಿಜೆಪಿ: ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲೂ ನವೆಂಬರ್ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಚರ್ಚೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕತ್ವ ರಹಿತ ಪಕ್ಷ, ಜಾತಿ, ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಆಗೋಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದರು ಹೋಗಿ ಕೇಳಲ್ಲ. ದಿಕ್ಕು ದೆಸೆ ಇಲ್ಲದ ಪಕ್ಷ ಬಿಜೆಪಿ. ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರಲ್ಲೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಲಾಬಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಟಾಂಗ್ ನೀಡಿದರು.
