ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತಾಗಿ ರೌಡಿಶೀಟರ್ನನ್ನು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗದ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಂಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಂಬಂಧ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಎನ್.ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಆತ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಯಲ್ಲ, ರೌಡಿಶೀಟರ್' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಗರದಲ್ಲಿಂದು ಮಾತನಾಡಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು, 'ನಾವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಆತ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಲ್ಲ. ಆತ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಮದನ್ ಬುಗಡಿ. ಕಳೆದ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಪರೇಡ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ. ಈತನ ವಿರುದ್ಧ ಕೊಲೆ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 7 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಮದನ್ ಬುಗಡಿ ವಿರುದ್ಧ ಹಳೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 5, ಕೇಶ್ವಾಪುರದಲ್ಲಿ 1 ಹಾಗೂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ 1 ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆಯಾ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ತರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
ಈ ಹಿಂದೆ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಪರೇಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಕರೆತಂದಿದ್ದರು. ಸಂಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಅನುಚಿತವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ. ಜೊತೆಗೆ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ತೆಗೆಯಿರಿ ಅಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅವಾಜ್ ರೀತಿ ಹಾಕಿದ್ದ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದರು. ಆಗ ನಾನು, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ರೌಡಿಶೀಟರ್ ತೆಗೆಯುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದರು.
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಗಮನಿಸಲು ಸಹ ನಾವು ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಹಾಕಿರ್ತೇವೆ. ಕೇಸ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ತೆಗೆಯಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘಟನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಈತನ ಮೇಲಿನ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ತೆಗೆಯಲು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ನು ಅಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಹೀಗಾಗಿ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಆಯುಕ್ತರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂತ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಏನೇನು ಚಟವಚಟಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಅಂತ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ರೌಡಿಶೀಟರ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಅದೇ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ರೌಡಿ ಶೀಟಟ್ಗಳು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋದು ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯ. ಇದು ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾದ ವಿಷಯ. ಆತನ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಸಹ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರುವಂತವರು ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆ ಹೆಸರು ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭಾವ ಚಿತ್ರ ಇರುವ ಪೆನ್ ಅನ್ನು ಜೇಬಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಎಂದರು.
ಗಣೇಶನ, ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಡ್ರಗ್ ಪರೇಡ್...!; ಹು-ಧಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಎನ್.ಶಶಿಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ನಗರದಲ್ಲಿನ 400 ಡ್ರಗ್ ಪೆಡ್ಲರ್ಗಳ ಪರೇಡ್ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಹಳೆಯ ಸಿಎಆರ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪರೇಡ್ನಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ನಡೆಯದಂತೆ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದರು.
ನಂತರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಎನ್.ಶಶಿಕುಮಾರ್, ಗಣೇಶ ಮತ್ತು ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರು, ಆಯೋಜಕರು ಸೇರಿ ಹಲವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಡ್ರಗ್ ಪೆಡ್ಲರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವವರ ಪರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಬಂದಾಗಿಂದ 1,800 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 900ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿವೆ. 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸುಮಾರು 90 ಪೆಡ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
2024-25 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 80ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. 250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 105 ಜನರನ್ನ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 19 ಜನ ಡ್ರಗ್ ಪೆಡ್ಲರ್ಸ್ ಇದ್ದು, ಅವರನ್ನೂ ಗಡಿಪಾರು ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಪೋಷಕರನ್ನ ಕರೆಯಿಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
