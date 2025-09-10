ಪೋಷಕರು, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಶಿಫಾರಸು
ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ನೀಡಬೇಕಾದ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ.
Published : September 10, 2025 at 10:10 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಯ್ದೆ 2007ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 9ರಡಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ 10 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಶುಲ್ಕದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುವಂತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ಎಕ್ಸಂಟೆಷನ್ ವಾಸಿ ಸುನಿಲ್ ಹೆಚ್. ಬೋಹ್ರಾ ಹಾಗೂ ಸಹೋದರರು ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೀರಾಲಾಲ್ ಬೋಹ್ರಾ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಬೋಹ್ರಾ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಂ. ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ ಅವರಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯಪೀಠ ಈ ಅದೇಶ ನೀಡಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ತನ್ನ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ತೀರ್ಪಿನ ಪ್ರತಿ ಕಳುಹಿಸಿ: ಕೆಳ ಹಂತದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ 2021ರ ಏ.16ರಂದು ನೀಡಿರುವ ಆದೇಶದಂತೆ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಸದ್ಯ ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ತಲಾ 10 ಸಾವಿರ ರೂ. ನಿರ್ವಹಣಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಕೋರ್ಟ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಶುಲ್ಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವವರೆಗೆ ಹಿಂದೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದ 10 ಸಾವಿರ ರೂ. ನಿರ್ವಹಣಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು 30 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಆದೇಶ ನೀಡಿರುವ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ತೀರ್ಪಿನ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಭಾರತದ ಅಡಿಷನಲ್ ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂತೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.
ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಭಾಗಶಃ ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಿರುವ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ(ಎಸಿ) ಮಾಡಿದ್ದ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಜತೆಗೆ ಈ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊಸದಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.
ಜೀವನ ವೆಚ್ಚ ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಿ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸೆಕ್ಷನ್ 9 ಅನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಹಣದುಬ್ಬರ ಸೂಚ್ಯಂಕಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವಂತೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಾಯ್ದೆಯು ಕೇವಲ ಪೊಳ್ಳು ಭರವಸೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಬಾರದು. ಆದರೆ, ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಘನತೆಯ ಜೀವನ ಖಾತರಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ, ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಅದರ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯಿಂದ ಅಳೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ವೃದ್ಧರ ಆರೈಕೆಯಿಂದ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾದ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಾದಿಸುತ್ತದೆ. ವೃದ್ಧರನ್ನು ಅವಮಾನಗೊಳಿಸಬಾರದು. ನಿರ್ವಹಣಾ ಶುಲ್ಕ ವಾಸ್ತವ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಬೇಕು. ಜೀವನದ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲವು ಕೊರತೆಯಿಂದ ನೆರಳಾಗಬಾರದು. ಆದರೆ, ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕೆಂದು ಶಾಸಕಾಂಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.
ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಅಸ್ತಿತ್ವ ರಕ್ಷಿಸಿ: ನಿರ್ವಹಣಾ ಶುಲ್ಕ ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿರುವ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಸೆಕ್ಷನ್ 9ರ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಘನತೆ, ಜೀವನಾಧಾರ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದೇ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕೇವಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವದಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿರ್ವಹಣಾ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲಿನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ. ನಿರ್ವಹಣಾ ಶುಲ್ಕವು ಹಣದುಬ್ಬರದ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಿನುಗುವ ಮರೀಚಿಕೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯಬಾರದು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ಪೋಷಕರಾದ ಹೀರಾಲಾಲ್ ಬೋಹ್ರಾ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಲಾ ಬೋಹ್ರಾ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಎಸಿ ನೀಡಿದ್ದ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಮಕ್ಕಳು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದರು.
