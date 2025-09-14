ETV Bharat / state

ಹಾವೇರಿ ಎಸ್ಸಿ ಎಸ್ಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಾಲೇಜಿಗಿಲ್ಲ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಭಾಗ್ಯ: ಕಚ್ಚಾಹಾದಿಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಯಾಣ!

ಹಾವೇರಿಯಿಂದ 10 ಕೀಲೋ ಮೀಟರ್ ದೂರದ ಕಳ್ಳಿಹಾಳ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಎಸ್ಸಿಎಸ್ಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಉದ್ಘಾಟನೆ ದೊರಕಿಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದ ರಸ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ.

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 14, 2025 at 11:24 AM IST

ಹಾವೇರಿ: ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರವಾಗಿ ವರ್ಷ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಎಸ್ಸಿ ಎಸ್ಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಾಲೇಜು ಇನ್ನೂ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಕಾಲೇಜಿಗೆ ತೆರಳಲು ರಸ್ತೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೊನೇಪಕ್ಷ ಬಸ್​ ಆದರೂ ಬಿಡಿ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

2017ರಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಎಸ್ಸಿಎಸ್ಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಈ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಅವುಗಳದೇ ಆದ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ರೀತಿ ಸ್ಥಳಾಂತರವಾದ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾವೇರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು.

ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು (ETV Bharat)

ಎಸ್ಸಿಎಸ್ಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿರುವ ಈ ಕಾಲೇಜು ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರವಾಗಿ ವರ್ಷವೇ ಕಳೆದಿದೆ. ಈ ಕಾಲೇಜು ಹಾವೇರಿಯಿಂದ 10 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ದೂರದ ಕಳ್ಳಿಹಾಳ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.

ಇಲ್ಲಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾಲೇಜು: ಹಾವೇರಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 10 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದ ಕಳ್ಳಿಹಾಳ ಗುಡ್ಡದಮೇಲೆ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ. ವಿಚಿತ್ರ ಅಂದರೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ತೆರಳಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಲೇಜು ಸಮೀಪ ಸುಸಜ್ಜಿತ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಾಡುದಾರಿಯಂತಹ ಕಚ್ಚಾಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾವೇರಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕ ಬಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಹ ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆಯ ಪಕ್ಷ ರಸ್ತೆ ಇರುವಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆದರು ಬಸ್​ ಬಿಡಿ ಎಂದರೆ ಬಸ್​ ಕೂಡ ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲಾ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕಚ್ಚಾಹಾದಿಯ ಮೂಲಕವೇ ಕಾಲೇಜು ತಲುಪುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ (ETV Bharat)

2017ರಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಥಾಪನೆ: ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ 2017ರಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕರ್ನಾಟಕದ 10 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಹಾಗೂ ಪಂಗಡದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆಂದೆ 10 ವಸತಿ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿ ಅನುದಾನ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಈ ಕಾಲೇಜು ಕೂಡಾ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 30 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿರುವ ಈ ಕಾಲೇಜು ಇಲ್ಲಗಳ ನಡುವೆ‌ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ಜೊತೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕಟ್ಟಿ 2 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಹಾಸ್ಟೆಲ್​ ಉದ್ಘಾಟನೆಯೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 250 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದ ಈ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೋಡಿ ಈ ಕಾಲೇಜು ಬಿಟ್ಟ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜುಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಎಸ್ಸಿ ಆರಂಭವಾಗಿಲ್ಲಾ: ಬಿಎ, ಬಿಕಾಂ ಓದುತ್ತಿರುವ ಸುಮಾರು 125 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಹತ್ತಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್​ ನಡೆದು ಬರ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಬಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕೂಡಾ ಇಲ್ಲ. ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸಿಸಿ ಟಿವಿ, ಕಾಂಪೌಂಡ್​, ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡಾ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದೇ ಬೇಸರ ಆಗಿದೆ. ಕಾಲೇಜು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. ಕಾಲೇಜ್‌ಗೆ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಇಲ್ಲಾ. ಸರಿಯಾದ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಾ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಸಹ ಕಾಲೇಜು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು: ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಲವು ಬಾರಿ ಮನವಿ, ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲಾ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಎಚ್ಚೆತ್ತು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿವೆ. ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮೈದಾನ ಸಹ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಜಿ.ಟಿ. ಪಾಟೀಲ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: " ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಹಾವೇರಿಯಿಂದ ಕಳ್ಳಿಹಾಳದ ಈ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದೆವು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 212 ಇತ್ತು. ಈ ಕಟ್ಟಡ, ಆಟದ ಮೈದಾನ ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಸಲುವಾಗಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಉಪಸಭಾಪತಿ ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಆಗಬೇಕು, ಕ್ರೀಡಾ ಮೈದಾನ ಹಾಗೂ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು 2 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ಕಾಲೇಜನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ, ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಹಾಸ್ಟೆಲ್​​ ಅನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಸ್​ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ವಸತಿ ನಿಲಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಈ ಬಾರಿಯ ಪ್ರವೇಶಾತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ" ಎಂದರು.

