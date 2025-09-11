ETV Bharat / state

ಪ್ರಿಯಕರನ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ತಾಯಿಯಿಂದಲೇ ಮಗಳ ಕೊಲೆ: ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಆಗ್ರಹ

ಗಂಡನ ತೊರೆದು ಪರ ಪುರುಷನೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಮಗಳನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದಳು.

Accused Mother Gangamma and Annappa
ಆರೋಪಿ ಗಂಗಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅಣ್ಣಪ್ಪ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 11, 2025 at 11:30 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಹಾವೇರಿ: ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ತಂದೆ ಇರಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ತಾಯಿ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಮಾತಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಮಾತಿಗೆ ಅಪವಾದ ಎಂಬಂತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರಿನ ಮಹಿಳೆ. ಅನಾಥ ಶವವೆಂದು ಪೊಲೀಸರು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಗುರುವಾರ ಬಾಲಕಿಯ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ವಿಧಿವಿಧಾನ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.

ಪ್ರಕರಣ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಬಳಿಯ ತುಂಗಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಅಗಸ್ಟ್ 2 ರಂದು ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಹೆಣ್ಣುಮಗುವಿನ ಶವ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಮುಖ ಸುಟ್ಟಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿದ್ದ ಮಗುವನ್ನು ಕಂಡ ಸ್ಥಳೀಯರು ಗುತ್ತಲ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ವಿಷಯ ಮುಟ್ಟಿಸಿದ್ದರು. ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಪೊಲೀಸರು ಮಗುವಿನ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಶವ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣವಾಗಲಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಗುತ್ತಲದ ರುದ್ರಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ತಂದ ಪರ ಪುರುಷನ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರಿನ ಮಂಜುನಾಥ್ 17 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಗಂಗಮ್ಮಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ. ಇವರಿಬ್ಬರ ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳು ಜನಿಸಿದ್ದವು. ಎರಡು ಹೆಣ್ಣು ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗು ಪಡೆದು ಸುಖ ಸಂಸಾ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಹೋಟೆಲಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಂತಾ ಗಂಗಮ್ಮಾ ಹೋದಾಗ ಪರಪುರುಷ ಅಣ್ಣಪ್ಪನೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹವಾಗಿ, ಬಳಿಕ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಆಗ ಗಂಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಮಂಜುನಾಥನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ವಾಸಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದಳು. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಹಿರಿಯರು ಪಂಚಾಯಿತಿ ನಡೆಸಿ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗುತ್ತಲ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ತೊರೆದ ಗಂಗಮ್ಮ ಅಣ್ಣಪ್ಪ: ಮಂಜುನಾಥನಿಂದ ಬೇರೆಯಾದ ಗಂಗಮ್ಮ ಅಣ್ಣಪ್ಪನ ಜೊತೆ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ತೊರೆದು ಬೇರೆ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದಳು. ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡ್ಡದ ಅನ್ವೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಿವಾಸನಗರದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಗಂಗಮ್ಮಳಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡುವ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ದ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಗಂಗಮ್ಮಳ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ಸಹ ನಡೆಸಿದ್ದ. ಗಂಗಮ್ಮ ಸಿಕ್ಕಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಮಗಳು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾಳ ಕಳಿಸುಕೊಡು ಎಂತಿದ್ದ.

ಆಧಾರ ಕಾರ್ಡ್​ ಮಾಡಿಸಲು ಕರೆದು ಮಗಳನ್ನೇ ಕೊಂದ ಆರೋಪಿಗಳು: ಗಂಗಮ್ಮ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಆಧಾರ ಕಾರ್ಡ್​ ಮಾಡಿಸಲು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದಳು. ಆದ್ರೆ ಗಂಗಮ್ಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಕರ ಅಣ್ಣಪ್ಪನ ಖಾಸಗಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಗಳು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದ್ದಳು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಗಸ್ಟ್ ಎರಡರಂಡು ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಮತ್ತು ಗಂಗಮ್ಮ ಸೇರಿ ಮಗಳನ್ನು ಕತ್ತು ಹಿಸುಕಿ ಸಾಯಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಬೈಕ್​ನಲ್ಲಿ ಶವ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತುಂಗಾಮೇಲ್ದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ ಮೇಲೆ ಸುಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕಾಲುವೆ ಕಡೆ ಜನ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸುಟ್ಟ ಪ್ರಿಯಾಂಕಳ ಶವವನ್ನು ತುಂಗಾಮೇಲ್ಡಂಡೆ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಎಸೆದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಮಗಳಿಗಾಗಿ ದುಂಬಾಲ ಬಿದ್ದ ಮಂಜುನಾಥ: ಇತ್ತ ತಂದೆ ಮಂಜುನಾಥನು ಮಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಬಳಿ ಕಳಿಸಿಕೊಡು ಎಂದು ಪತ್ನಿ ಗಂಗಮ್ಮನಿಗೆ ದುಂಬಾಲು ಬಿದ್ದಿದ್ದ. ಪದೇ ಪದೇ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಮಂಜುನಾಥನಿಗೆ ಗಂಗಮ್ಮ ನಾನು ಮಗಳನ್ನು ನನ್ನ ತಂಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದಳು. ಮಂಜುನಾಥನು ಸುಮಂಜುನಾಥ ಕೊನೆ ಕೊನೆಗೆ ಗಂಗಮ್ಮಳನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗುವದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅವಳಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಿ ಮಗಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಆಯಿತು ಎಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದ.

ಸಂಶಯ ಬಂದು ದೂರು ದಾಖಲಾದಾಗ ಪ್ರಕರಣ ಬಯಲಿಗೆ: ಮಗಳು ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ ಮಂಜುನಾಥ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಗಂಗಮ್ಮಳನ್ನ ಮತ್ತು ಅಣ್ಣಪ್ಪನನ್ನ ಕರೆದು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಪ್ರಕರಣ ಬಯಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳು ತಾವೇ ಮುಂದ ಕಂದಮ್ಮಳನ್ನ ಕತ್ತುಹಿಸುಕಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಸಾಕ್ಷಿ ನಾಶ ಮಾಡಲು ತುಂಗಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಗೆ ಅರ್ಧ ಸುಟ್ಟ ಶವ ಎಸೆದು ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾಲಕಿಯ ಸಮಾಧಿಗೆ ಪೂಜೆ: ಸಂಬಂಧಿಕರಿದ್ದು ಮಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಅನಾಥೆಯಂತೆ ಶವಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು. ಪೊಲೀಸರು ಬಾಲಕಿಯ ಶವ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಗುರುವಾರ ಅಂತಿಮ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರು. ಮುಗ್ಧ ಕಂದಮ್ಮನನ್ನು ನೆನೆದು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟರು. ಮಗುವಿಗೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ತಂದ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಮತ್ತು ಗಂಗಮ್ಮ ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿ ಸಾಯಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಗಲ್ಲುಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಸ್ವತಃ ಗಂಗಮ್ಮಳ ಸಹೋದರನೆ ಗಂಗಮ್ಮಳ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಗಂಗಮ್ಮನೇ ಸತ್ತಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ದುಃಖವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲಾ ಎಂದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಾವೇರಿ: ಪ್ರಿಯಕರನ ಜೊತೆ ಸೇರಿ 4 ವರ್ಷದ ಮಗಳ ಕೊಲೆ; ಮಹಿಳೆ, ಪ್ರಿಯತಮ ಸೆರೆ

For All Latest Updates

TAGGED:

HAVERIMINOR GIRL MURDER CASEವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧತಾಯಿಯಿಂದಲೇ ಮಗಳ ಕೊಲೆMOTHER KILLS DAUGHTER

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ನ್ಯಾಯಾಧೀಶೆ, IRS ಅಧಿಕಾರಿ, ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್: ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗೇರಿದ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಮಕ್ಕಳು!

$393 ಬಿಲಿಯನ್ ಸಂಪತ್ತು! ಮಸ್ಕ್​ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ಲ್ಯಾರಿ ಎಲಿಸನ್​ ಈಗ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಸಿರಿವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ

ಎನ್​ಫೀಲ್ಡ್​ ಬೈಕ್​ಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ: ರಾಯಲ್​ ಆಗಿಯೇ ಧರೆಗಿಳಿದ ದರ!

ಅತ್ಯಲ್ಪ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆದು ಅತ್ಯಧಿಕ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದ ರೈತ: ಇವರು ತೆಗೆದ ಇಳುವರಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.