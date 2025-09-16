ETV Bharat / state

ಹಾವೇರಿ ಕಾ ರಾಜನ ನಿಮಜ್ಜನ: ಗಮನ ಸೆಳೆದ 15 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಹಣ್ಣು, ಸಿಹಿ ತಿನಿಸಿನ ಮಾಲೆ

ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಗಣೇಶನಿಗೆ ಮಾಲೆ ತಯಾರಿಸುವ ಯುವಕರು ಈ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷ ರೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ, ಹಣ್ಣು, ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳಿಂದ ಮಾಲೆ ತಯಾರಿಸಿದ್ದರು.

15 FOOT TALL GARLAND OF FRUITS AND SWEETS
ಗಮನ ಸೆಳೆದ 15 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಮಾಲೆ (ETV Bharat)
ಹಾವೇರಿ: ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಹಾವೇರಿ ಕಾ ರಾಜನ ನಿಮಜ್ಜನ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿದ್ದು, ಗಣೇಶನಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದ, ಹಣ್ಣು ಸಿಹಿ ತಿನಿಸಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ 15 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಮಾಲೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.

ಸುಭಾಸ್​ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 45 ವರ್ಷದಿಂದ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಗಣೇಶನನ್ನು ಹಾವೇರಿ ಕಾ ರಾಜ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. 12 ವರ್ಷದಿಂದ, ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಯ ಎತ್ತರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರುವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ ರೂಪದಲ್ಲಿ 15 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಸುಭಾಸ ವೃತ್ತ ಗಣಪತಿ ನಿಮಜ್ಜನ ದಿನ ವಿಶೇಷ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಹಾಕುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಗಜಾನನ ಸಮಿತಿ ಯುವಪಡೆ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ವರ್ಷ ಮೋದಕ ಮತ್ತೊಂದು ವರ್ಷ ಸೇಬುಹಣ್ಣು ಸೇರಿದಂತೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಮಾಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣ್ಣಿನ ಮಾಲೆಗಳನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಹಣ ಪಡೆಯದೇ ನೀಡುವುದು ವಾಡಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಗಜಾನನ ಸಮಿತಿಯ ಯುವಕರೇ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಮಾಲೆ ತಯಾರಿಸಿ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಂಬ ಕಲಾವಿದ ಈ ವಿಶೇಷ ಮಾಲೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದವರು.

ಹಣ್ಣು, ಮೋತಿಚೂರು ಮಾಲೆ: ಮಂಜುನಾಥ್ ಮತ್ತು ಆರು ಜನರ ತಂಡ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಗಣೇಶನಿಗೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಭಾರದ ಮಾಲೆ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿತ್ತು. ಪೇರಲ, ಸೇಬು, ಪುಷ್ಪ, ಮೋತಿಚೂರು, ಪ್ಲಮ್ಸ್​ ಹಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 15 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಾಲೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವಿಶೇಷ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಹಾವೇರಿಯ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಸುಭಾಸ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಕಲಾತಂಡಗಳ ಕಲಾಪ್ರದರ್ಶನದ ಸಹಿತ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಮುನ್ನ ಮಾಲೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.

ಸುಮಾರು ಎರಡು ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಭಾರದ ಮಾಲೆ ಹಾಕಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಪೈಪ್‌ಗಳ ಚೌಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಕ್ರೇನ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಗಣೇಶನಿಗೆ ಮಾಲೆ ಹಾಕಲಾಯಿತು. ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಗಣೇಶ ನಿಮಜ್ಜನ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಹಾವೇರಿಯ ಸುಭಾಸ್​ ವೃತ್ತದಿಂದ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಸುಭಾಸ ವೃತ್ತದಿಂದ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

ಮೆರವಣಿಗೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಡಿಜೆ ಹಾಡಿಗೆ ಯುವಪಡೆ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುಲಾಲ್ ಎರಚಿ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಗಣೇಶ ನಿಮಜ್ಜನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಮುಂಜಾಗೃತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಿಗಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಈದ್​ ಮಿಲಾದ್​ ಮೆರವಣಿಗೆ: ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಯುವಕರು

