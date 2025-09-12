ETV Bharat / state

ಹಾವೇರಿ: ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥನಿಂದ ಹುಸಿ ಬಾಂಬ್ ಕರೆ, ಭಯ ಬೇಡ - ಎಸ್​ಪಿ ಯಶೋಧಾ

ಹಾನಗಲ್​ನಲ್ಲಿ ಹುಸಿ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಎಸ್​ಪಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ (ETV Bharat)
Published : September 12, 2025 at 7:12 PM IST

ಹಾವೇರಿ: ಈಗೀಗ ಹುಸಿ ಬಾಂಬ್​ ಕರೆಗಳ ಘಟನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಲೇ ಸಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಷ್ಟೇ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆ ಕರೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಈ ಬಾಂಬ್​ ಬೆದರಿಕೆ ಕರೆ ಬಂದಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಆತಂಕದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿತ್ತು.

ಇದೇ ರೀತಿಯ ಘಟನೆಯೊಂದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾನಗಲ್​ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಡೆದಿದೆ. ಹಾನಗಲ್ ಪಟ್ಟಣದ ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಬಾಂಬ್ ಇಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ಹುಸಿ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಅನಾಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹರೀಶ ಎಂಬಾತ ಹುಸಿ ಬೆದರಿಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಈತ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹಾವೇರಿ ಎಸ್​ಪಿ ಯಶೋಧಾ ವಂಟಗೊಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ (ETV Bharat)

112ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ: 112 ನಂಬರಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ ಹರೀಶ ಎಂಬಾತ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು, ಕಾರು ಮತ್ತು ಬೈಕ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಬಾಂಬ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಸ್ಫೋಟಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದ. ಕರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯು ಬಾಂಬ್ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ತಂಡ ಮತ್ತು ಶ್ವಾನದಳದೊಂದಿಗೆ ಮಠ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಫೋಟಕ ವಸ್ತು ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ.

ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ (ETV Bharat)

ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥನಿಂದ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆ ಕರೆ: ಫೊನ್​​ನಲ್ಲೇ ತಾನು ಹರೀಶ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣವೇ ಆತನನ್ನು ಕರೆತಂದು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಆತ ಸದ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆತನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ್ನು ಕೂಡ ಕರೆಸಿದ್ದು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಎಸ್​ಪಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ (ETV Bharat)

ಭಯ ಪಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ: ನಮ್ಮ ತಂಡದಿಂದ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಜನರು ಯಾರೂ ಭಯ ಪಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಎಸ್​ಪಿ ಯಶೋಧಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆಲಕಾಲ ಆತಂಕ: ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆ ಕರೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ, ಹಾನಗಲ್​ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಕಾಲ ಆತಂಕ ಮೂಡಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣವೇ ಪೊಲೀಸರು ಶ್ವಾನ ದಳದೊಂದಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಆತಂಕ ದೂರು ಮಾಡಿದರು. ಹಾನಗಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆ!; ಬಾಂಬ್ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ದಳ ದೌಡು, ಎಲ್ಲಾ ಕಲಾಪಗಳ ಮುಂದೂಡಿಕೆ

