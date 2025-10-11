ETV Bharat / state

ಹಾವೇರಿ: ಡಿಜೆಗಾಗಿ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದ ಆಯೋಜನಕರು; 44 ದಿನಗಳಾದರೂ ನಿಮಜ್ಜನವಾಗದ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಭಾ ಗಣೇಶ

ಬಂಕಾಪುರದ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಭಾ ಗಣಪತಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿ 44 ದಿನಗಳಾದರೂ ನಿಮಜ್ಜನ ಆಗಿಲ್ಲ. ಡಿಜೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವವರೆಗೆ ನಿಮಜ್ಜನ ಮಾಡಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂಘಟಕರು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ.

Haveri Hindu Mahasabha Ganesha idol
ಹಾವೇರಿ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಭಾ ಗಣೇಶಮೂರ್ತಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 11, 2025 at 10:00 AM IST

ಹಾವೇರಿ: ದೇಶದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳ ನಿಮಜ್ಜನ ಕಾರ್ಯ ಬಹುತೇಕ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವ್ ತಾಲೂಕು ಬಂಕಾಪುರದ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಭಾದವರು ಗಣೇಶ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ 44 ದಿನವಾದರೂ ಇನ್ನೂ ನಿಮಜ್ಜನ ಮಾಡದೆ ಪಟ್ಟುಹಿಡಿದು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ.

ಹಾವೇರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯು ಡಿಜೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಹಾಸಭಾದ ಗಣಪತಿ ಸಂಘದವರು ಗಣಪತಿ ನಿಮಜ್ಜನ ಮಾಡದೇ ಹಾಗೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಕಾಪುರದ ಹಿಂದೂ ಮಹಸಭಾ ಗಣಪತಿ ನೋಡಲು ಸಹಸ್ರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ರಾತ್ರಿ 10ರಿಂದ ಡಿಜೆ ಬಳಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ: ಡಿಜೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರೆ ಗಣೇಶ ನಿಮಜ್ಜನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮಜ್ಜನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಭಾ ಗಣಪತಿ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕಳೆದ 42 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಇರಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. 42 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗದ್ದಲ ಗಲಾಟೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಎಂದಿನಂತೆ ಈ ವರ್ಷ ಸಹ ನಮಗೆ ಡಿಜೆ ಬಳಕೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಬೇಕು. ಗಣೇಶ ನಿಮಜ್ಜನ ರಾತ್ರಿ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ. ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಜೆ ಬಳಕೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಂಘಟಕರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಾತ್ರಿ ಡಿಜೆ ಅವಕಾಶ ನಿರಾಕರಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆದೇಶ: ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಹಲವು ಗಣೇಶ ಸಂಘಟನೆಯವರು ಡಿಜೆ ಬಳಕೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆದೇಶದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಜೆ ಬಳಕೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಇದುವರೆಗೂ ಈ ಕುರಿತಂತೆ 12 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡಿಜೆ ಮತ್ತು ಜನರೇಟರ್ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲೇ ಡಿಜೆ ಬಳಕೆಗೆ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲ. ಅಂತಹದರಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಡಿಜೆ ಬಳಕೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ಹೇಗೆ? ಅಲ್ಲದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಪ್ರಕರಣವಾದ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಸೇರಿಸಲು ಸಹ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಾವೇರಿ ಎಸ್ಪಿ ಯಶೋಧಾ ವಂಟಗೋಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವುದೇ ಸಂಧಾನ?: ಈ ಮಧ್ಯೆ ಇದೇ ಭಾನುವಾರ ಬಂಕಾಪುರ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಭಾ ಗಣಪತಿ ನಿಮಜ್ಜನ ಮಾಡಲು ಹಿಂದೂ ಮಹಸಭಾ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಹ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಹಾವೇರಿ ಎಸ್ಪಿ ಯಶೋಧಾ ವಂಟಗೋಡಿ ಸಹ ಸಂಘಟನೆಯ ಸದಸ್ಯರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಭಾನುವಾರ ನಡೆಯುವ ಶೋಭಾ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ, ಹಾವೇರಿ ಸಂಸದ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಗಣ್ಯರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಭನುವಾರ ಗಣಪತಿ ನಿಮಜ್ಜನ ಮಾಡಲು ಸಂಘಟನೆಯವರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆದೇಶ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಡಿಜೆ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಾವೇರಿ ಎಸ್ಪಿ ಯಶೋಧಾ ವಂಟಗೋಡಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಾವೇರಿ ಕಾ ರಾಜನ ನಿಮಜ್ಜನ: ಗಮನ ಸೆಳೆದ 15 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಹಣ್ಣು, ಸಿಹಿ ತಿನಿಸಿನ ಮಾಲೆ

