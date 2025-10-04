ಅತಿಯಾದ ಮಳೆಯಿಂದ ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆಗೆ ಹಾನಿ: ಹಾವೇರಿ ರೈತರು ಕಂಗಾಲು
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾವೇರಿ: ಈ ಬಾರಿ ಅತಿಯಾದ ಮಳೆ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರನ್ನು ಹೈರಾಣಾಗಿಸಿದೆ. ಸಾಲಸೋಲ ಮಾಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರು ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಶೇಂಗಾ ಫಸಲು ಬರುವವರೆಗೆ ಬೆಳೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನೇನು ಕಟಾವು ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಮುಗೀತು ಎನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಳೆರಾಯ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಪರಿಣಾಮ ಶೇಂಗಾ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದಿದೆ. ಇನ್ನು ಶೇಂಗಾ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತರೆ ಅದರ ಜೊತೆ ಮಣ್ಣಿನ ಹೆಂಟಿಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಮಾರುದ್ದ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಶೇಂಗಾ ಸೊಪ್ಪು ಕೊಳೆತುಹೋಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಮೂಸಿಯೂ ನೋಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ತಿಪ್ಪೆಗೆ ಹಾಕುವುದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ರೈತರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಎಕರೆಗೆ 25 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು: ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ರೈತರು 25 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶೇಂಗಾ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಕೆ.ಜಿಗೆ 300 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿಸಿ ತಂದು, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಂದ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿಸಿ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿಸಿದ್ದರು. ರೈತರು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ಫಸಲು ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಳೆದ ವಾರ ಸುರಿದ ಮಳೆ ಕೈಗೆ ಬಂದ ತುತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ಬರದಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆಯಲು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಹಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಶೇಂಗಾ ಕಟಾವು ಮಾಡುವ ಮಷಿನ್ಗೆ, ಮಣ್ಣಿನ ಹೆಂಟಿಗಳಿಂದ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರು.
ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆಯೇ ಕಣ: ಹಾವೇರಿಯಿಂದ ತವರಮೆಳ್ಳಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 48ರ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆಗಾರರು ಶೇಂಗಾ ಒಣ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ರೈತರು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಜೀವನ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶೇಂಗಾ ಕಾಯಿಗಳಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಹೆಂಟಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವುದು, ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದ ಶೇಂಗಾ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವುದೇ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ವರುಣನ ಕೃಪೆಯಿದ್ದರೆ ಶೇಂಗಾ ಒಣಗುತ್ತವೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಟಾರ್ಪಲ್ ಹಾಕುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಟಾರ್ಪಲ್ ಹಾಕಿದರೆ ಶೇಂಗಾ ಕಾಯಿಗಳಿಗೆ ಬೂಷ್ಟ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಅನಂತರ ನಮ್ಮ ಶೇಂಗಾ ಖರೀದಿಗೆ ಯಾರೂ ಮುಂದೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟ ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರು ಎಕರೆಗೆ 25 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಎಕರೆಗೆ 10 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಗೂ ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿ ಬರುತ್ತಿತ್ತು, ಇದರಿಂದ 50 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಖರ್ಚು ತೆಗೆದು ರೈತನಿಗೆ ಎಕರೆಗೆ 25 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಬೆಳೆ ಹಾಳಾಗಿದೆ, ಇಳುವರಿ ಸಹ ಕುಂಠಿತವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ, ಶೇಂಗಾ ಹಾಕುವ ಮಷಿನ್ಗೆ, ಹೆಂಟಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಮಷಿನ್ಗೆ ಗಂಟೆಗೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಅಂತ ಹಣ ನೀಡಬೇಕಿದೆ. ಶೇಂಗಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಹೋದರೆ ವರ್ತಕರು ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಗೆ ಮೂರು ಸಾವಿರ, ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದರೆ ಹೇಗೆ ಎಂದು ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆಗಾರರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾವೇರಿ ರೈತರು ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆಯಲು ಕಾರಣವೇನು? ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರು ಮೂರು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಶೇಂಗಾ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ರೈತರ ಕೈಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಶೇಂಗಾ ಗಿಡ ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿ ರೈಜೋಬಿಯಂ ಇರುವುದರಿಂದ ಜಮೀನಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲವತ್ತತೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶೇಂಗಾ ಸೊಪ್ಪು ಒಣಗಿಸಿದರೆ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಮೇವು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂರು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ರೈತರು ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಅನ್ನದಾತರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹುಸಿಯಾಗಿಸಿದೆ.
