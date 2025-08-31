ETV Bharat / state

ಒಡೆದ ಕಿಟಕಿ, ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ, ಸೋರುವ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲೇ ಕಲಿಕೆ: ಶತಮಾನ ಕಂಡ​ ಶಾಲೆಗೆ ಬೇಕಿದೆ ನೆರವು - MUNICIPAL HIGH SCHOOL

ಶತಮಾನ ಪೂರೈಸಿದ ಹಾವೇರಿ ನಗರದ ಮುನ್ಸಿಪಲ್​ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡವು ಶಿಥಿಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸ್ಥಳೀಯರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹಾವೇರಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್​ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ (ETV Bharat)
ಹಾವೇರಿ: ನೂರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಕ್ಷರ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದ ಶಾಲೆಯೀಗ ದುಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಬದುಕಿಗೆ ವಿದ್ಯೆಯ ಮೂಲಕ ದಾರಿ ತೋರಿದ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಧರೆಗುರುಳುವ ಮುನ್ನವೇ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೂಗು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ.

ಹಾವೇರಿ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಮುನ್ಸಿಪಲ್​ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 133 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದೆ. ಆದರೆ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಇದೀಗ ಹಾಳಾಗಲಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಜೌಗು ಹಿಡಿದಿದ್ದು, ಪಾಚಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಕೊಠಡಿಗಳ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಹಂಚುಗಳು ಒಡೆದು ಹಾಳಾಗಿವೆ. ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಸಾಕು ಈ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೋರುತ್ತಿರುವ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ.

370 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು: ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 370 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೆಡೆ ಶಾಲೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಇರುವ ಕಾರಣ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಾಲ್‌ಗಳು ಶಾಲೆಯ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಹಂಚುಗಳು ಒಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮರಗಳಿಗೆ ಬರುವ ಮಂಗಗಳಿಂದಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಂಚುಗಳು ಒಡೆದಿವೆ. ಕೊಠಡಿಗಳ ಕಿಟಕಿಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಮೆಸ್ ಹರಿದುಹೋಗಿದ್ದು, ಕೆಲ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಕಾಟ ವಿಪರೀತವಾಗಿದೆ.

ಹಾವೇರಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್​ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ (ETV Bharat)

ಶಾಲೆಯ ಗೋಡೆಗಳು ತಂಪು ಹಿಡಿದಿದ್ದು, ಚಳಿಯ ವಾತಾವರಣವಿದೆ. ಶಾಲೆಯ ಒಳಗೆ, ಹೊರಗಡೆಯ ಕಟ್ಟಡದ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಸೋರುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಮಳೆ ಬರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಲು ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಮಳೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

1892ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭ: 133 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸವಿರುವ ಈ ಶಾಲೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು 1892ರ ಆಗಸ್ಟ್ 1 ರಂದು. ಆಗ ಕೇವಲ 26 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಈ ಶಾಲೆ ತೆರೆದಿತ್ತು. ಹಾವೇರಿ ನಗರದ ಏಲಕ್ಕಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಶಾಲೆ, ನಂತರ ಹಾವೇರಿ ಪುರಸಭೆ ಕಟ್ಟಡ ನಂಬರ್​ ಎರಡು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಬಳಿಕ 1929ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರ ಹೊಸಮನಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ 40 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ನೀಡಿ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಟ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು 11 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಭೂಮಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಈ ಶಾಲೆಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಫಲಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸಮನಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬಾರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎನ್ನುವುದು ವಿಶೇಷ. ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಹುತೇಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರಿಗೆ ಈ ಶಾಲೆಯೇ ಅಕ್ಷರ ಕಲಿಸಿದೆ.

ಗಾಂಧೀಜಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ, ಪಾಪು ಚಂಪಾ ಓದಿದ್ದ ಶಾಲೆ: ನಾಡೋಜ ಪಾಟೀಲ್ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ, ಸಾಹಿತಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್​, ವಿಮರ್ಷಕ ಜಿ.ಎಸ್.ಅಮೂರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಹಾನ್​ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, 1934 ಮಾರ್ಚ್ 1ರಂದು ಹಾವೇರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು.

ಹಾವೇರಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್​ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ (ETV Bharat)

ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪಂಗಡದವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವಂತೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಂತೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ 700 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ 370 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬಂದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ಬಸ್ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲವೇ ವಸತಿ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾವೇರಿ ನಗರದ ಬಹುತೇಕರು ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿಸಲು ಕಳಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಶಾಲೆಯ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೇಲಿನ ವ್ಯಾಮೋಹವೇ ಕಾರಣ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು.

ಪ್ರತಿವರ್ಷ ನಗರಸಭೆಯ ಅನುದಾನ: ನಗರಸಭೆ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ರಿಪೇರಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಸದುಪಯೋಗವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆರೋಪವಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಹಾವೇರಿ ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ಯೆ ಶಶಿಕಲಾ ಮಾಳಗಿ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, "ಈ ಹಿಂದೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾದ ನಂತರ ಶಾಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗಾಗಿ 21 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ತಗೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾದ್ಯಾಯಿನಿ ಅವರು ಸೋರುತ್ತಿರುವ ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ ತಗಡಿನ ಶೀಟ್ ಹಾಕಿಸಿ ಕೊಡುವಂತೆ ಕೇಳಿದ್ದರು. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, 21 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಲುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಒಡೆದು ಹೋದ ಹಂಚುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ, ಹಾಳಾಗಿರುವ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕಿಟಕಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ, ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸುಣ್ಣ, ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಲು ಈ ಹಣ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

''133 ವರ್ಷವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಈ ಶಾಲೆ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಅಕ್ಷರ ನೀಡಿದ ಶಾಲೆ ಧರೆಗುರುಳುವ ಮುನ್ನ ಶಾಲೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕಿದೆ'' ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

