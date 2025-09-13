ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಕರೆದರೆ ನನ್ನ ಮಗ ಕೊನೆಗೂ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ!; ಮೃತ ಮಿಥುನ್ ತಂದೆಯ ಆಕ್ರಂದನ
ಇಂದು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಿದ್ದ ಮಿಥುನ್, ಶವವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು, ಪೋಷಕರ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿರುವ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಮಡುಗಟ್ಟಿದೆ.
Published : September 13, 2025 at 7:14 PM IST
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ನಿನ್ನೆ ನನ್ನ ಮಗನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಇತ್ತು. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೂ ಹಬ್ಬವಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಊರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮಗನಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕರೆದಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ನನ್ನ ಮಗ ಕೊನೆಗೂ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೊಸಳೆಹೊಸಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಗವಿರಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿಥುನ್ (22) ತಂದೆ ನಾಗರಾಜ್ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.
ಎದೆ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಮಗನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಕಳೆದ ದಿನ ಅವನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಇತ್ತು. ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಗಣೇಶನ ಮೆರವಣಿಗೆ ನೋಡಲು ಹೋದಾಗ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಘಟನೆಗೂ ಮುನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಊರಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ ಇದೆ ಬಾರಪ್ಪ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದೆ. ಗಣೇಶನ ಮೆರವಣಿಗೆ ಇದೆ, ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೇನೆಂದು ಫೋನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದ. ಆದರೆ, ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಗ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. 9:30 ಸುಮಾರಿಗೆ ನನಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಘಟನೆ ನಡೆದ ಸ್ಥಳಲ್ಲೇ ಮಗನ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗಿತ್ತು. ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಬಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಬರಕೂಡದು. ದಿನ ನಾಲ್ಕೈದು ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಫೋನಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಆದರೆ, ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಾತನಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಬಿಸಿಎಂ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದ. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಬಳಿಯಿಂದ ಗಣೇಶನ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ನೋಡಲು ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಕ್ಯಾಂಟರ್ ಬಂದು ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಮಗ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದು, ಇಂದು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿದಿದೆ ಎಂದು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದರು.
ಮಗನ ಓದಿಗೆ ಟೊಂಕಕಟ್ಟಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಅಪ್ಪ: ತನ್ನದೇ ಆದ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮೃತ ಮಿಥುನ್, ಹಾಸನದ ಮೊಸಳೆಹೊಸಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಈತನ ತಂದೆ ನಾಗರಾಜ್ ಗವಿರಂಗಾಪುರದ ಗವಿರಂಗನಾಥ ದೇಗುಲದ ಬಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮಗನ ಓದಿಗೆ ಟೊಂಕಕಟ್ಟಿ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಆ ದುರ್ವಿಧಿ ನಿನ್ನೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮಿಥುನ್ನನ್ನು (22) ಬಲಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ 9 ಮಂದಿ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ ಮಿಥುನ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ. ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿಥುನ್ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಸ್ವಗ್ರಾಮವಾದ ಗವಿರಂಗಾಪುರಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದು, ಈತನ ದಾರುಣ ಸಾವಿನಿಂದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಶಾನ ಮೌನ ಆವರಿಸಿದೆ.
ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದೇ ಮಿಥುನ್ ದಾರುಣ ಅಂತ್ಯ: ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದಕೊಂಡಿದ್ದ ಮಿಥುನ್, ಅದೇ ದಿನ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿರುವುದು ದುರ್ದೈವದ ಸಂಗತಿ. ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಎಂದು ತಂದೆ ಕರೆದರೂ ಸ್ವಗ್ರಾಮವಾದ ಗವಿರಂಗಾಪುರದಕ್ಕೆ ತೆರಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಿಸಿಎಂ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ. ಗಣೇಶನ ಮೆರವಣಿಗೆ ಕಾಣಲು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಮೊಸಳೆಹೊಸಳ್ಳಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾಗ ಯಮರಾಜನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ ಕ್ಯಾಂಟರ್ ಮಿಥುನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 9 ಜನರನ್ನು ಬಲಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಇಂದು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಿದ್ದ ಮಿಥುನ್ ಶವವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು, ಪೋಷಕರ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿರುವ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಮಡುಗಟ್ಟಿದೆ.
