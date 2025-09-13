ETV Bharat / state

ಹಾಸನ ದುರಂತ; ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್​ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಮರಿದ ಕನಸು; ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬಗಳ ಆಕ್ರಂದನ

ಹಾಸನ ಗಣೇಶ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿ ಮೂವರು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್​ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಾರದಲೋಕಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಶವವಾಗಿ ಬಂದ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಪ್ರವೀಣ್​ ಕುಮಾರ್, ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಮಿಥುನ್​, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಸುರೇಶ್​ ಸಾವಿನಿಂದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಬರಸಿಡಿಲು ಬಡಿದಂತಾಗಿದೆ.

ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಪ್ರವೀಣ್​, ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಮಿಥುನ್​ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಸುರೇಶ್​ (ETV Bharat)
ಬಳ್ಳಾರಿ: ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೊಸಳೆಹೊಸಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ 9 ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತರಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್​ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಹ ಅಸುನೀಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಮೂಲದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರವೀಣ್​ ಕುಮಾರ್​, ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿಥುನ್ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುರೇಶ್​​ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಅವರ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ತವರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲುಮುಟ್ಟಿದೆ.

ಈ ದುರ್ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ 9 ಮಂದಿಯ ಪೈಕಿ 8 ಜನರು 25 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಒಳಗಿನವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮೃತ ಮತ್ತೋರ್ವ 55 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಸನ ಮೂಲದವರು. ಬದುಕಿ ಬಾಳಬೇಕಿದ್ದ ಯುವಕರ ಅಕಾಲಿಕ ಸಾವು ಅವರ ಹೆತ್ತವರು, ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಭರಿಸಲಾಗದ ನಷ್ಟವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ತವರೂರು ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್​ ಮೂಲಕ ತರಲಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿನ ನಾಗಲಕೇರಿ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರೋ ಪ್ರವೀಣ್ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ತಾಯಿ ಸುಶೀಲಮ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಆಕಾಶವೇ ಕಳಚಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಂತಾಯಿತು. ಇಡೀ ನಾಗಲಕೇರಿ ಏರಿಯಾದ ಜನರೇ ಆ ಬಡಪಾಯಿ ತಾಯಿಯ ಕಣ್ಣೀರು ಕಂಡು ಮಮ್ಮಲ ಮರುಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬದುಕು ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ: ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿದ್ದ ಪ್ರವೀಣ್​ ಕುಮಾರ್​ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಹಾಸನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದನು. ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್​ ಕೊನೆಯ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್​ನಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದ. ತಂದೆ ಇಲ್ಲದ ಮಗನಿಗೆ ತಾಯಿಯೇ ಆಸರೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಮಗನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹಗಲಿರುಳು ಕಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಿದ್ದ ತಾಯಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನುವ ಬಡತನವಿದ್ದರೂ ಮಗನ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಮಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಪಡೆದು ಮನೆಗೆ ಆಧಾರವಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನೂರಾರು ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸುಶೀಲಮ್ಮ ಕಂಡ ಕನಸು ನುಚ್ಚುನೂರಾಗಿದೆ. ಮಗ ಶವವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುವುದು ಕಂಡು ತಾಯಿಗೆ ಬರಸಿಡಿಲು ಬಡಿದಂತಾಗಿದೆ.

ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಆಕ್ರಂದನ: ನನ್ನಕ್ಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಗನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು ಸಾರ್. ರಾತ್ರಿ ಯಾರೋ ಫೋನ್​ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬರೀ ಕಾಲಿಗೆ ನೋವಾಗಿದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಆದ್ರು, ಅವ್ನು ನಂಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಅಣ್ಣ- ಅತ್ತಿಗೆ ಅಂತಾ ಕರೀತಿದ್ದ ಸಾರ್​. ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಫೋನ್​ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಾಲಿಗೆ ಏಟಾಗಿದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಗ ಬದುಕಿ ಬರ್ಲಿ ಅಂತಾ ದೇವರಿಗೆ ಬೇಡಿಕೊಂಡ್ವಿ ಸಾರ್.. ಟಿವಿಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು ನಾವು ನಂಬಿರಲಿಲ್ಲ ಸಾರ್. ಅವ್ನು ಎರಡು ವರ್ಷದವನಿದ್ದಾಗಲೇ ಅವರಪ್ಪ ತೀರಕೊಂಡಿದ್ರು. ನಮ್ಮಕ್ಕ ಕೂಲಿನಾಲಿ ಮಾಡಿ ಮಗನನ್ನು ಸಾಕಿದ್ರು ಸಾರ್.. ಅವ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮನೆ ಮಗ ಆಗಿದ್ದ ಸಾರ್​​ ಅಂತಾ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್​​ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ ದೃಶ್ಯ ಕಲ್ಲು ಹೃದಯದವರಲ್ಲೂ ಕಂಬನಿ ತರಿಸುವಂತಿದೆ.

ಮೃತನ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಸ್ನೇಹಿತರು: ಪ್ರವೀಣ್ ಸಾವಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆತನ ಮನೆಗೆ ನೂರಾರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಆಗಮಿಸಿ ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದರು. ಆತನ ಸಾವಿಗೆ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದರು. ಬಡ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ನಿಲ್ಲೋದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಸಾವನ್ನು ಸಹಿಸೋಕೆ ಅಗ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗೋಳಾಡಿದರು.

ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮಿಥುನ್​ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ: ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸದುರ್ಗದ ಮೃತ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿಥುನ್, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿಯಷ್ಟೇ ತನ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೇಕ್​ ಕಟ್‌ ಮಾಡಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ್ದರು. ನಿನ್ನೆ ಇವರ ಊರಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ ಇತ್ತು. ಮಗನಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಪ್ಪ, ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮನೆಗೆ ಬಾ ಅಂತಾ ಕರೆದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮಿಥುನ್‌ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ. ಗಣೇಶ ಮೆರವಣಿಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ. ವಿಧಿಯಾಟಕ್ಕೆ ಈತನೂ ಟ್ರಕ್‌ ಹರಿದು ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮನೆಗೆ ಆಧಾರವಾಗಬೇಕಿದ್ದವರು ವಿಧಿಯಾಟಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸುರೇಶ್​ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸುರೇಶ್​ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಸ್ವಗ್ರಾಮ ಮಣೇನಹಳ್ಳಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದರು. ಸುರೇಶ್​ ಸಹೋದರ ರಾಜು ಮೃತದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದರು. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೀರವ ಮೌನ ಆವರಿಸಿದೆ.

ಘಟನೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ ಅವರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಮೃತ ಸುರೇಶನ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿದರು.

ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಬಿ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಭೇಟಿ, ಸಾಂತ್ವನ: ಮೃತಪಟ್ಟ ಎಂಜಿನೀಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್​ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಬಿ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್​ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿದರು. ಮೃತನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೊಂದು ಸೂರಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡುವ ಪರಿಹಾರ ಪ್ರವೀಣ್​ನನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರದೇ ಇರಬಹುದು. ಅದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ರೆ ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆಸರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂದರು.

