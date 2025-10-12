ETV Bharat / state

ಹಾಸನ: ಅರವಳಿಕೆ ಮದ್ದಿಗೂ ಅಲುಗಾಡದ ಕಾಡುಕೋಣ ಕೊನೆಗೂ ಸೆರೆ

ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಿಂದ ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಕಾಡುಕೋಣವನ್ನು ಮೂರು ಬಾರಿ ಅರವಳಿಕೆ ಮದ್ದು ನೀಡಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.

BISON CAPTURED
ಕಾಡುಕೋಣ ಕೊನೆಗೂ ಸೆರೆ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 12, 2025 at 3:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ: ಇದುವರೆಗೆ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಡುಕೋಣ ಇದೀಗ ಬಯಲುಸೀಮೆಯಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಂಧಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಮೂರು ಬಾರಿ ಅರವಳಿಕೆ ನೀಡಿ ಕೊನೆಗೂ ಕಾಟಿಯನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.

ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದ ಮಡಿಕೇರಿಯಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಕಾಡುಕೋಣ ಕುವೆಂಪುನಗರ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಲೇಔಟ್‌, ಜನತಾ ಹೌಸ್ ಬಳಿಯ ಕುರುಚಲು ಗಿಡಗಂಟಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಸ್ಥಳಕ್ಕಾಗಮಿಸಿದ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಅರಣ್ಯ ಉಪವಲಯದ ಎಸಿಎಫ್ ಖಲಂದರ್‌ ಅವರು ಕೋಣವನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮತ್ತು ಬಂಡೀಪುರದಿಂದ ತಂಡವನ್ನು ಕರೆಸಿದ್ದರು.

ಅರವಳಿಕೆ ಮದ್ದಿಗೂ ಅಲುಗಾಡದ ಕಾಡುಕೋಣ ಕೊನೆಗೂ ಸೆರೆ (ETV Bharat)

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಪಶುವೈದ್ಯ ಆದರ್ಶ್​ ಮತ್ತು ಬಂಡೀಪುರ ಅಭಯಾರಣ್ಯದ ಪಶುವೈದ್ಯ ವಸೀಂ, ಮತ್ತು ಶಾರ್ಪ್‌ ಶೂಟರ್ ಆಕ್ರಂ ಸೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ 9 ವಲಯಗಳ ಎಸಿಎಫ್‌ಗಳು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟು ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೂರು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಕಾಡುಕೋಣವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೇನ್ ಮೂಲಕ ಲಾರಿಗೆ ತುಂಬಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟದ ಕಾಡಿಗೆ ಬಿಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು.

ಲಾರಿಯಿಂದ ಜಿಗಿದ ಕಾಡುಕೋಣ: ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಪರೇಷನ್ ಪೂರ್ಣವಾಯ್ತಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬೋನಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾಡುಕೋಣ ಮೈಕೊಡವಿಕೊಂಡು ಲಾರಿಯಿಂದ ಜಿಗಿಯಿತು. ಈ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡ ನೆರೆದಿದ್ದವರು ದಿಕ್ಕಾಪಾಲಾಗಿ ಓಡಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಅರವಳಿಕೆ ತಜ್ಞ ಅಕ್ರಂ ಪಾಷ, ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅರವಳಿಕೆ ಬಂದೂಕಿನಿಂದ ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೂ ಕೋಣ ಲಾರಿಯಿಂದ ಜಿಗಿದು ಮತ್ತೆ ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ ಓಡಿತು.

ಎರಡನೇ ಬಾರಿಯೂ ಮೈಕೊಡವಿ ನಿಂತ ಬಲಾಢ್ಯ ಕಾಟಿ: ಕೇವಲ 6 ವರ್ಷದ ಈ ಕಾಟಿ, ಎರಡು ಬಾರಿ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಚಳ್ಳೆಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಿಸಿತು. ಎರಡನೇ ಬಾರಿಯ ಡೊಸೇಜ್​ಗೆ ಕುರುಚಲು ಗಿಡದ ಮಧ್ಯೆ ನಿತ್ರಾಣಗೊಂಡು ಬಿದ್ದಿತು. ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಲೆ ಹಾಕಿ ಕ್ರೇನ್ ಮೂಲಕ ಲಾರಿಗೆ ತುಂಬಲು ಮುಂದಾದಾಗ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೈಕೊಡವಿಕೊಂಡು ಕೋಣ ಮೇಲೆದ್ದಿತು. ನಂತರ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಆಹಾರ, ನೀರು ಸೇವಿಸದೆ ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದ ಕಾಟಿ, ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ನೀಡಿದ ಅರವಳಿಕೆಗೆ ಸೋತು ಸೆರೆಯಾಯಿತು.

ಮಹಿಳೆಗೆ ತಿವಿದ ಕಾಡುಕೋಣ: ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆ ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಉಪವಲಯಾಧಿಕಾರಿ ಖಲಂದರ್‌, "ಕಾಡುಕೋಣ ಇದೇ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಬಯಲುಸೀಮೆ ಪ್ರದೇಶ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬಾಗೂರು ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಕಾಡುಕೋಣ ಶನಿವಾರ ಮುಂಜಾನೆ 6.15 ಸುಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಮ್ಮ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆಗೆ ಗುದ್ದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಆಕೆಯ ಪಕ್ಕೆಲುಬು ಮುರಿದು, ಎಡಗಾಲು ಸ್ವಾಧೀನವಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6.45ಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕಾಗಮಿಸಿದ್ದೆವು. ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಲಯದಿಂದ 9 ಜನ ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, 10 ಮಂದಿ ಪೊಲೀಸ್‌ ಸೇರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದೆವು. ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಎದ್ದೇಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬರುವ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ ಗಾಬರಿಗೊಂಡ ಕಾಡುಕೋಣ ಲಾರಿಯಿಂದ ನೆಗೆದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಆಗ ಮೂರು ಬಾರಿ ಅರವಳಿಕೆ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ನೀಡಿ ಆದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲಾಯಿತು" ಎಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಬ್ಬು ಕಟಾವು ಮಾಡುವಾಗ ಚಿರತೆ ಮರಿಗಳು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ; ಹೌಹಾರಿದ ರೈತರು

For All Latest Updates

TAGGED:

HASSANಕಾಡುಕೋಣ ಸೆರೆWILD BUFFALOಕಾಟಿ ಸೆರೆBISON CAPTURED

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್​ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಕಿಯಾ ಇಂಡಿಯಾ! ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

ತುಂಡು ಭೂಮಿ, ಕೂಲಿ ಮಾಡಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ: ಸಣ್ಣ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿ NEET ಪಾಸಾದ ಸಹೋದರಿಯರು; ರೈತನ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಪ್ರಯಾಣ!

ಹೈಸ್ಪೀಡ್​ ಬಿಟ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ಕಾರ್​ಗೆ ಮೊರೆ ಹೋದ ಹಿಟ್​ಮ್ಯಾನ್​! ಆ ಕಾರಿನ ನಂಬರ್​ ಹಿಂದಿರುವ ಕಥೆಯೇನು?

ಹತ್ತಿ ಹೊಲದಿಂದ ಡಿಎಸ್​ಪಿ ಹುದ್ದೆಗೆ! ಬಡತನ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತ ಪಂಕ್ಚರ್ ಅಂಗಡಿಯಾತನ ಮಗಳು

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.