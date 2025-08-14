ETV Bharat / state

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ : ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಸೆ ಚಿತ್ತಾರ ಕಲೆಗಾತಿಗೆ ಒಲಿದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಪರೇಡ್ ಭಾಗ್ಯ - HASE ARTISTS

ಈ ವರ್ಷದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದ 5 ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಸವಂತೆಯ ಸರಸ್ವತಿ ನಾಯ್ಕ ಕೂಡ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕಲಾವಿದೆ ಸರಸ್ವತಿ ನಾಯ್ಕ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪತಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 14, 2025 at 2:13 PM IST

Updated : August 14, 2025 at 3:18 PM IST

ವಿಶೇಷ ವರದಿ : ಸಂದೇಶ ಭಟ್

ಶಿರಸಿ (ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ) : ಭಾರತ ದೇಶ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹಾಗೂ ವಿಭಿನ್ನ ಕಲೆಗಳ ತವರೂರು. ಪುರಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಕಲೆಗಳ ತಾಣ. ರಾಜ್ಯ ಕೂಡ ಇಂತಹುದೇ ಹಲವಾರು ಕಲೆಗಳನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಕಾರಣ ಇಂತಹ ಕಲೆಗಳ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಅಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಈಗ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಆ ಸಾಲಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕಲೆ ಹಸೆ ಚಿತ್ತಾರ ಕೂಡ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದೆ.

ಹೌದು.. ದೇಶದ ಹಲವಾರು ವಿರಳ ಹಾಗೂ ನಶಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ಪುರಾತನ ಕಲೆಗಳನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಗುರುತಿಸಿ ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆ ಅದನ್ನ ಪಸರಿಸೋ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಪರೇಡ್​​ಗೆ ಇಂತಹ ವಿರಳ ಕಲೆಗಾರರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ನೀಡೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಈ ವರ್ಷದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದ 5 ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಸವಂತೆಯ ಸರಸ್ವತಿ ನಾಯ್ಕ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ವಿರಳ ಕಲೆಯಾದ ಹಸೆ ಚಿತ್ತಾರ ಅನ್ನೋ ಕಲೆ ಮೂಲಕ ಇವರು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಕಲಾವಿದೆ ಸರಸ್ವತಿ ನಾಯ್ಕ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ (ETV Bharat)

ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದಿಂದ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಮೂಲಕ ಇವರ ಮನೆಬಾಗಿಲಿಗೆ ಆಮಂತ್ರಣ ತಲುಪಿದೆ. ಇವರು ಈ ಕಲೆಯನ್ನ ತಮ್ಮ ಪತಿಯ ಮೂಲಕ ಕಲಿತಿದ್ದು, ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದಂಪತಿಯ ಹಸೆ ಚಿತ್ತಾರ ಕಲೆ ಮೂಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದ ಈ ಆಮಂತ್ರಣ ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಈ ಕಲಾವಿದೆಯ ಸಂತಸಕ್ಕೆ ಪಾರವೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದ್ದು, ಮೊದಲಿಗೆ ದಂಪತಿ ನವದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳಿ ಪ್ರಧಾನಿಗಳನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ನಂತರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಪರೇಡ್​​ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.

ಕಲಾವಿದೆ ಸರಸ್ವತಿ ನಾಯ್ಕ ಅವರು ಹಸೆ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವುದು (ETV Bharat)

ವಿಶೇಷತೆ : ಈ ಹಸೆ ಚಿತ್ತಾರ ಕಲೆ ಪುರಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೂಲ ಕಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕಲೆಯ ಮೂಲಕ ಹಸೆ ಬಿಡಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಹಲವಾರು ಹೊಸ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿರಳ ಹಸೆ ಚಿತ್ತಾರ ಕಲೆ ಬಿಡಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕಲೆಯೂ ಆಗಿದೆ. ಕೇವಲ 4 ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಈ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಳಿ, ಕೆಂಪು, ಕಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿ ಕಲೆಯನ್ನ ಮೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತೆ.

ಹಸೆ ಚಿತ್ತಾರ ಕಲೆ (ETV Bharat)

ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಶೇಡಿ, ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು, ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಮಸಿ ಕಾಯಿಯ ಬಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ಕಾಯಿಯ ಬಣ್ಣ ಉಪಯೋಗಿಸೋ ಮೂಲಕ ನಾರಿನ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನೇ ಬ್ರಶ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ, ಕಲೆಯನ್ನ ಬಿಡಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಸೌಂದರ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಕಲೆ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ದಂಪತಿಗೆ ಹಲವಾರು ಅವಾರ್ಡ್​ಗಳೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಕಲೆಯನ್ನ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪಸರಿಸೋ ಮೂಲಕ ಈ ಕಲೆಯನ್ನ ಉಳಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕಲಾವಿದೆ ಸರಸ್ವತಿ ನಾಯ್ಕ (ETV Bharat)

ಈ ಕುರಿತು ಕಲಾವಿದೆ ಸರಸ್ವತಿ ನಾಯ್ಕ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಪರೇಡ್​​ಗೆ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸುವಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದಿಂದ ಆಮಂತ್ರಣ ಬಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ವೇಳೆ ಮಾಡುವ ಚಿತ್ತಾರ ಕಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಚಿತ್ತಾರ ಕಲೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜನರೇಷನ್​ನವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲಿತ್ತಿದ್ದೆ. ನಂತರ ನನ್ನ ಮದುವೆಯಾದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪತಿಯಿಂದ 1 ವರ್ಷ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ, ನಂತರ ಮನೆಯ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಬಿಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಕಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡುತ್ತಾ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಹಸೆ ಕಲೆ (ETV Bharat)

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಕೇವಲ 5 ಕಲಾವಿದರಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಲಾವಿದೆ ಕೂಡ ಈ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ವಿರಳ ಕಲೆಗಳು ದೇಶ, ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಪಸರಿಸೋ ಮೂಲಕ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕಲೆಯನ್ನು ಉಳಿಸೋ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಕಲೆ, ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಗುರುತಿಸೋ ಕೆಲಸವಾಗಬೇಕಿದೆ.

ಕಲಾವಿದೆ ಸರಸ್ವತಿ ನಾಯ್ಕ ಅವರಿಗೆ ಲಭಿಸಿರುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ (ETV Bharat)
ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಸೆ ಕಲೆ ಚಿತ್ತಾರ (ETV Bharat)

