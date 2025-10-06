ಇಂದಿನಿಂದ ಸೂಪರ್ಮೂನ್ಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮೂನ್ ಗೋಚರ
ಇಂದಿನಿಂದ ಎರಡು ರಾತ್ರಿ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮೂನ್ ಇರುವ ಕಾರಣ ಭಾರತ, ಅಮೆರಿಕ, ಬ್ರಿಟನ್ ಸೇರಿ ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಉಡುಪಿ : ಈ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಸೂಪರ್ಮೂನ್ ಆದ 'ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮೂನ್' ಅ.6, 7ರ ರಾತ್ರಿ ಸಂಭವಿಸಲಿದ್ದು, ಖಗೋಳಪ್ರಿಯರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ರಸದೌತಣವಾಗಲಿದೆ. ಇತರ ಸೂಪರ್ಮೂನ್ಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮೂನ್ ವೇಳೆ ಚಂದ್ರನ ಬೆಳಕು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿರಲಿದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ 2020ರಲ್ಲಿ ಈ ವಿಸ್ಮಯ ಘಟಿಸಿತ್ತು. ಅಪರೂಪವೆಂಬಂತೆ ಎರಡು ರಾತ್ರಿ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮೂನ್ ಇರುವ ಕಾರಣ ಭಾರತ, ಅಮೆರಿಕ, ಬ್ರಿಟನ್ ಸೇರಿ ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಡಾ. ಭಟ್ ಏನಂತಾರೆ? ಈ ವರ್ಷದ ಸೂಪರ್ ಮೂನ್ಗಳ ಸರದಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7, ನವೆಂಬರ್ 5 ಹಾಗೂ ಡಿಸೆಂಬರ್ 4ರ ಹುಣ್ಣಿಮೆಗಳೆಲ್ಲ ಸೂಪರ್ಮೂನ್ಗಳೇ ಆಗಿರಲಿವೆ. ಭೂಮಿ ಹಾಗೂ ಚಂದ್ರನ ಸರಾಸರಿ ದೂರ 3 ಲಕ್ಷದ 84 ಸಾವಿರ ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್. ಇಂದು ಸುಮಾರು 3 ಲಕ್ಷದ 61 ಸಾವಿರ ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ಗೆ ಬರುವ ಚಂದ್ರ, ಸುಮಾರು 23 ಸಾವಿರ ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಸಮೀಪ ಬಂದು ಸುಮಾರು 18 ಅಂಶ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳದಿಂಗಳು ಹೆಚ್ಚು. ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಸೊಬಗು ಸವಿಯಲು ಚೆಂದ. ಶರತ್ಕಾಲದ ಆಶ್ವಯುಜವು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಭವ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಸರಾಸರಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆಗಿಂತ ಚಂದ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ತಿಳಿ ಬಿಳಿ ತೇಲುವ ಮೋಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬೆಳದಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಇನ್ನೂ ಚೆಂದವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಈಗ ಬಂದಿರುವ ಶರತ್ಕಾಲದ ಸೂಪರ್ ಮೂನ್ನ ಬೆಳದಿಂಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಸವಿಯಬೇಕು. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತೇಲುವ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಗಳ ಬಿಳಿ ಹಳದಿ ವರ್ತುಲದ ಹ್ಯಾಲೋ ಕೂಡಾ ಕಾಣಸಿಗಬಹುದು. ಪ್ರಕೃತಿಯ ವೈಭವವನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ, ಆಸ್ವಾದಿಸಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಉಡುಪಿಯ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಡಾ. ಎ ಪಿ ಭಟ್.
ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮೂನ್ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜರ್ಮನ್, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಸೇರಿ ಇತರೆ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ (ಭಾರತದಲ್ಲಿ) ಇದು ಶರತ್ಕಾಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಶರತ್ಕಾಲದ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಎಂದೇ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಈ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. - ಡಾ. ಎ ಪಿ ಭಟ್, ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ
ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 7 ಮತ್ತು 8ರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಭಾದ್ರಪದ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯಂದು ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ (ಖಗ್ರಾಸ) ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅದ್ಭುತ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ಜನರು ಬಹಳ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು. ಭಾರತ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಏಷ್ಯಾದಿಂದ ಆಫ್ರಿಕಾ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಓಷಿಯಾನಿಯಾದವರೆಗಿನ ಸುಮಾರು 7 ಶತಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಈ ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ಖಗೋಳ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು. ಬೆಂಗಳೂರು, ದೆಹಲಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು, ಯುವಕರು ರಾತ್ರಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವನ್ನು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೌತುಕಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದರು.
