ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಕಾರ್ ರಾಸುಗಳ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ: ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ಬೈಕ್ ಕೊಡಿಸಿದ ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ರಾಸುಗಳು
ರಾಸುಗಳ ಹಳ್ಳಿಕಾರ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ವಿಜೇತ ರಾಸು ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ಬೈಕ್ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ನೀಡಲಾಯಿತು.
Published : October 4, 2025 at 1:16 PM IST
ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ(ಬೆಂ.ಗ್ರಾಮಾಂತರ): ಮಹಿಳೆಯರ ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಪುರುಷರ ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಸಾಕು ನಾಯಿಗಳಿಗಳ ಡಾಗ್ ಶೋ ತರಹಾನೇ ಇಲ್ಲಿ ರಾಸುಗಳ ಹಳ್ಳಿಕಾರ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಳ್ಳಿಕಾರ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳು. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಜೊಡೆತ್ತು ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಹೀರೋ ಹೋಂಡಾ ಬೈಕ್ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿತು.
ಇಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ದೊಡ್ಡ ತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ. ನವ ಕರ್ನಾಟಕ ಯುವಶಕ್ತಿ ವೇದಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ವಿಜಯ ದಶಮಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಹಳ್ಳಿಕಾರ್ ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಮಾಜಸೇವಕ ಎಸ್.ಆರ್. ಮುನಿರಾಜು, "ಹಳ್ಳಿಕಾರ್ ತಳಿ ರಾಸುಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಸರಾಂತ ದೇಶಿ ತಳಿಯ ದನಗಳು. ಇವುಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಎಂದರೆ ಜಮೀನಿನ ಉಳಿಮೆ, ಎತ್ತಿನಗಾಡಿ, ಗಾಣದ ಕೆಲಸ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕಠಿಣ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥವಾಗಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹಾಲನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಜಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ, ಎತ್ತಿನಗಾಡಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತಳಿಯ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ನವ ಕರ್ನಾಟಕ ಯುವಶಕ್ತಿ ವೇದಿಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ನಾಗರಾಜು ಅಪ್ಪಯಣ್ಣ ಮಾತನಾಡಿ, "ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಯಾಂತ್ರೀಕರಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಹಳ್ಳಿಕಾರ್ ತಳಿ ದನಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ ಮಿಶ್ರ ತಳಿಗಳ ಸಾಕಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವೈಭವವಾಗಿರುವ ಹಳ್ಳಿಕಾರ್ ತಳಿಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದರು.
ವಕೀಲ ಪ್ರತಾಪ್ ಮಾತಾನಾಡಿ, "ನವ ಕರ್ನಾಟಕ ಯುವಶಕ್ತಿ ವೇದಿಕೆ ರೈತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ-ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಉತ್ತೇಜನಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಯುವ ಸಂಘಟನೆ. ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯುವಕರನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಉತ್ತಮ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಳ್ಳಿಕಾರ್ ರಾಸುಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದವು. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರದ ಮಂಜುನಾಥ ಅವರ ರಾಸುಗಳು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಹಿರೋ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಉಳಿದ ಆರು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಮಾಲೀಕರಿಗೂ ಸಮಾಧಾನಕರ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಯಿತು" ಎಂದು ನವ ಕರ್ನಾಟಕ ಯುವಶಕ್ತಿ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಉದಯ ಆರಾಧ್ಯ ತಿಳಿಸಿದರು.
