ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ವಿನೋದ್ ಪುದು
ಮಂಗಳೂರು(ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಹೊಂದಬೇಕು ಎಂಬ ಹಂಬಲ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಇಂದಿಗೂ ಸ್ವಂತ ಸೂರಿಲ್ಲದೆ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ನಡುವೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕರ್ನಿರೆಯ ದಿ. ಸಯ್ಯದ್ ಹಾಜಿ ಅವರ ಆರು ಮಂದಿ ಪುತ್ರರು ತಮ್ಮೂರಿನ ಬಡವ, ವಿಧವೆಯರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವ ಯೋಜನೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಕರ್ನಿರೆಯ ದಿ. ಸಯ್ಯದ್ ಹಾಜಿ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ, ದಾನಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮನೆಗಳನ್ನು ಬಡವರಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಹಲವು ಮನೆಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು. ಸಾಕಷ್ಟು ದಾನ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಡವರಿಗೆ ಸೂರು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕೆಂಬ ಕನಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಕನಸು ಈಡೇರುವ ಮೊದಲೇ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಕಂಡ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಲು ಅವರ ಆರು ಮಂದಿ ಪುತ್ರರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಯ್ಯದ್ ಹಾಜಿ ಅವರಿಗೆ ಕೆ.ಎಸ್. ಶೇಕ್ ಕರ್ನಿರೆ, ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್, ಮುಹಮ್ಮದ್ ಆಸೀಫ್, ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಸ್ಫಕ್, ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಶ್ರಫ್, ಮುಹಮ್ಮದ್ ಆನ್ಸಿಫ್ ಎಂಬ ಆರು ಮಂದಿ ಪುತ್ರರಿದ್ದಾರೆ. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ 20 ಸಾವಿರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎಕ್ಸ್ ಪರ್ಟೈಸ್ ಎಂಬ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಆರು ಪುತ್ರರು, ತಂದೆಯವರು ಬಾಳಿ ಬದುಕಿದ ಕರ್ನಿರೆಯಲ್ಲಿ ಬಡವರಿಗೆ, ವಿಧವೆಯರಿಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಯ್ಯದ್ ಹಾಜಿ ಅವರು ಬದುಕಿದ್ದಾಗಲೇ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡೂವರೆ ಎಕರೆ ಜಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದಿರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ನಿಧನದ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಹೆಸರಿನ ಹಾಜಿ ಕೆ.ಎಸ್. ಸಯ್ಯದ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ 55 ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 14 ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಬಡವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು 13 ಮನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ ಸುಮಾರು 20ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚ: ಬಡವರಿಗೆ ನೀಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ ಈ ಮನೆಗಳನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲದಂತೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಮನೆಯನ್ನು 950 ಚದರಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎರಡು ಬೆಡ್ ರೂಂ, ಕಿಚನ್, ಹಾಲ್ ಗಳಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್, ಬೆಡ್, ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್, ಚೇರ್, ಸೋಫಾ ಮೊದಲಾದ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಜಾಗದ ಮೌಲ್ಯ, ಫರ್ನಿಚೇರ್ ಎಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ಅಂದಾಜು ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ 20 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಈ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಇಂಟರ್ ಲಾಕ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಉಚಿತವಾಗಿ ಯಥೇಚ್ಚ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಆದಾಯ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ, ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ರೂ. 3 ಸಾವಿರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮನೆಯ ನೋಂದಣಿ ಇಲ್ಲ: ಈ ಮನೆಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕುಟುಂಬದ ಹೆಸರಿಗೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಇರುವವರಿಗೆ, ಅರ್ಹರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶ ಕರ್ನಿರೆ ಕುಟುಂಬದ್ದು. ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಡ ಕುಟುಂಬ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕಾದರೂ ಇರಬಹುದು. ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಬೇರೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾದರೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಮನೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಅರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನೀಡಿದ 14 ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಮನೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದ ಕಾರಣ ಅವರು ತೆರವು ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮನೆಯನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಕರ್ನಿರೆ ಕುಟುಂಬದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯ: ಕರ್ನಿರೆ ಕುಟುಂಬ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ತಿಂಗಳ ರೇಷನ್ ಪಾವತಿ, ಜಮೀಯತುಲ್ ಫಲಾಹ್ ಮೂಲಕ ಮಂಗಳೂರಿನ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಹಾಜಿ ಕೆ.ಎಸ್. ಸಯ್ಯದ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಆಡಳಿತ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಕೆ.ಎಸ್. ಶೇಖ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ, "ಮನೆ ಇಲ್ಲದ ಬಡವರಿಗೆ, ವಿಧವೆಯರಿಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದು ತಂದೆಯವರ ಕನಸಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಹಲವು ಮನೆಗಳ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಹಲವು ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಖರೀದಿಸಿ, ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
ಫಲಾನುಭವಿ ಸಾಯಿರಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಬಡವರಿಗೆ, ವಿಧವೆಯರಿಗೆ ಮನೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಿರೆ ಕುಟುಂಬದವರು ನಮಗೆ ನೆರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆ ಇಲ್ಲದ ನಮಗೆ ಮನೆ ನೀಡಿ, ಜೊತೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ 3 ಸಾವಿರ ಹಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತವರು ಸಿಗುವುದು ಅಪರೂಪ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಫಲಾನುಭವಿ ಸಫ್ನಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಬಡತನ ನೋಡಿ ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ದುವಾ ಮಾಡಿದರೂ ಸಾಲದು ಎಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಕನಸನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಲು ಅವರ ಪುತ್ರರು ಆರಂಭಿಸಿದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಬಡವರು, ವಿಧವೆಯರಿಗೆ ಸೂರು ಸಿಗುತ್ತಿರುವುದು ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
