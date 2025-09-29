ಬೇಡಿದ ಭಕ್ತರ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಈಡೇರಿಸುವ ಗುಡಿಗೇರಿ ದ್ಯಾಮವ್ವ; ದೇವಿಯ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ ಭಕ್ತ ಸಾಗರ
ದ್ಯಾಮವ್ವ ದೇವಿ 'ಶಕ್ತಿದೇವತೆ' ಆಗಿದ್ದು, ಶರೀಫ ಸಾಹೇಬರ ಭಕ್ತಿಯ ಕೋರಿಕೆಯಂತೆ ದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರೆಂಬ ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ದೇವಿ ಈಡೇರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಇದೆ.
Published : September 29, 2025 at 8:40 PM IST
ವರದಿ - ಹೆಚ್. ಬಿ. ಗಡ್ಡದ
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ : ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಪೀಠಗಳಿಗೇನು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ. ಸವದತ್ತಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ, ಹುಲಿಗಿಯ ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ ದೇವಿಯಂತೆ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ 'ಗುಡಿಗೇರಿ ದ್ಯಾಮವ್ವ' ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ದಸರಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಲದೇ ಅನ್ಯ ರಾಜ್ಯದ ಭಕ್ತರೂ ದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಪುನೀತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗುಡಿಗೇರಿ ದ್ಯಾಮವ್ವ ದೇವಿಯ ಇತಿಹಾಸವು ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫರ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿದೆ. ದ್ಯಾಮವ್ವ ದೇವಿ 'ಶಕ್ತಿದೇವತೆ' ಆಗಿದ್ದು, ಶರೀಫ ಸಾಹೇಬರ ಭಕ್ತಿಯ ಕೋರಿಕೆಯಂತೆ ದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂಬ ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ.
ಸಂತ ಶಿಶುನಾಳ ಷರೀಫರು ಹಾಗೂ ಅವರ ಗುರುಗಳಾದ ಗುರುಗೋವಿಂದ ಭಟ್ಟರು ದ್ಯಾಮವ್ವ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದಾಗ ಹಣದ ಅಡಚಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ತಾಯಿ ದ್ಯಾಮವ್ವ ದೇವಿ ಷರೀಫರಿಗೆ ದರ್ಶನ ನೀಡಿ ತನ್ನ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಬಂಗಾರದ ಮೂಗುತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಎಂಬ ಕಥೆ ಇದೆ.
ಬೇಡಿದ್ದನ್ನು ಕರುಣಿಸುವ ತಾಯಿ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ: ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ದೇವಿಯ ಕುರಿತಾದ ಹಲವು ಪವಾಡಗಳು ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಬೇಡಿದವರಿಗೆ ಬೇಡಿದ್ದನ್ನು ಕರುಣಿಸುವ ಮಹಾತಾಯಿಯೆಂದು ಸಾವಿರಾರಾರು ಭಕ್ತರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ದೇವಿಯ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಸರಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಿ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗ ಮತ್ತು ದೀಪೋತ್ಸವ ಎಂಬ ಪ್ರಮುಖ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಳೆಯರು ದಸರಾ ಸಂದರ್ಭದ ಒಂಬತ್ತು ದಿನ ಉಪವಾಸವಿದ್ದು, ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ಪದ್ದತಿ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ದೇವಿಯ ಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಅರ್ಚಕರು ಹೇಳುವುದು ಹೀಗೆ!: ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾದ ಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯ ಡಿ. ಸುತಾರ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಗುಡಿಗೇರಿ ದ್ಯಾಮವ್ವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿದ ದೇವಾಲಯವಾಗಿದೆ. ನವರಾತ್ರಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ, ಕುಂಕಮಾರ್ಚನೆ, ಕ್ಷಿರಾಭಿಷೇಕ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಉತ್ಸವ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ದ್ವಾಮವ್ವ ದೇವಿ ಶಿಶುನಾಳ ಷರೀಫರಿಗೆ ಮೂಗುತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಈ ದೇವಿಯ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಾತಿ, ಬೇಧ, ಧರ್ಮವಿಲ್ಲ. ಸರ್ವಧರ್ಮಿಯರು ಆಗಮಿಸಿ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಸಂತಾನವಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಊಡಿ ತುಂಬಿಸಿದ್ರೆ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ, ಮದುವೆ ಆಗದವರು ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಷರೀಫರಿಗೆ ದೇವಿಯು ಮೂಗುತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಳಾ?: ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯ ಹಾಗೂ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸದಸ್ಯ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಗೌಡ ರಂಗನಗೌಡ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, 'ದ್ಯಾಮವ್ವ ತಾಯಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಗುಡಿಗೇರಿ ದ್ಯಾವಮ್ಮ ದಸರಾ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಶಿಶುನಾಳ ಷರೀಫ್ ಸಾಹೇಬರು ಹಾಗೂ ಗೋವಿಂದ ಭಟ್ಟರು ಗುಡಿಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಷರೀಫರಿಗೆ ದೇವಿಯು ಮೂಗುತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಡಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು ಪಸರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ದೇವಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಗುಡಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ದಸರಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇವಾಲಯ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಮಿಟಿಯೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತರ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. ಮೈಸೂರು ದಸರಾದಂತೆ ಗುಡಿಗೇರಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ' ಎಂದರು.
ಗುಡಿಗೇರಿ ದಸರಾವೂ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಳಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ: ಭಕ್ತರಾದ ಪ್ರೇಮ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, 'ಮೈಸೂರಿನ ದಸರಾದಂತೆ ಗುಡಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ದಸರಾ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಸಂತ ಶಿಶುನಾಳ ಷರೀಫರಿಗೆ ಮೂಗುತಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸುವ ಭಕ್ತರು ಹರಕೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಿಯನ್ನು ನಂಬಿ ಬಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ವರವನ್ನು ನೀಡುವ ವರದಾತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ನೆರವೇರುತ್ತವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಭಕ್ತರಾದ ಅಶ್ವಿನಿ ಎಂಬುವವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ದ್ಯಾಮವ್ವ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆ. ದೇವಿಯ ಪವಾಡದಿಂದ ಗ್ರಾಮ ಸುಭಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ಇದೆ. ದಸರಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಳೆಯರು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ದೇವಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ದ್ಯಾಮವ್ವ ದೇವಿಗೆ ದುಷ್ಟರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಿ ಶಿಷ್ಟರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ದೇವಿಯೆಂಬ ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ. ಭಕ್ತರು ದೇವಿಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ದಸರಾ ವೇಳೆ ಧಾರವಾಡ, ಹಾವೇರಿ, ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಕ್ತರಲ್ಲದೇ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಗೋವಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿತ್ಯ ಅನ್ನ ದಾಸೋಹ ಇರುತ್ತದೆ. 20 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆಗ ಭಂಡಾರದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮವೇ ಮಿಂದೆದ್ದು ಹೋಗುತ್ತದೆ.
